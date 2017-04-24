К вопросу о возможности закупки Турцией ЗРС С-400

Москва, возможно, делает самую большую глупость, развивая военно-техническое сотрудничество с Анкарой

В минувшую пятницу российские СМИ растиражировали информацию агентства Anadolu о том, что “министр обороны Турции Фикри Ышик заявил о финальной стадии решения вопроса по закупке комплексов ПВО, и в числе прочих его страна рассматривает вариант закупки российских С-400”. Сообщалось, что о необходимости системы противовоздушной обороны Ышик заявил в ходе выступления в Вашингтонском фонде СЕТА по изучению американо-турецких отношений 13 апреля. Итоговое решение, по его словам, примут президент и премьер-министр Турции. При этом министр обороны выразил сожаление в связи с тем, что в вопросе поставок систем ПВО Турции не удалось заручиться поддержкой партнёров по НАТО, и потому турецким военным пришлось изучать альтернативные варианты.

Такое заявление турецкого министра вызывает вопросы. Считается, что С-400 является одной из лучших систем ПВО в мире. На этот комплекс Российская армия только переходит. И полностью потребности ВС РФ в ЗРС С-400 будут удовлетворены только через несколько лет. РФ делает Анкаре очень выгодное предложение, а Ышик еще носом крутит, обвиняя страны НАТО в том, что приходится покупать не их системы ПВО, а российские. Как известно, ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что Турция готова заказать С-400 в случае получения от России кредита, переговоры о котором в настоящее время ведутся с Минфином РФ.

Почему такая доброжелательность по отношению к Турции? Это после того, как ВВС этой страны сбили российский самолет Су-24, убили посла РФ в Анкаре, ввели торговые надбавки на экспорт нашей сельхозпродукции. А сам Ышик не очень доброжелательно отзывается о РФ и ее союзнике – Сирии. Anadolu приводит слова министра обороны Турции, которые в российские СМИ почему-то не попали. Но они очень показательно высвечивают отрицательную позицию Анкары по отношению к Москве.

Скажем, касаясь событий в Сирии, турецкий министр выразил недоумение поддержкой режима Башара Асада со стороны России. “Позиция Москвы неприемлема. Мир в Сирию при режиме Асада не придет. Башар Асад заводит в тупик мирные инициативы”, – пояснил министр. Относительно ракетного удара США по авиабазе в Сирии, Ышик сказал: “Реакция Вашингтона на применение химических веществ была очень важна. Если бы администрация Обамы предприняла этот шаг еще три года назад, то в Сирии можно было бы во многом избежать хаоса.

Таким образом, Ышик продемонстрировал явно антироссийскую позицию. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что Турция не является союзником РФ в Сирии. Она оккупировала часть страны и поддерживает боевиков, которые воюют против Асада. Но почему РФ это как бы не замечает?

Конечно, разногласия есть у Турции и с США. Но эти разногласия касаются только того, что Пентагон взаимодействует с курдами. В остальном Турция демонстрирует свою лояльность Вашингтону. И на этом фоне РФ выглядит как-то глупо. Жесткой политики со стороны Москвы по отношению к Анкаре не просматривается. Видимо, нужно еще одно ЧП, громкое событие, чтобы Москва поняла, что попытка заигрывания с Анкарой ни к чему хорошему не приведет.