Уничтожит ли США режим Асада?

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Или что может сделать Россия, чтобы отстоять свои интересы на Ближнем Востоке

На прошлой неделе США начали вести борьбу против войск Асада. Военные источники сообщили, что Вооруженные силы США в ночь на 7 апреля запустили 50 ракет по военной базе в Сирийской Арабской Республике (САР), в районе провинции Хомс. Из заявления президента США Дональда Трампа следует, что он отдал приказ нанести удар по авиабазе в Сирии, как акт возмездия и устрашения. По его словам, США бомбили ту базу, с которой, якобы, была совершена 4 апреля предполагаемая химическая атака в провинции Идлиб.

Заметим, что прямых доказательств того, что именно сирийские самолеты ВВС применили там химическое оружие (ХО), нет. Не было расследования этого инцидента со стороны международных организаций и соответствующей резолюции ООН. Москва и Дамаск официально заявили, что не имеют отношения к применению ХО в Идлибе. Но, не смотря на это, Трамп принял решение начать войну с режимом Башара Асада. Хотя ранее сообщал, что его главная цель на Ближнем Востоке – это борьба с террористами из “Исламского государства” (ИГ – запрещено в РФ).

Это решение многое проясняет в нынешней ближневосточной политике США и говорит о том, что новая вашингтонская администрация будет вести борьбу теперь на два фронта – с террористами ИГ и с Асадом. И США сейчас намерены как можно быстрее вывести Асада из игры и начать строить новую Сирию, в которой, видимо, не будет места ни России, ни Ирану. В этом заинтересованы не только США, но и другие страны региона: Турция, Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива. То, что Анакара заигрывала с Москвой и изображала вместе с ней и Ираном участие в миротворческом процессе в САР, ни о чем не говорит. Турки, как всегда, действуют по принципу: и нашим, и вашим. Хотя у наблюдателей сейчас, как и прежде вызывают вопросы о том, почему РФ официально не осудила оккупацию Анкарой севера Сирии и участие ее в военной операции “Щит Евфрата”.

Сейчас, когда Пентагоном нанесены точечные удары по правительственным военным объектам САР, и это, скорее всего, продолжится, можно предположить, что с помощью своих союзников США смогут в какой-то степени изменить ситуацию на Ближнем Востоке. И есть основание предполагать, что они стремятся физически уничтожить Асада и укрепить свое политическое влияние в САР, в том числе легализовать свое присутствие в этой стране. Дамаск и до бомбежек был изначально против присутствия солдат Пентагона на своей земле. Но США, опираясь на курдские отряды самообороны, сумели укрепиться в западной Сирии. Если в своей борьбе в САР и Ираке США сейчас будут опираться на арабские монархии Персидского залива, Турцию, то есть основания полагать, что западную Сирию с ее многочисленными нефтяными и газовыми полями, они смогут очистить от боевиков ИГ и закрепить за собой.

Что может быть дальше?

Весьма вероятно расчленение САР на несколько государств:

– Север, где будут господствовать курды, а часть территории будут занимать турки (в том числе, видимо, и провинцию Идлиб).

– Запад, и Юго-Запад, где укрепятся США и арабские монархии.

– И лишь на Востоке Сирии на побережье Средиземного моря, где проживают алавиты, возможен контроль со стороны Асада или его последователей, которых смогут поддерживать Иран и РФ.