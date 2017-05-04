Во Львове ликвидирован Российский культурный центр

Стало известно, что сегодня исполнительная служба Галицкого района Львовской области провела принудительное выселение сотрудников Российского культурного центра, действовавшего во Львове. Данная организация объединяла землячество этнических россиян, которые по тем или иным причинам проживают на территории Западной Украины. Здание, в котором располагался культурный центр будет отдано под нужды ветеранской организации участников АТО на востоке страны.

Официальный Кремль резко отреагировал на решение местных властей Львова и назвал предпринятые меры откровенно русофобскими, а также направленными на дальнейшее ухудшение международных отношений между двумя государствами. Российская сторона заявляет, что не было никаких правовых оснований выселять людей из здания, в котором они находились на основании ранее заключенного договора аренды с представителями муниципалитета.

Активисты, присутствовавшие при выселении сотрудников Российского культурного центра утверждают, что в помещении было найдено большое количество антиукраинской литературы откровенно пропагандистского толка. Если смотреть на происходящее с аналитической точки зрения, то прослеживается закономерность обоюдного подавления национальных культур двух стран на подконтрольных им территориях. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Москве, когда сотрудника единственной на всю Россию украинской библиотеки обвинили в экстремизме и хранении запрещенных книг.

В результате произведенного рейда ФСБ женщина библиотекарь была арестована и сейчас находится в СИЗО. Украинская библиотека закрыта и в ближайшее время нет перспектив возобновления ее работы. Это с учетом того, что на территории РФ проживает не менее 15 миллионов этнических украинцев. Предположительно, что украино-российские отношения в сфере культуры продолжат развиваться в таком же ключе, а изменить ситуацию сможет только нормализация внешнеполитической обстановки, прекращение военного конфликта на Донбассе и возобновление контроля Украиной над государственной границей.