В Кремле переадресовали вопрос о новом главе «Почты России»

О кадровых назначениях в “Почте России” проинформировал Минкомсвязи. Временно исполняющим обязанности гендиректора этого федерального государственного унитарного предприятия стала Ольга Осина после того, как 1 июля истек срок полномочий Дмитрия Страшнова. Он проработал в компании чуть больше 4 лет, придя в нее после так называемого почтового коллапса, когда в канун 2013 года в столичных аэропортах скопилось более 500 тонн почтовых посылок. Для повышения эффективности доставки отправлений предприятие начало создавать сеть крупных логистических почтовых центров. С этого времени число обработанных международных почтовых отправлений с товарными вложениями увеличилось с 40 до 225 миллионов штук. Доля ФГУП на рынке интернет-торговли выросла с 37 до 63 процентов. Кроме того, “Почте России” удалось сократить вдвое сроки пересылки посылок из Москвы в крупные города, нарастить число отделений связи, а также запустить на их базе проект банковской сети. Ожидается, что к концу текущего года банк будет представлен более чем в 11 тысячах отделений почтовой связи. В прошлом году “Почта России” получила в виде прибыли 734 миллиона рублей, а ее выручка превысила 164,5 миллиарда.
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