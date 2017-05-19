Видеоблоггер Усманов. Ответ Навальному

Естественно, мы не можем не обсудить Усманова. Алексей Навальный в своем блоге уже анонсировал подробный ответ, что он обязательно ответит по пунктам олигарху Усманову, но все равно хотелось бы сейчас обсудить эту историю, потому что вчера все кипело и все шутили по теме видоблогеров. Сейчас, наверное, мы на экран выведем несколько прикольных мемов, который вчера просто разлетелись по сети Интернет, несколько прикольных мемов шоу Лихачева и Соболь. Вчера прикольно очень написал, что так и подмывает перемонтировать видеобращение Усманова в соответствии с современными блогерским ГОСТом, но времени нет. Действительно, все вчера шутили, но вчера появилась и информация РБК. Достаточно забавно, что действительно это видеообращение записывал Усманов лично, он записывал его на свой iPhone 7+.

– Откуда ты знаешь?

– Из РБК. РБК это вчера опубликовали – они написали со ссылками на источники, а сейчас я зачитаю.

– На iPhone 7+, кстати, записывать хорошо.

– Ролик миллиардер записал, когда находился на своей яхте “Дилбар”, съемка велась на закрепленный на штатив iPhone 7+, уточнил источник РБК в окружении миллиардера. Это написано в РБК – крупнейшем деловом СМИ в стране. И забавно по этой яхте “Дилбар”, потому что в ролике Алишер Усманов попрекает Навального, что тот учился в Йеле, вообще, такого типа иностранный агент и эти все намеки они прозвучали. Забавно, потому что информация о том, где находится сейчас эта яхта прекрасная “Дилбар”, подробно о ней тоже вчера писали “Ведомости”. Она является одной из самых дорогих яхт в мире.

– Она была пришвартована где-то в США?

– Она была пришвартована не в США, но, к сожалению, и не под Геленджиком, а яхта находилась между Ниццей и Монако.

– Я не знаю, как было бы правильней всего подойти к теме, что видеоблоггер Усманов выпустил свой первый ролик, потому что это так далеко тянется вся эта история, что куча разных ниточек, которые ведут к сегодняшнему столкновению. Тот факт, что ему пришлось или он сам захотел записать свой видеоролик, говорит о том, что он действительно воспринял те нападки, которые были сделаны на него, как нечто действительно угрожающее его репутации. Хотя Люба постоянно говорит про то, что у нас все СМИ подконтрольные и никто не публикует информацию, которая не должна соответствовать тому, что говорится о крупнейших бизнесменах страны. И, как я понимаю, вообще, Усманов довольно косвенно был задет в расследовании, которое касалось Дмитрия Медведева, хотя он являлся героем, который якобы передавал ему взятку в виде этого поместья, дома.

– Действительно, я вчера об этом говорила в эфире, что расследование…

– То есть он был не главный герой, его задело по касательной и он решил ответить на все угрозы в сторону своей репутации, которые были озвучены Навальным. Но я хочу сказать, что он в интервью, которое давал “Ведомостям” в начале апреля или в середине, и в ролике очень точечно проходится по всем пунктам, о которых говорил Навальный, и особенно концентрируется на словах, в которых, по-моему, он действительно допустил упущения, – типа шахтеров, то, что Навальный обвинял, что зарплаты у шахтеров какие-то низкие, хотя шахтеров на горно-обогатительных комбинатах нет. И действительно вчера очень много говорили о том, что он это обращение адресует не собственно Навальному, к которому он обращается в ролике, а к массовой аудитории, которая увидит этот ролик скорее всего на федеральном телевидении, которое не сможет проигнорировать то, что Усманов выступил с видеообращением. И в этом плане он довольно хорошо проезжается по имиджу оппозиционного политика.

– Первое, почему я действительно с тобой согласна, что Алишер Усманов не был субъектом нашего расследования, субъект нашего расследования, в первую очередь, был Дмитрий Медведев, потому что он является государственным служащим, он является госчиновником, он является премьер-министром страны, он является человеком, который публикует свои декларации, в которых не указана вся недвижимость, которая была приобретена на некоммерческие фонды, фактически подконтрольные ему. Именно об этом было расследование “Фонда борьбы с коррупцией” “Он вам не Димон”, Алишер Усманов был там упомянут, потому что именно имущество Медведева, одну из недвижимостей Медведева он получит от Алишера Усманова и “Фонд борьбы с коррупцией” квалифицирует это именно как взятку. Поэтому, естественно, Алишер Усманов является олигархом, но является частным лицом и поэтому “Фонд борьбы с коррупцией” расследует коррупцию, в первую очередь, в отношении депутатов, чиновников и так далее. Что касается имиджа, то действительно это видео вчера двигали сильно в топ и пытались как-то поддерживать – было видно, как именно шла накрутка, чтобы это видео появилось повыше.

