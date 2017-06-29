Все связанные с Россией материалы необходимо будет согласовывать с главным редактором CNNMoney Ричем Барбиери и вице-президентом CNN Джексоном Фаркасом

Попытка борьбы с фейками. Руководство американской телекомпании CNN ужесточает правила публикаций, связанных с Россией. Теперь все материалы должны одобрять лично вице-президент или главный редактор экономической редакции CNN Money. Это касается не только редакционных статей и видеоматериалов, но даже публикаций в соцсетях. Причиной дополнительных проверок стал скандал с непроверенной статьей о расследовании сенатского комитета по разведке в отношении одного из американских бизнесменов. Якобы Энтони Скарамуччи не просто встречался в Давосе с главой Российского фонда прямых инвестиций, но еще и подавал собеседнику надежды на скорое смягчение антироссийских санкций. Из-за недостоверных данных CNN была вынуждена удалить статью и извиниться.

На прямой связи с нами сейчас председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Алексей Константинович, здравствуйте! Такой вопрос у меня к вам: вы вообще верите в то, что действительно CNN будет тщательно проверять фейковые новости?

Алексей ПУШКОВ, член Совета Федерации: Думаю, что эта мера вынужденная, потому что CNN уже не первый раз ловят за руку с информацией, которая либо откровенно лживая, либо не находит своего подтверждения при более внимательном рассмотрении. CNN уже рассказывала про связи других членов команды Трампа с Россией, которые не существуют, рассказывала о всяких липовых докладах о Дональде Трампе, которые также не подтвердились, и поэтому я думаю, что в руководстве компании ощутили, что вот этот презрительный термин, даже кличку, которую к ним прилепил Дональд Трамп, когда сказал: “You are fake news” – “Вы лживые новости”, что это может оказаться чем-то, что обрушит репутацию CNN, причем не только в Соединенных Штатах, но и в глобальном масштабе. Так что я не думаю, что CNN отныне перестанет заниматься антироссийскими фейками, но она будет готовить их гораздо более серьезно, продуманно и будет делать такие материалы, где, возможно, фейковая информация будет выглядеть все-таки максимально достоверно, со ссылками, сносками и с упоминанием других действующих лиц. Так что, скорее, вот это. Пропаганда будет носить более, я бы сказал, весомый характер, будет не столь легковесной и не столь уязвимой, как она была до сих пор.

То есть будет меньше этих пресловутых ссылок на некие неназванные источники, которые нельзя раскрывать и никак невозможно подтвердить достоверность информации?

– Я думаю, все-таки да, поскольку, как знаете, волка ноги кормят, а телекомпанию зрители, и если зритель разочаруется в CNN, а разочарование, кстати, в Соединенных Штатах очень большое, ведь половина американцев, которые голосовали за Трампа, называли CNN не иначе как Clinton News Network, то есть Сеть новостей Хиллари Клинтон. CNN откровенно играла на одного из кандидатов, не демонстрировала никакой объективности, и вокруг нее уже тогда, во время избирательной кампании, были громкие скандалы. Поэтому думаю, что да, CNN будет остерегаться теперь автоматически вбрасывать в информационное пространство любую негативную для России и для Трампа информацию, поскольку это может иметь эффект бумеранга.

А может это быть неким первым шагом к смене, скажем, редакционной политики?

– Ну это было бы, конечно, хорошо, но, как говорил один известный юморист, об этом можно было бы только мечтать. Я опасаюсь того, что западные средства массовой информации, в частности американские, очень прочно встали на эту стезю информационной войны с Россией и вряд ли они от нее откажутся. Другое дело, что формы этой войны могут быть разные. Повторяю, вот это огульное, безоглядное поливание грязью и нас, и собственного президента, возможно, сейчас отойдет на задний план и станет уделом откровенно желтых изданий, а более солидные издания, которые, кстати, очень сильно репутационно потеряли. Вот New York Times несколько раз ловили за руку на прямой лжи – 5 или 6 статей, опубликованных New York Times, вызвали колоссальные скандалы в США, потому что были абсолютно лживыми. Так вот, вот такие средства массовой информации действительно могут сейчас видоизменить подачу материалов и отказаться от наиболее необоснованных и скандальных публикаций, но говорить пока о серьезном изменении редакционной политики, я думаю, еще рано.

Ну что ж, я думаю, что в ближайшее время мы уже увидим подтверждение этой новости или, наоборот, продолжение той политики, которую ведет CNN сейчас.