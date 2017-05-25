Оздоровление банковской системы

По Сафонов Сергей -
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Оздоровление банковской системы
Оздоровление банковской системы

ЦБ продолжит оздоравливать банковскую систему страны еще примерно около двух лет, заявила зампред регулятора Ольга Полякова. Цитата: “Мы придем к тому результату, что банковская система будет здорова”. В планах – закончить процесс оздоровления банков к 2020 году.
Напомню, Банк России с приходом в июне 2013 года нового глава Эльвиры Набиуллиной, начал расчистку банковского сектора от проблемных игроков. Выявилась система более 200 банков. С рынка ушли не только мелкие банки, но и ряд средних и крупных игроков.

Стресс-тесты показали, что банки при снижении цены на нефть до 25 долларов за баррель остались бы устойчивыми, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она рассказала о сценариях ЦБ, как если бы ситуация в экономике развивалась по самому негативному варианту, нефть была бы 25 долларов за баррель. В таких условиях, как говорят показатели, банковская система осталась бы устойчивой, и это очень важно в такие сложные периоды, чтобы кровеносная система экономики функционировала, сказала глава ЦБ.

Инфляция 8 процентов вместо 4 процентов, то есть двукратное превышение таргета обесценило бы сбережения населения почти на 1 триллион рублей, подсчитал Банк России. Депутата оппозиционных фракций неоднократно критиковали ЦБ за стремление привести инфляцию к своему таргету 4 процента в год в ущерб задаче достижения экономического роста. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина вновь заявила, что по итогам 2017 года ЦБ ожидает достижения цели по инфляции. По состоянию на 15 мая годовая инфляция в России превышала 4 процента на 0,1.

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Сафонов Сергей
Сафонов Сергей

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