– Да ладно.

– Ну, серьезно. То есть это было видно по лайкам, которые ставились в это видео.

– Лайки где? Есть такая фраза у видеоблоггеров, это неважно.

– Ладно, потроллил, хорошо.

– Я сейчас хочу оторваться и вспомнить опять интервью – он в интервью говорил неожиданную вещь.

– В каком интервью?

– “Ведомостям” которое он давал, крупное интервью 19 апреля. Я цитирую: “Если бы Навальный спросил у официальных лиц, представляющих интересы моих компаний, получил бы внятный ответ и ничего не нужно было бы выдумывать”. Это такая фраза, которая не подразумевает ответ со второй стороны. А на самом деле насколько было близкое взаимодействие, знаешь ли ты, то есть спрашивали у него ответа, что это за дом, его компании.

– Я знаю, что Георгий Албуров, который был ответственен за то, чтобы взять комментарии у всех, он спрашивал комментарии, вообще, у всех, он пытался дозвониться и пытался писать всем людям, которые фигурировали в этом расследовании, даже человеку, который заказывал для Дмитрия Медведева кроссовки. Поэтому конкретно я тебе сейчас не смогу показать запрос, но опять же очень важно, если Алишер Усманов говорит в интервью и говорил вчера в ролике, что это не взятка и, Леша, ты врешь, он обращался на ты к Алексею Навальному.

– Он может себе позволить, ему все-таки далеко за 60.

– Опять же он говорил очень много разных фраз, но при этом он не ответил на главный пункт о том, на каких основаниях он передавал имущество как частное лицо Дмитрию Медведеву, потому что чиновникам, вообще, запрещено брать любые подарки – это установлено законами, что человек не может получать подарки.

– Так он и говорил, что не передавал Медведеву ничего.

– Он передавал некоммерческому фонду, который был подконтролен Медведеву, фактически он подконтролен Медведеву.

– Да, но он говорил, что он не передавал, обменивал один участок на другой и была тема равнозначная, потому что дом стоил 30 миллионов долларов. Мне сложно представить, что такое дом за 30 миллионов долларов. Но он говорит, что это был обмен. И мне кажется, что здесь тоже есть какое-то такое упущение, что вы позиционируете передачу дома, как некоммерческое действие, я не знаю, как это называется в Земельном кодексе, ну, типа дарование или типа того, это был, как он говорит, обмен.

– Это обсуждалось уже и до этого, когда была информация про Илью Елисеева, который тоже пытался опровергнуть. Никакого обмена там не было. На эту тему…

– Я тут защищаю Усманова.

– На эту тему был большой пост Алексея Навального, было видео, в котором он рассказывал, что не было никакого обмена, потому что это была разная недвижимость по разным сделкам передавалась. Была информация, я помню, она проходила раньше, мы это обсуждали, что там якобы была какая-то инвестиционная сделка на 5 миллиардов рублей, которая заключалась устно, то есть там были устные договоренности о том, что там будет какой-то инвестиционный проект. Это достаточно забавно озвучит, потому что я как юрист рассказывала, что ни одна инвестиционная сделка на 5 миллиардов рублей никогда в жизни, и Алишер Усманов как бизнесмен это точно знает, не заключается устно, потому что инвестиционные контракты примерно такая стопка будет бумаг (показывает пальцами толщину стопки – примерно 8 сантиметров). Во-вторых, достаточно забавно, что некоммерческие фонды…

– Возможно, только не когда Алишер Усманов и, как ты говоришь в интервью, выпивал с господином Елисеевым, возможно, в этом случае ты можешь сказать ему: ну, да, я доделал этот дом, и он тебе поверит.

– Простите, некоммерческим организациям запрещено в России официально заниматься любой коммерческой деятельностью как основной своей деятельностью.

– Коммерческая деятельность подразумевает извлечение прибыли, а не обмен равнозначных объектов.

