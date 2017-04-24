Штатная численность Российской армии

Кремль решил строительство всех важных военных объектов возложить на Минобороны

Президент РФ Владимир Путин подписал указ № 127 от 28 марта 2017 года, согласно которому общая штатная численность армии и флота (то есть военнослужащих и гражданского персонала) по сравнению с 2016 годом к 1 июля 2017 года должна увеличиться на 17, 6 тысяч человек. При этом он установил с 1 января 2017 года штатную численность военнослужащих в ВС РФ в составе 1.013.628 человек. В СМИ по-разному трактуют увеличение штатной численности армии, поскольку официальных комментариев этих преобразований пока нет. В том числе, некоторые СМИ и аналитики не исключают, что это сделано для повышения ее боеспособности. Мол, будут развернуты новые боевые подразделения и т.п.

Однако несложный анализ показывает, что изменение штата ВС РФ произошел в основном для того, чтобы Минобороны расширило свои военно-строительные возможности в связи с упразднением Федерального агентства специального строительства (Спецстроя). Его штатная численность до расформирования была около 44 тысячи человек. В это число входила и штатная численность военнослужащих и гражданского персонала инженерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских формирований. Как следует из другого президентского указа № 727 от 29.12.2016 МО РФ именно эти все формирования и включены в состав ВС РФ.

Заметим, что до этих преобразований, как сообщил замминистра обороны Тимур Иванов, численность людей, занятых в военно-строительном комплексе страны составляла около 30 тысяч человек. То есть была чуть более 1% от штатной численности ВС РФ. Это немного. За счет слияния со Спецстроем удельный вес людей, занятых в военно-строительном комплексе армии и флота после 1 июля 2017 года, видимо, составит менее 3%. Но для военного ведомства это считается несвойственными функциями.

В цивилизованных странах, конечно, руководство Минобороны напрямую не занимается строительством военных объектов. Тем более там нет специальных военно-строительных подразделений, в которых служат офицеры и солдаты. Но РФ несет на себе печать наследства СССР и централизация управления военным строительством сейчас несколько пока уменьшает финансовые издержки. СМИ сообщают, что в ВС РФ появятся специальные строительные и инженерные формирования, как было во времена СССР. В Кремле, видимо, считают, что они принесут больше пользы, поскольку формирование гражданского Спецстроя окончилось неудачами – значительными фактами коррупции, воровством и низкой эффективностью строительства военных объектов.

В РФ за годы попыток социально-экономического развития так и не сформировались благоприятные условия для развития именно рыночных отношений. В бизнес-структурах присутствует государственный монополизм, существуют откаты, воровство, кумовство, коррупция и т.п. Развитие строительного комплекса, как и других сфер экономики идет крайне неэффективно, затратно. Налицо олигархический капитализм, который негласно поддерживается властью. Идет большое расслоение людей на богатых и бедных. При этом концентрация нынешнего руководства на чисто военных, геополитических проблемах побуждает искать эффективные способы решения проблем строительства. Формирование стройбатов, где оплата труда относительно небольшая, эти проблемы в известной степени решает.

Конечно, сейчас численность людей в ВС РФ велика. Оно составляет более 1% от населения страны. А расходы на оборону составляют более 3% от ВВП страны. Но несколько лет назад эти показатели были выше. В 2015-2016 гг. расходы на оборону составляли почти 5% от ВВП страны. По состоянию на 1 января 2008 года штатная численность ВС была в количестве 2.019.629 единиц, в том числе военнослужащих там было 1.134.800 единиц. Согласно указу № 1878сс от 29 декабря 2008 года, который подписал тогдашний президент Дмитрий Медведев, ставилась задача установить с 1 января 2016 года штатную численность ВС РФ в количестве 1.884.829 единиц, в том числе 1.000.000 военнослужащих. Этот указ, как известно, был выполнен. Но, спустя всего год, штатная численность армии и флота вновь начинает расти. Хватит ли у РФ сил, содержать такие большие Вооруженные силы, которые участвуют в геополитических конфликтах, намерены решать мировые проблемы в Арктике, вблизи своих границ и на Ближнем Востоке? Ответ на этот вопрос остается открытым.