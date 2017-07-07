В Центробанке изобрели новый способ борьбы с нелегальным кредитованием. Теперь россияне уже при поиске в “Яндексе” будут видеть, законно или нет предоставляет свои услуги микрофинансовая организация. Если она есть в реестре ЦБ, то рядом со ссылкой будет специальный маркер. Для заемщика это сигнал: компания работает легально, и значит, в случае чего на нее можно пожаловаться.

– “Деньги взаймы срочно”, “кредит до зарплаты без справок и поручителей” – интернет буквально пестрит подобными предложениями, но не все они от легальных игроков. Теперь, чтобы узнать это, не нужно разыскивать будущего кредитора на сайте Центробанка – достаточно “Яндекса”. Если компании разрешено выдавать займы, рядом со ссылкой на нее появится короткое сообщение: “Организация занесена в Государственный реестр”.

Андрей МЕДВЕДЕВ, заместитель директора департамента микрофинансового рынка Банка России: Если нет этого маркера, это говорит о том, что компания, скорее всего, не входит в реестр Банка России и по факту является нелегальным кредитором. Это по факту – ну легальный – нелегальный участник, да, то есть человек, который хочет взять заем и не очень понимает, к кому можно обратиться, для него это будет такой первый шаг, чтобы понимать: с этой компанией можно работать, по крайней мере, она, как минимум, входит в реестр ЦБ и находится под надзором. То есть это минимальный уровень защиты прав потребителей.

– В мобильной версии поисковика такой сервис пока недоступен. Так что вычислить их с помощью смартфона не получится. В “Яндексе” обещают, что скоро это исправят.

Андрей СТЫСКИН, руководитель службы поиска “Яндекса”: Мы вообще очень верим в то, что для части сценариев для пользователей при выборе сайтов и при выборе каких-то организацией важной информацией для выбора является какая-то отметка, например, для микрофинансовых организаций отметка о том, аккредитирована эта организация или нет. И мы с этим активно экспериментируем.

– Маркировка – это очередной шаг Центробанка по зачистке рынка. Только в прошлом году из реестра за различные нарушения исключили более 1,5 тысяч микрофинансовых организаций. Сейчас их там около 2,5 тысяч. Но это только подстегивает “черных” кредиторов. По словам главы компании “Домашние деньги” Андрея Бахвалова, чем жестче ЦБ затягивает гайки, тем больше соблазна у компаний уходить в “серую” зону. По его оценкам, оборот рынка микрокредитования в прошлом году составил около 230 миллиардов рублей, и примерно половина пришлась на нелегалов.

Андрей БАХВАЛОВ, генеральный исполнительный директор компании “Домашние деньги”: Непосредственно с самим нелегальным рынком вряд ли напрямую эта инициатива поможет бороться, потому что люди смогут жаловаться на конкретную компанию, которую они ввели в “Яндексе”, а эта компания есть в реестре.

– В Центробанке затруднились оценить масштабы нелегального рынка микрокредитования, но в новую меру верят и обещают распространить опыт на (брак записи) рынка. Как рассказал РБК Медведев из Центробанка (брак записи) законно может появиться у названий страховых компаний и Форекс-дилеров.