– Если ты послушаешь, что конкретно говорил до этого в опровержении Елисеев, он как раз и говорил, что там был инвестиционный проект и так далее. Инвестиционные проекты это бизнесовая история.

– Я думаю, что Елисеев говорил не очень внятные вещи. Мне кажется, что Алишер Усманов говорит очень внятные вещи. И я еще хотел бы один пункт у вас уточнить, поскольку я тут как журналист нахожусь. Он говорит, что сначала ФБК восприняли иск Усманова чуть ли не с радостью, – типа мы вам ответим в суде, разберемся и все такое. А потом Алишер Усманов говорит, что ответчики подали ходатайство на то, чтобы прекратить иск, но суд отказал. Почему ответчики подали ходатайство на то, чтобы прекратить иск Усманова?

– Потому что мы защищаемся в соответствии с процессуальным кодексом и в соответствии с процессуальным кодексом мы имеем право подать встречный иск, и мы сейчас рассматриваем возможность подавать этот встречный иск или нет, потому что вчера Алишер Усманов также говорил вещи о Алексее Навальном, порочащие репутацию и так далее. Поэтому у Алексея Навального есть такое право. У нас есть возможность прекратить производство по делу, ходатайствовать перед судом о прекращении производства по делу, есть право заявлять другие ходатайства, поэтому, естественно, мы будем юридически защищать себя и свою репутацию также в суде всеми возможными способами, которые предоставлены нам судом.

– Я понимаю, что есть смысл отменить ходатайство по делу, которое заставляет вас опровергнуть какие-то факт, чтобы заявить собственное дело, но какой тогда будет повод для иска Алишеру Усманову?

– Опять же, я тебе говорю, мы подаем ходатайство также как…

– Я просто слышал, что у ФБК не очень хорошая практике с подачей исков, – их обычно не регистрируют.

– Их обычно не регистрируют, но это вина не “Фонда борьбы с коррупцией”, а нашей судебной системы, потому что…

– Да, но у вас появился шанс пообщаться с Алишером Усмановым в суде и вы можете вытянуть из него какие-то документы.

– К сожалению, Алишер Усманов в суд не приходит – у него работает команда юристов, которую, насколько я понимаю, возглавляет известный адвокат Падва, и там, естественно, будет проходить общение, естественно, будет суд и вчера прошло предварительное заседание. Наш юрист там был, мой коллега Иван Жданов и он ходатайствовал о том, чтобы вести видеотрансляцию и видеозапись этого заседания. К сожалению, суд отказал. Естественно, мы будем рассказывать о ходе этого процесса, будем рассказывать о всех тех ходатайствах, которые заявляла та сторона, о всех их доводах. И причем Ваня Жданов приходил в эту студию, свою программу он ведет, и он показывал даже иск Алишера Усманова. Поэтому мы со своей стороны готовы публично отстаивать все свои позиции и в суде это делать всеми возможными способами, которые у нас есть, и делать это публично, потому что мы уверены в своей правоте. Мы набрали достаточно много доказательств, но, естественно, у нас нет погон, у нас нет полномочий таких же, как у правоохранительных органов, мы не можем запросить какие-то документы – например, банковские проводки, какие-то выписки со счетов и так далее, что может сделать полиция, Следственный Комитет. Но все, что можно было взять из открытых источников, мы взяли.

– Тебе пишут: “Люба, молодец”.

– Спасибо, кто бы это ни писал.

– Как говорят в определенных кругах, гладко стелешь.

– Я гладко стелю. А теперь давай…

– Слушай, я по поводу взятки. Поскольку мы говорим про Усманова, я хотел поговорить по поводу взяток. Я тоже пришел в “Фонд борьбы с коррупцией” со взяткой небольшой, я же не могу ничего не принести. Я принес немножко стикеров TJ, но это, видимо, на ребят, которые сидят в “Фонде борьбы с коррупцией” и читают TJ, вы можете их раздать или нет. Но у меня есть еще один подарок, который я хотел бы для зрителей самого шоу сделать.

– Спасибо. Партнерский материал, как это сейчас говорят, нативная реклама и все такое.

– Нативочка, да. У меня есть такая толстовка с логотипом TJ, она, правда, размера М.

– Только не говорит, что ты принес ее Навальному, скажи, что принес ее мне.

