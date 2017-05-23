Пицца за 22 000 000$

Сегодня один из знаменательных дней в сфере электронной коммерции 22 мая 2010 года программист Laszlo Hanyecz сделал первую, и наверное самую знаменитую до сих пор покупку с помощью криптовалюты Bitcoin. Он купил пиццу за 10 000 BTC. Особенно символично это смотрится именно сейчас, когда Bitcoin на биржах штурмует отметку 2 200$, таким образом программист неплохо перекусил на 22 000 000$.

За эти семь лет в мире криптовалют произошло очень много. Взлеты, падения, обвинения в том, что это всего лишь финансовая пирамида, непонимание и преследование со стороны властей. Однако, время показало, что эта технология нужна человечеству, и как бы не противилась закостеневшая часть банковского сектора, понятие электронных денег, все больше и больше смещается в сторону криптовалют. Технологию блокчейна, которая лежит в основе практически всех монет, признают все большее и большее количество организаций, мало того они начинают использовать ее в работе. Мировые державы рассматривают варианты законодательств с помощью которых можно будет регулировать криптовалюты.

Все вышесказанное и ведет к тому, что стоимость Bitcoin растет. Нынешний скачок связывают с рядом факторов и событий связных с криптовалютой на территории Японии, Китая и Индии. На японских биржах он уже второй день торгуется свыше 2300$. Так же стоит отметить, что другие криптовалюты не отстают от него, чего только стоит Ethereum, проект был запущен 30 июля 2015 года и на данный момент ETH торгуется в диапазоне 166$. Dogecoin, монета которую создавали как шутку связанную с интернет мемом собаки Сиба-ину, за последний месяц выросла в цене практически в три раза.

Некоторые особо оптимистичные аналитики предрекают Bitcoin стоимость 5000$ к концу этого года. Так это будет или нет, мы скоро узнаем. Ясно лишь одно-криптовалюты и блокчейн вошли в нашу жизнь.

Поэтому, как сказал Мао Цзэдун – Человек, который почувствовал ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу. Мы живем в очень быстром и удивительном мире, а единственный голод, который не утолишь и за 22 000 000$ – это информационный.