Банк «Открытие» осуществил первую сделку по продаже золота в слитках

По Администратор -
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Банк
Банк "Открытие" вышел на новый рынок сбыта и осуществил первую сделку по продаже золота в слитках

Источник: Радиостанция «Бизнес-ФМ», КОМПАНИИ И КОРПОРАЦИИ, 29.08.2016, 18:13
Ведущий не назван

ВЕДУЩИЙ: Банк «Открытие» вышел на новый рынок сбыта и осуществил первую сделку по продаже золота в слитках на Шанхайской бирже золота, которая, сообщает портал «Банки.ру», является в Азии крупнейшим центром торговли этим драгоценным металлом. Здесь его оборот в физическом виде изменяется десятками тонн. Благодаря участию в торгах, банк может без посредников продавать слитки конечным потребителям в КНР, что серьезно сократит его издержки.

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