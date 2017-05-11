О чем говорили Трамп с Лавровым?

Известно, что прошла долгожданная многими встреча главного дипломата РФ Сергея Лаврова с главнокомандующим США Дональдом Трампом. Сразу же после этого «хозяин» Белого дома провел внеплановые переговоры с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Ситуация получилась по настоящему интригующей, ведь все встречи проходили за закрытой дверью, а представители медиа-сообщества получили лишь сухой комментарий и обещания в дальнейшем вести конструктивный международный диалог. Все же, к чему была приурочена эта встреча, о чем говорили высокопоставленные политики трех стран, и какие геополитические последствия это влечет за собой?

Скорее всего, что переговоры Лаврова и Трампа сводились к скорейшему урегулированию конфликта в Украине и на территории Сирии. Недавнее обострение военно-политической ситуации вокруг Корейского полуострова показало, что прекращение ядерной программы Пхеньяна невозможно без участия Москвы. Именно Кремль имеет наиболее значимое влияние на главу Северной Кореи. Не исключено, что С. Лавров предложил лидеру США некую сделку, условия которой основываются в оказании помощи Штатам в дипломатической борьбе с КНДР, а взамен США прилагают максимум усилий с целью урегулирования конфликта в Украине на максимально выгодных условиях для России. Подробности этой сделки со всеми нюансами и подводными камнями — могут быть самые разнообразные.

Подтверждением этой теории является и то, что сразу же после отъезда Лаврова с территории Белого дома к Трампу был приглашен Павел Климкин. Ему могли быть озвучены предложения, обсуждаемые между США и РФ. Вполне возможно, что Дональд Трамп хотел выслушать по этому поводу позицию представителя украинской стороны. Согласна ли Украина на некоторые компромиссы по Донбассу и Крыму. Результаты проведенных переговоров можно будет наблюдать по геополитической ситуации и заявлениям представителей всех 3 государств. Не исключается такой вариант, что Трамп, Климкин и Лавров все же достигли консенсуса и в Белом доме наконец-то был решен крупнейший за последние 25 лет военно-политический кризис Европы.