– Не, не, не. Я хотел бы ее разыграть среди зрителей, которые смотрят шоу. Если они по хэштэгу “Кактус” напишут что-нибудь наиболее оригинальное про то, о чем не может, например, написать T Journal, я готов эту толстовку задарить человеку, который напишет самый оригинальный ответ.

– Скажи немножко конкретней, я сама не поняла. Я сейчас сама напишу по хэштэгу и выиграю эту толстовку.

– О чем никогда не мог бы написать T Journal, за наиболее оригинальный ответ человек получает эту толстовку в Москве, всё, очень просто. У нас есть еще 15 минут и пока я тут стелю, тоже можно сделать…

– Так, всё, пошла писать. Раз ты начал про стикеры и сам завел эту речь, вчера вышли отличные стикеры по поводу Усманова, потому что его действительно…

– Если у вас их не будет в эфире вот здесь в правом верхнем углу, то я буду очень зол и, вообще, позорище, как это говорит один известный московский политик.

– Я сейчас обязательно, ребята, выведу эти стикеры. “Я живу в счастье в отличие от тебя” в этом стикере. И, вообще, видеообращение Усманова можно разбирать на мемы, потому что там и это вранье.

– Люба говорит о новых стикерах с Усмановым в “Телеграмм”.

– Да. “Ты просто неуч”, “Не тот случай”.

– Пользуйтесь быстрей, пока “Телеграмм” не запретили в России.

– “Я не понимаю, какие у тебя основания так говорить”, “Много чести”, “Из нас двоих уголовник – это ты”. И очень замечательно, потому что эту фразу “Я живу в счастье в отличие от тебя”, меня прямо забомбило после того, как Усманов сказал про эту фразу. Он сказал эту фразу: “У меня есть яхта и самолет, потому что я живу в счастье в отличие от тебя, Лёша”. Где логика?

– Кстати, по поводу яхты и самолета. Ты сказала, где он находится сейчас – около Монако?

– Да, он и находился около Монако. Возможно, сейчас она уже переплывает какие-то проливы и идет…

– Насколько я понял, вся история с заявлением по поводу того, что не платит налогов в России, связана с тем, что его фонд USM Holdings объявил о том, что он перестал быть налоговым резидентом, точнее не перестал, а 183 дня не провел в России в 2016 году и по законодательству он должен быть перестать налоговым резидентом России и поэтому не платить налогов в России. Усманов в Интернет говорил, что он не перестал быть налоговым резидентом и платит налоги, поэтому, мол, все заявления Навального неправда, про то, что он не платит или недоплачивает налоги в России. Фишка в том, что он не находится в России, связана с его давней юношеской любовью к фехтованию. Я немножко углубился в его историю – оказывается, он с 1976 года участвовал в юношеской сборной, я так понял, СССР или от Узбекистана он участвовал. Потом он попал в тюрьму и него не было возможности дальше продолжать эти все дела и он с 2008 года является председателем Международной Федерации по фехтованию, штаб-квартира которой находится в Швейцарии, поэтому он живет в Швейцарии практически все время. И трам-пам-пам, он меньше времени проводит в России.

– Я верю тебе, Никита, я верю тебе. Он живет в Швейцарии ровно потому, что он испытывает страстную любовь к фехтованию. Он живет в счастье.

– Потому что он живет в счастье. Я говорю к тому, что он живет в счастье в Швейцарии с 2008 года.

– Он живет в счастье, занимается фехтованием и яхту ему просто подкинули случайным образом нехорошие агенты Госдепа. И спрашивают тебя: что вы скажете о накрутке лайков на всех видео, где есть ролик с Усмановым? Даже у Алексея на канале лайков больше, чем просмотров.

– Не знаю, я не анализировал эти лайки. Но мне кажется, это дело настолько… Ты сейчас показывала стикеры, которые нарезаны на основе фраз Усманова. Мне кажется, это видео насколько неличное в плане того, что он говорит каким-то потоком сплошным то ли из головы, то ли от сердца. Это был явно не спичрайтер, так невозможно было написать, это был, по-моему, явно стиль Алишера Бурхановича. Я это можно было нарезать, как есть, 12-минутный ролик – это очень мощно, по-моему.

– Я вчера слушала выступление Станислава Белковского, я посмотрела его в YouTube, я не знаю, какому СМИ он это давал, но он вчера говорил как раз на тему – сам он записывал или не сам он записывал. Потому что это очень не похоже, что это записывали какие-то политологи, политтехнологи или пиарщики это обращение, потому что на самом деле оно играет против него, – там очень сало фактов каких-то, очень много…

– Почему? Он же все опровергает, он прямо по пунктам все опровергает.

