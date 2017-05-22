Кто атаковал весь мир и зачем?

По Сафонов Сергей -
21:00
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Кто атаковал весь мир и зачем?
Кто атаковал весь мир и зачем?

Следующий вопрос: кто атаковал весь мир и зачем? Обычно хакеры охотятся на бизнесменов, атакуют компании, банки, биржи, отели – и зарабатывают. И это большие деньги, до одного миллиона долларов в день. А тут ударили по обычным людям: через больницы, телефонные сети, железную дорогу. И прибыли в масштабах Земного шара нет, всего 45 тысяч евро. Значит, цель была другая.

Сергей ЗОЛОТУХИН: Возможно, это какой-то исследовательский проект, который позволил применять связку оружия из арменала АНБ совместно с шифровальщиком и получить, во-первых, большую степень распространения вируса быстрого и, во-вторых, большое количество заражений.

Вымогатели или исследователи? На Западе привычно ищут русских хакеров. Точно так же в конце прошлого года американские демократы упорно обвиняли русских в том, что они вмешивались в президентскую кампанию Хиллари Клинтон. И вот на днях выяснилось, что утечка шла из самой партии. Почти пятьдесят тысяч писем внутренней переписки слил в Wikileaks сотрудник Национального комитета демократов Сэд Рич.

– Сколько бы Джулиана Ассанжа не спрашивали по радио или телевидению, имеет ли Россия к этому отношение, ответ был один: “Абсолютно никакого”. Ассанж – такой человек, который за одиннадцать лет работы с Wikileaks сумел подтвердить свое реноме: ни один опубликованный им материал не оказался подделкой.

А за две недели до публикации писем Сэд Рич был убит. Поэтому, может быть, еще через полгода станет известно, кто стоит за сегодняшней атакой. Хотя уже и сейчас никто не отрицает, что это был боевой вирус, написанный на базе разработок Агентства Нацбезопасности США. Специалисты АНБ нашли слабые места в различных операционных системах, а хакеры украли эту информацию и проверили. Сработало.

Сергей ЗОЛОТУХИН: Сканировали сети, находились незащищенные сети, не пропатченные, так сказать, компьютеры – компьютеры, на которых не были установлены обновления. И атаковались именно эти компьютеры.

Кого и как атакуют в следующий раз, никто не знает. Хакеры испробовали простой вирус, да и об опасности было известно еще в марте. Однако мир оказался не готов. Киберпреступники учатся. Но и те, кто с ними борется, тоже совершенствуются. И от этой борьбы никуда не деться в современном мире. Главное, чтобы она на нас, простых людях, сказывалась как можно реже.

Сидит в аквариуме грустная Золотая рыбка. У нее спрашивают: “Что случилось?” – “Да меня хакер поймал. Раньше три желания исполняла, теперь до бесконечности”. Вроде анекдот, но с каким особым смыслом теперь звучит.

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Сафонов Сергей
Сафонов Сергей

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