Альтернатива НАТО – народная дипломатия

Российские ветеранские организации офицеров запаса укрепляют связи с коллегами из других стран

Празднование Великой Победы прошло не только в России. 9 мая в Братиславе представители организаций офицеров запаса и резерва из более 30 стран провели гуманитарную акцию “Миссия мира и дружбы”. Мероприятие завершилось церемонией возложения венков к монументу воинам, погибшим при освобождении Словакии от фашизма. “Главная цель международной гуманитарной акции “Миссия мира и дружбы” – предупредить и не допустить возрождение неофашизма”, – заявил президент Международного консультативного комитета (МКК) организаций офицеров запаса и резерва Александр Каньшин. Вот так получается. С НАТО и Европой мы как бы в разладе. Но есть в РФ организации типа МКК, которые сплачивают ветеранские движения и военных из всего мира.

И, видимо, неслучайно Каньшин отметил на мероприятии, что “отдать святую дань память воинам, погибшим в борьбе с фашизмом, пришли ветераны, представляющие сегодня страны, входящие в различные военно-политические блоки и далеко не во всем согласные в оценке современных событий. Однако мы едины в главном – нельзя допустить повторения тех ужасов, которые принес народам германский фашизм в годы Второй мировой войны”, – считает он.

Так считают многие из единомышленников Каньшина, которые состоят в МКК.

В новейшей мировой военной истории до недавнего времени не было организации, объединяющей офицеров запаса и резерва из разных стран. И вот, как пишут СМИ, такое международное общественное движение появилось. В Братиславе помимо участия МКК в торжествах, посвященных Великой Победе, состоялось уже пятое по счету заседание Генеральной ассамблеи этой организации. Сегодня в состав МКК входят представители от 27 стран Европы, Азии, Ближнего Востока и Средней Азии. Это немало, если учесть, что этой международной организации всего только 6 лет (она образовалась 15 июня 2011 года). А если взять историю Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), которая стала инициатором образования МКК, то движению офицеров запаса уже более 20 лет.

МКК офицеров запаса и резерва – это неправительственная и неполитическая организация. Согласно уставу МКК члены Комитета обязаны осуществлять совместную деятельность с соблюдением законодательства своих государств, а также международных договоров и соглашений. Собираясь, они проводят консультации, содействуют сплочению ветеранских организаций, формированию в общественном сознании народов разных стран доброжелательного и милосердного отношения к ним, организуют обмен опытом работы по духовно-нравственному воспитанию детей, молодежи. Немаловажным направлением этой работы является борьба за мир, борьба против терроризма и других актов агрессии, которые, к сожалению, имеют место во многих странах Европы и в мире целом. Кому как не военным ветеранам, сказать свое слово по этим вопросам.

Вот и в Братиславе на пятой Генеральной ассамблее МКК обсуждались проблемы, связанные с консолидацией народов мира против международного терроризма. В принятом единогласно итоговом меморандуме МКК особо подчеркивается, что “не существует альтернативы борьбе с терроризмом на основе постоянных коллективных усилий международного сообщества вне зависимости от политической конъюнктуры”. Ветераны, знающие истинную цену войне и миру, обратили внимание глав государств и правительств на то, что центральная координирующая роль в этой работе принадлежит ООН.

Данный тезис в меморандуме, видимо, прозвучал неслучайно. ООН – международная невоенная нейтральная внеблоковая организация, в которой участвуют почти все страны, которые есть на нашей планете. И офицеры-ветераны, которые знают истинную цену войне и миру, делают ставку именно на ООН. Ведь многие остальные другие организации – НАТО, ОДКБ, ШОС и т.п. имеют, как правило, корпоративное содержание. Их цели порой имеют конфронтационный аспект. В тоже время на гуманитарном уровне сейчас есть возможность объединиться неравнодушным людям, в первую очередь офицерам запаса и резерва со всего мира, чтобы сказать свое слово в деле борьбы за мир против войны, борьбы против терроризма, защиты прав и свобод личности, пропаганды идей гуманизма и созидания.

“Одна из целей МКК – совместными усилиями, методами “народной дипломатии” обеспечить принятие срочных скоординированных мер для недопущения дальнейшей эскалации напряженности в мире, достигшей угрожающего уровня”, – считает генеральный секретарь МКК Анатолий Кумахов.

“В нашей организации состоят офицеры и генералы из разных стран Европы. К примеру, – из Венгрии, Болгарии, Польши, Чехии и Словакии и т.д. Они во времена СССР входили в так называемый Варшавский Договор. Сейчас эти государства входят в блок НАТО и как бы противостоят нам. Особенно в последнее время. Но эти сами люди, ветераны из этих стран они по-прежнему близки нам. Ведь они в свое время учились в СССР в военных академиях и училищах, дружили и продолжают дружить с российскими офицерами запаса, с военнослужащими из других стран СНГ. Мы понимаем общие проблемы, которые могут решить только офицерские ветеранские движения. И мы стараемся их решить”, – рассказывает полковник в отставке президент МКК Александр Каньшин.

В тоже время Каньшин считает, что деятельность МКК и МЕГАПИРа могла быть более эффективной, если бы большую помощь в ней оказывали работники российского МИДа, дипломаты, а также другие государственные структуры РФ. Такие, например, как Россотрудничество.

Таким образом, международное ветеранское офицерское движение продолжает свое развитие. На его пути есть проблемы. И учитывая оптимизм организаторов МКК, можно надеяться, что они будут рано или поздно решены.