– Он не опровергает по пунктам, он не показал ни одного документа.

– Да, документы он не показывал, это же пиар-ролик.

– Опять же ты говоришь: Люба, будет неправильно, если ты не покажешь стикер у себя в эфире. Если ты посмотришь любое видео и видео “Он вам не Димон”, которое сопровождалось огромным ланкридом с документами, со всеми выписками, он не показал ни одного документа. Перед ним на столе лежит пустой листочек бумаги и все, что говорит, он предлагает верить ему верить просто на слово.

– Не пустой. Там блокнотик был с ручкой, там он был не пустой.

– Там блокнотик был с ручкой, но в этот блокнотик я прямо вглядывалась, там что-то написано было, он не показывал.

– Не важно, он, конечно, не показывал документов в эфире, но все-таки и не должен был, мне кажется, выпускать какое-то контррасследование, он просто по пунктам объяснил, чего не так с заявлениями, против которых он выступает в суде.

– И тебе показались адекватными эти ответы?

– Нет, эти ответы были приурочены к тому разбирательству по существу или как это правильно называется в судебных делах, которое будет начинаться 30 мая в Замоскворецком или Люберецком суде Москвы. Собственно, был пиар-ролик для того, чтобы предварить все возможные освещения этой темы, из него можно уже нарезать любую подводку к любому сюжету на телевидении про иск Усманова к Навальному.

– Я думаю, замечательно, пусть на телевидении побольше показывают этот ролик Усманова.

– Многие просто говорят, что пиарщики ошиблись, а мне кажется, все нормально.

– Я думаю, что пиарщики ошиблись, потому что я думаю, что люди, которые посмотрят этот ролик Алишера Усманова, люди, которые знают, кто такой Алишер Усманов, заинтерсуются, наверное, и придут, и посмотрят расследование “Он вам не Димон”. И очень будет интересна их реакция и кому они больше поверят.

– Это ты говорила про эффект – то, что он говорит, что я буду все опровергать, а все будут смотреть расследование. Да. Но он же просто не может не ответить. Мне кажется, что это человек определенных понятий о том, что такое репутация, и он не может просто сделать вид, что он как крупный бизнесмен может отсиживаться в тени. И после того, как он ничего не скажет, а в суде против него, точнее от его имени будет выступать компания его юристов, команда его юристов, то он просто будет выглядеть, как какой-то такой олигарх, какой-то вор. А он просто вышел и публично заявил, что он отвергает, во-первых, все эти заявления, ненавидит Навального и, вообще, тьфу на тебя и это все. Это просто публичное его заявление, которое показывает, что ему не все равно.

– Ему явно не все равно, действительно я с тобой с этим согласна. “Какая разница, что говорят эти усмановы, главное видеть, куда они завели страну под свои правильные словеса” – вот что пишут люди. “Птаха и вокс Алишер, почему на не всегда на выходе получается пейс пал, у них же много других ресурсов”.

– Как вы в один ряд поставили видеоблоггеров.

– Видеоблоггеров. Кто успешней?

– Птаха, конечно.

– Птаха? Я, кстати, Птаху звала в эфир. Он мне предлагал, знаешь, что он мне сказал? Мне пишет: вот, ты не приглашаешь людей с разными точками зрения. Вчера я приглашала Марию Захарову в наш эфир – это официальный представитель МИД, которая достаточно часто высказывается не только по внешней политике, но и по внутренней. Она вчера одна из первых побежала на защиту Алишера Усманова и тоже вот так прекрасно, как ты говоришь, выступила со своей позицией. Просто написала, что “Алишер Усманов молодец. Тьфу на тебя – и нет больше никого”. Круто, потому что по-мужски”.

(Далее текст, который показывается на экране. – Прим.ред.)

Мария ЗАХАРОВА (цитата из Интернета): “То, что сделал Алишер Усманов, записав видеообращение к Алексею Навальному, будут изучать в вузах и колледжах специалисты по риторике и пиару. Великий же и могучий имеет для таких случаев четкую и далеко не новаторскую классификацию – “положить на”. И Усманов “положил на Навального” так, что ни одному юристу или политтехнологу тут делать нечего. Один раз и навсегда. Каждое слово как стопудовый камень. И все “положены на”. “Тьфу на тебя” – и нет больше никого.

