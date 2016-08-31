Банк “Открытие” осуществил первую сделку по продаже золота в слитках

Источник: Радиостанция “Бизнес-ФМ”, КОМПАНИИ И КОРПОРАЦИИ, 29.08.2016, 18:13

Ведущий не назван

ВЕДУЩИЙ: Банк “Открытие” вышел на новый рынок сбыта и осуществил первую сделку по продаже золота в слитках на Шанхайской бирже золота, которая, сообщает портал “Банки.ру”, является в Азии крупнейшим центром торговли этим драгоценным металлом. Здесь его оборот в физическом виде изменяется десятками тонн. Благодаря участию в торгах, банк может без посредников продавать слитки конечным потребителям в КНР, что серьезно сократит его издержки.