Уничтожит ли США режим Асада?

Или что может сделать Россия, чтобы отстоять свои интересы на Ближнем Востоке
На прошлой неделе США начали вести борьбу против войск Асада. Военные источники сообщили, что Вооруженные силы США в ночь на 7 апреля запустили 50 ракет по военной базе в Сирийской Арабской Республике (САР), в районе провинции Хомс. Из заявления президента США Дональда Трампа следует, что он отдал приказ нанести удар по авиабазе в Сирии, как акт возмездия и устрашения. По его словам, США бомбили ту базу, с которой, якобы, была совершена 4 апреля предполагаемая химическая атака в провинции Идлиб.
Заметим, что прямых доказательств того, что именно сирийские самолеты ВВС применили там химическое оружие (ХО), нет. Не было расследования этого инцидента со стороны международных организаций и соответствующей резолюции ООН. Москва и Дамаск официально заявили, что не имеют отношения к применению ХО в Идлибе. Но, не смотря на это, Трамп принял решение начать войну с режимом Башара Асада. Хотя ранее сообщал, что его главная цель на Ближнем Востоке – это борьба с террористами из “Исламского государства” (ИГ – запрещено в РФ).
Это решение многое проясняет в нынешней ближневосточной политике США и говорит о том, что новая вашингтонская администрация будет вести борьбу теперь на два фронта – с террористами ИГ и с Асадом. И США сейчас намерены как можно быстрее вывести Асада из игры и начать строить новую Сирию, в которой, видимо, не будет места ни России, ни Ирану. В этом заинтересованы не только США, но и другие страны региона: Турция, Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива. То, что Анакара заигрывала с Москвой и изображала вместе с ней и Ираном участие в миротворческом процессе в САР, ни о чем не говорит. Турки, как всегда, действуют по принципу: и нашим, и вашим. Хотя у наблюдателей сейчас, как и прежде вызывают вопросы о том, почему РФ официально не осудила оккупацию Анкарой севера Сирии и участие ее в военной операции “Щит Евфрата”.
Сейчас, когда Пентагоном нанесены точечные удары по правительственным военным объектам САР, и это, скорее всего, продолжится, можно предположить, что с помощью своих союзников США смогут в какой-то степени изменить ситуацию на Ближнем Востоке. И есть основание предполагать, что они стремятся физически уничтожить Асада и укрепить свое политическое влияние в САР, в том числе легализовать свое присутствие в этой стране. Дамаск и до бомбежек был изначально против присутствия солдат Пентагона на своей земле. Но США, опираясь на курдские отряды самообороны, сумели укрепиться в западной Сирии. Если в своей борьбе в САР и Ираке США сейчас будут опираться на арабские монархии Персидского залива, Турцию, то есть основания полагать, что западную Сирию с ее многочисленными нефтяными и газовыми полями, они смогут очистить от боевиков ИГ и закрепить за собой.
Что может быть дальше?
- Весьма вероятно расчленение САР на несколько государств:
– Север, где будут господствовать курды, а часть территории будут занимать турки (в том числе, видимо, и провинцию Идлиб).
– Запад, и Юго-Запад, где укрепятся США и арабские монархии.
– И лишь на Востоке Сирии на побережье Средиземного моря, где проживают алавиты, возможен контроль со стороны Асада или его последователей, которых смогут поддерживать Иран и РФ.
- Россия, видимо, не будет входить в прямой военный конфликт с США. Однако, она не сможет помешать тому, что это попытается сделать Асад. Его негласная военная поддержка борьбы против США со стороны ВС РФ, чревата гибелью российских военнослужащих и усилению кризиса в САР. Поэтому Москва, видимо, параллельно будет сейчас активно искать дипломатические пути разрешения кризиса в САР. В том числе возможна, видимо, замена под контролем Москвы фигуры Асада на более лояльного для Запада деятеля.
- Москва, скорее всего, будет наращивать свою военную группировку в САР, перетягивать на свою сторону курдов с тем, чтобы активизировать боевые действия против ИГ и опередить США в контроле за западной Сирией. Но шансов у Москвы здесь мало. Есть надежда, что быстро нарастить силы в САР РФ поможет Иран. И решать вопросы там они будут совместно, как союзники.
- Пока нет никаких угроз того, что РФ может потерять свою авиабазу в Латакии и военно-морской пункт вТартусе. Однако, если в Дамаске будет режим, лояльный Западу и США, то, конечно, никаких российских военных баз на Ближнем Востоке уже не будет. И исходя именно из этой логики РФ будет сейчас негласно действовать против США и других врагов Асада, отстаивая там свои интересы.