Круто, потому что по-мужски”.

– Хотелось поговорить с ней об этом в эфире, она, к сожалению, не пришла. А что касается Птахи, я его тоже звала в эфир – это была публичная переписка в “Твиттере” и он в отличие от Марии Захаровой не побоялся, но говорит: “Я не хочу пиарить ваши ресурсы, пошли, я могу имя перепутать, к девушке, которая была в “Доме-2″, какой-то Банановой”. Он говорит: “Пошли к Банановой и на ее ресурсе… И у нее поговорим там за жизнь. Но мне нужно подготовиться, я не могу так говорить, как политик Навальный, поэтому давай немножко позже это сделаем”. Ну, не знаю, я готова пойти к Банановой.

– Это Птаха сказал, что он не может говорить, как политик Навальный?

– Да. Он мне сказал это лично.

– Он же рэпер, извините.

– Да. Ты наезжаешь на Птаху?

– Все он может. Я наезжую на Птаху, конечно. Я хотел по поводу высказываний Марии Захаровой. Она сказала, что Усманов “положил на Навального” так, как ни одному политтехнологу не снилось. Я, вообще, не понял, что такое “положил на Навального”. Недавно Марию почему-то критиковали за не особенно большие успехи в английском языке, а в русском языке фраза “положил на Навльного” означает, что ему должно быть как бы по фигу на Навального, а он выпускает 12-минутный ролик, что немножко не вяжется с тем, что он сделал, из фразы “положил на Навального”. Я уже ради этой фразу позвал Марию в эфир рассказать, что такое “положил на”, извините.

– Обязательно выведем тебя в студию, если к нам зайдет Мария Захарова, и мы обязательно зададим твой вопрос, что означала эта фраза. Я хотела у тебя спросить, что ты думаешь по фразе Усманова о том, что, Леша, ты пользуешь Интернет, а я его развиваю. Опять же новый мем, который появился вчера. Потому что вышел пост у Антона Носика, человека, которого я приглашала в эту студию, которого называют одним из основателей российского Интернета. И он как раз написал о том, как “развивает” на самом деле Усманов Интернет, какие у него успехи в бизнесе, в Mail.ru Group и прочее. Что ты об этом думаешь?

– Если коротко пересказать суть поста Антона Борисовича про то, что Усманов обладал большой долей в Facebook и он якобы обменял ее на долю во “ВКонтакте” и, по-моему, в других какие-то российских компаниях. Она принадлежала, эта доля, Мильнеру, а он обменял ее, свою долю в Facebook, Facebook вырос, а все акции “ВКонтакте” и других российских компаний упали, якобы он не очень хороший бизнесмен. Я, к сожалению, по этому поводу ничего не могу сказать. Мне кажется, он должен был обменять с каким-то довольно выгодным коммерческим предложением, потому что очевидно, что акции Facebook будут расти вперед дальше и довольно долго. А контроль получить над всеми российскими главными, по крайней мере, интернет-активами и наиболее крупными соцсетями это довольно круто. Я не знаю, какие именно интересы он преслдовал в этом плане Усманов, но “ВКонтакте” сейчас и в России, и на Украине является первой по полуярности соцсетью и в Европе, наверное, она самая крупная, поэтому иметь контроль над ней неплохо. Над Facebook он никакого контроля бы не получил. Мне кажется, что Носик просто набрасывает по поводу того, что как бизнесмен он не очень, а мне кажется, довольно неплохо все было просчитано в плане контроля в России.

– В плане контроля действительно. Я вчера общалась с одним своим знакомым, который является админом одного из популярных пабликов “ВКонтакте”, и он действительно испытывает какие-то опасения, что сейчас ближе к выборам и после всей истории будут какие-то накрутки, будут опять подконтрольные истории, возможно, будет сделано так… Но ты послушай мой вопрос, потому что это вопрос про то, что действительно есть сейчас какие-то опасения, что эта Mail.ru Group и Добродеев вчера написал такой пост в поддержку Усманова. И, возможно, как-то будет сделана история, что оппозиционные посты и посты с видеороликами “Фонда борьбы с коррупцией” будет сделан алгоритм, что они не будут выводить в ленте или как-то еще. Можно на это как-то повлиять, ты считаешь, это реальная угроза или нет, что сейчас эта цензура и гайки они будут закручивать через эти алгоритмы, в том числе паблика “ВКонтакте”?

