Почему Россия не уступает США в вопросах обороны

Военные угрозы РФ пока парирует асимметричными мерами, но сгинуть страна может по совсем другим причинам

Президент США Дональд Трамп, выполняя свои предвыборные обещания, объявил об “историческом увеличении расходов на оборону с тем, чтобы восстановить истощенные вооруженные силы США”. СМИ сообщают, что “проект нового федерального бюджета США на 2018 год предусматривает увеличение расходов на оборону на 54 миллиарда долларов”. Заметим, что США и так тратят на свою оборону более 600 млрд. долларов. Это в 10 раз больше того, что тратит на свою национальную оборону Россия. За счет чего тогда мы поддерживаем с США военный паритет?

Во-первых, конечно же за счет того, что наши ядерные силы не уступают американским. Во времена СССР мы научились делать ядерные боеприпасы не хуже американских. И, если, смотреть на это с точки зрения эффективности, это высокотехнологичное, но относительно недорогое производство.

Во-вторых, РФ не отстает от США в ракетостроении. Сейчас разрабатываются новые виды межконтинентальных баллистических ракет. СМИ сообщают, что, якобы РФ и Китай уже испытывают гиперзвуковые ракеты, и США отстают в этой области.

В третьих, в РФ относительно дешевая рабочая сила. А, значит, и военная продукция стоит дешевле. Для примера, производство одного американского самолета пятого поколения F-35 варьирует от 80 миллионов до 150 миллионов долларов. Почти аналогичный российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель поколения 4++ Су-35 стоит около 30 млн долларов. Основной боевой танк армии США M1 Abrams стоит около 5-6 млн. долларов. Российский модернизированный танк Т-90 – около 1,5 млн долларов.

В-четвертых, РФ и США имеют совершенно разную структуру и пропорции военных расходов. Основные расходы в военном бюджете РФ идут на содержание армии – около 50 % (это денежное довольствие военнослужащих, содержание военной инфраструктуры, эксплуатация вооружений, боевая подготовка и т.п.) и почти столько же – на развитие и оснащение Стратегических ядерных сил (СЯС) и Сил общего назначения (СОН). То есть оснащение СЯС и СОН новыми ракетами, танками, самолетами, кораблями, средствами ПВО и т.п. В США же на аналогичное содержание своих ВС идет 85 % всего бюджета и лишь 15 % – на развитие СЯС и СОН.

У США очень много военных баз. Их надо содержать. Плюс там наемная армия. То есть денежное довольствие почти полутора миллионной армии также отрывает много денег.

Конечно, российская экономика отстает от экономики США. И если Россия будет по-прежнему в этом вопросе отставать от США, то может настать момент, когда американцы станут сильнее и в военном плане. Разработка новых видов вооружений требует новых технологий, современной промышленной базы. У РФ эта база очень устарела. Ей необходимо эту базу перестроить.

Тем более, при определенных обстоятельствах, победить Россию США смогут и таким способом, как это они сделали с СССР. Существует ли угроза распада России? Конечно, существует. Этому способствуют этно-социальные и экономические противоречия, разная развитость регионов, расслоение общества на кучку богачей и большую армию полунищего народа. Разрыв между бедными и богатыми растет. Все это раскачивает общество и страну. Милитаризация страны, когда на оборону тратиться более 4 % от ВВП, усиливает обнищание народа. И вероятность социального взрыва в РФ, к сожалению, тоже растет.