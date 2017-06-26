Евросоюз решил продлить санкции против России

Лидеры стран-членов Евросоюза решили продлить экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения ею Минского соглашения. Об этом председатель Евросовета Дональд Туск написал в Твиттере. Официальное решение о пролонгации ограничительных мер может быть принято через несколько дней.

– На самом деле это было ожидаемое решение, принятое, по большому счету, еще до начала этого саммита. Никакой сенсации, по большому счету, никакой дискуссии по этому поводу не состоялось. Хотя, учитывая, что разговор идет за закрытыми от журналистов дверьми, конечно, невозможно этого утверждать, но судя по тому времени, которое лидеры правительств стран Евросоюза потратили на обсуждение этого вопроса, говорит о том, что большой дискуссии там не было. В повестке для официальной состоялось обсуждение выполнения Минских соглашений. Докладчиками были по традиции Франция и Германия, и, в принципе, они свою позицию озвучивали заранее, и здесь, в Брюсселе, за дверьми саммита тоже об этом говорилось заранее, что решение будет принято, и теперь, через несколько дней, оно может быть опубликовано в официальном журнале Евросоюза, после чего будет считаться, что оно вступило в силу. Я напомню, что на данный момент действующие санкции заканчиваются 31 июля текущего года, и вот до этого момента, собственно, публикация должна произойти, и, соответственно, вполне прогнозируемо, санкции будут продлены в том же объеме и того же контекста, что были до сих пор. Чуть-чуть ранее были расширены санкции в отношении компаний и лиц, находящихся на территории Крыма. Это было буквально несколько дней назад. Что касается экономический санкций против Российской Федерации, как их здесь называют, то они уже давно не пересматриваются по большому счету, остаются в прежнем объеме, их просто уже на автомате продлевают, и, как говорят эксперты по обе стороны, судя по всему, это будет длительный процесс.

Евросоюз, продливший на полгода санкции против России, стал заложником антироссийской политики Киева. Об этом заявил в интервью моему коллеге Владимиру Аверину глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

– Неужели действительно Киев обладает сегодня такими мощными средствами воздействия?

Константин КОСАЧЕВ: Конечно нет. Но дело в том, что 3 года назад с небольшим, когда все это только начиналось, Евросоюз совершенно неправильно оценил ситуацию по существу как ситуацию российского вторжения на Украину и назначил Россию единственной виноватой за эту ситуацию и единственной отвечающей за ее урегулирование. Вот после того как появились Минские соглашения, за которые несет ответственность Киев в первую очередь, во вторую – Донецк и Луганск и ни в какую – Российская Федерация, тем не менее вся полнота ответственности за выполнение Минских соглашений была Евросоюзом совершенно ошибочно и недальновидно возложена на Россию. И потом Евросоюз оказался в ловушке. Его Киев поймал и теперь с удовольствием использует для того, чтобы бесконечно держать Россию под санкциями, с точки зрения самой Украины, потому что для Украины, как это ни звучит, может быть, ужасно или парадоксально, главное в этой ситуации – не собственные проблемы решить, не восстановить территориальную целостность Украины, не договориться с жителями Юго-Востока, главное для Украины – это держать Россию под санкциями. И ради того, чтобы эту задачу решать, Киев будет продолжать саботировать выполнение Минских соглашений. И странно, что Евросоюз до сих пор этого либо не понимает, либо делает вид, что не понимает.

– Константин Иосифович, вот вы сказали про ошибочное решение, и у меня действительно возникает последние несколько лет – когда я стал активно за этим следить, вы делаете это дольше и профессиональнее, – никто не хочет признать ошибок. И зачастую именно это нежелание признавать свои ошибки в разных странах мира у разных политических деятелей порождает потом такой снежный ком, из которого все сложнее и сложнее выбраться. На вашей памяти есть кто-нибудь, кто действительно нашел в себе смелость сказать: “Я был неправ” и развернуть ситуацию?

Константин КОСАЧЕВ: В отношении себя любимого – наверное нет. В отношении своих предшественников – да. Буквально вчера или позавчера меня искренне порадовало заявление нового президента Франции Макрона, который четко совершенно отфиксировал ошибки предыдущих французских руководителей и в части, касающейся Ирака, и в части, касающейся Ливии, и в части, касающейся Сирии. Слава богу, на общем таком безрадостном фоне для меня некий лучик надежды, что, может быть, что-то начнет меняться. Но еще раз повторю, это Макрон, который не отвечает, предположим, за Саркози, совершившего то, что он совершил в отношении Ливии. В Германии, судя по всему, власть не поменяется, останется ХДС и, соответственно, лидер ХДС Ангела Меркель во власти, и ей будет по определению невозможно говорить о том, что она что-то сделала неправильно в предыдущие свои годы. Поэтому все, конечно, зависит от смены власти. Когда она происходит, возникают надежды на перемены. Собственно говоря, у нас такая надежда была и с приходом господина Трампа, и она, наверное, сохраняется, если бы ему дали возможность действовать самостоятельно, дистанцироваться от своих предшественников, но в США другие законы жанра, и ему дистанцироваться не дают.

– И еще один комментарий от вас хотелось бы получить. Президент Чехии Милош Земан высказался за проведение референдума по вопросу выхода из состава Евросоюза и в качестве аргумента привел следующее: низкое качество руководства Евросоюзом, ЕС нуждается в сильном руководстве, таком, как в прошлом. Здесь разделяете ли вы позицию Милоша Земана о том, что ослабло руководство Евросоюза, и с изменением руководства можно ли рассчитывать на изменение политики Евросоюза?

Константин КОСАЧЕВ: Ослабло не руководство Евросоюза, ослаб Евросоюз в целом. Если посмотреть на то, что там происходит, даже безотносительно к Brexit и Великобритании, вот история с энергетической безопасностью. “Южный поток” заблокировали, что называется, с начала и до конца, потому что там не было сильного лоббиста. “Северный поток – 2” сейчас пытаются заблокировать, но не получается, потому что есть сильный лоббист в лице Германии. Все, что мы говорим или они говорят о солидарности европейской, об общих интересах, об общих принципах, моментально рассыпается, как только начинают отдельные страны говорить о своих собственных национальных интересах. Евросоюз в этом смысле трещит по швам. История с Brexit примечательна вы знаете чем – не тем, как договорятся, на каких условиях договорятся Великобритания и Евросоюз. Она интересна тем, что будет происходить после этого. Напомню, что Тереза Мэй заявила, что она собирается сделать Brexit историей успеха Великобритании. И если она это сделает, если Великобритании окажется лучше вне Евросоюза, чем ей было внутри Евросоюза, я абсолютно убежден в том, что этот пример будет заразительным для других стран Евросоюза, включая, возможно, и Чехию.