– Я думаю, что проблема здесь самая главная в непрозрачности работы алгоритма, то есть он не может быть прозрачным, потому что компания официально коммерческая, частная и так далее, нельзя будет отследить, действительно ли ваши ролики не будут выводиться или будут даунгрейдится в ранжировании этого алгоритма. Можно ли на это повлиять? Конечно, можно записывать ролики разные, выкладывать их с разных аккаунтов. Просто децентрализация, которой известен ФБК, гигантское количество людей, которые его поддерживают, могут выкладывать на своей собственной странице, их нельзя остановить так просто.

– Нельзя остановить, но если там будет написано “Навальный”, или там будет написано “Фонд борьбы с коррупцией”, или “Усманов”.

– А если там будет написано бледнавелльный?

– Бледнавелли – вот хороший вопрос.

– Как ванна без дверей или как там было – это мем про то, как можно обойти алгоритм “ВКонтакте”. Точно так же бледнавеэльный и все, вперед.

– Обязательно я к тебе обращусь как к консультанту по технологиям, как можно обойти алгоритмы. Давай закончим тему Усманова наконец-то прекрасным твиттами, которым присылали нам люди по твоему призыву, все очень хотят . Пишут: T Journal не станет писать о корове в США во время митингов в России”.

– Корове?

– О корове.

– Корова в США – это то, что написало РИА “Новости” во время 26 марта.

– “Я бы написал о том, о чем T Journal не напишет никогда, но вы все равно не вышлете кофту в Украину, тем более, сообщите мне ВК”.

– Тем более, нельзя выслать кофту в Украину, кофту высылают на Украину.

– “T Journal никогда не напишет о том, как мы умудрились одеться с Соболь в один цвет одежды на эфир “Кактуса”. “Никогда не напишет про вомбатов, морских свинок, сурикатов, потому что про это напишет только “Медуза”.

– Кстати, я хотел сказать, что выглядит все очень хорошо.

– “Медузе” привет.

– Я бы пропустим комплимент в свой адрес. Ты очень хорошо выглядишь.

– Спасибо большое. “Никогда не напишет про выход нормального российского смартфона”.

– Только Денис Гончаров написал JT, это, видимо, Джастин Тимберлейк, и, вероятно, он вряд ли напишет о выходе российского смартфона.

– Я видела, что ты там двигаешь тему с андроидами.

– С андроидами, да, да, я с iPhone сижу. Нет, я прост тестировал Samsung Galaxy S8 – лучший сма… Неважно.

– Уже мог бы и договорить.

– Я объявлю в “Твиттере”, и, может быть, даже передам это Любе и она тоже может анонсировать. Толстовка дойдет до адресата. Спасибо большое, что позвали.

– Спасибо большое тебе, спасибо большое, что задавал такие интересные вопросы. Я надеюсь, нормальная дискуссия получилась по Усманову, но по фактам будет выпущено новое видео “Фонда борьбы с коррупцией”, где будут все претензии Алишера Усманова без мемчиков, без каких-то ужимок, без фрак “тьфу на тебя”, а действительно с какими-то адекватными доказательствами. Обязательно будем рассказывать о том, как проходит суд с Алишером Усмановым, как “Фонд борьбы с коррупцией”… какие доказательства были с той стороны, какие будут доказательства с нашей стороны. Поэтому следите за ситуацией. Это очень важная история, потому что, к сожалению, сейчас Алишер Усманов один из немногих людей, который выступил и как-то пытается отстоять свою репутацию. Мы ждем, конечно, полноценного ответа от Дмитрия Медведева, от премьер-министра страны, который был субъектом нашего расследования, потому что он живет на деньги налогоплательщиков, он подает декларации, должен их подавать, именно он должен отвечать перед нами, гражданами России, и передо мной, и перед главным редактором T Journal, в том числе.

– На фразе “мы ждем ответа от Дмитрия Медведева” появляется стикер со ждуном в правом верхнем углу экрана и мы ждем, и мы ждем.

– К сожалению, он, наверное, не появился.

– Вряд ли, Дмитрий Медведев не выпускает расследования. Спасибо.

НавальныйLive”, КАКТУС, 19.05.2017, 09:00

Ведущие Никита Лихачев и Любовь Соболь