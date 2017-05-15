В Украине предотвратили образование третьей республики

Стало известно, что на территории Ровенской области, которая административно относится к Западной части Украины, была разоблачена группа сепаратистов. Спецслужбы Украины провели операцию по задержанию лиц, готовивших акт провозглашения Ровенской народной республики (РНР) по тому же принципу, как это было на Донбассе. В планах злоумышленников было создание своего военного штаба и силовой захват власти в области. Во время задержания у сепаратистов было извлечено большое количество флагов и другой пропагандистской атрибутики, которая непосредственно указывала на непризнание государственной власти Украины.

Если бы органы СБУ своевременно не разоблачили преступную группу, то не исключено, что в ближайшем будущем произошла бы очередная дестабилизация военно-политической ситуации в Европе. Только в данном случае конфликт разгорелся еще бы и в западной части страны. Стоит отметить, что большая часть территории данной области покрыта густыми лесами и болотами. Данный фактор существенно бы усложнил процесс проведения антитеррористических мероприятий, ведь история показывает, что в условиях такой местности периодические боевые столкновения между правительственными войсками и незаконными вооруженными формированиями могут происходить на протяжении многих лет.

Также необходимо учитывать тот фактор, что Ровенская область — это один из самых неспокойных регионов Украины, если не брать во внимание часть Луганской и Донецкой области. В Ровенской области сложная криминогенная обстановка в виду того, что практически с первых дней независимости Украины в данном регионе производится кустарная добыча полудрагоценного камня — янтаря. Дальнейшая его продажа осуществляется за пределами государства, а попадает он в запредельные страны по контрабандным каналам. Попытка силовых структур Украины взять под контроль добычу камня и направить этот процесс в правовое поле, напоролась на жесткое сопротивление со стороны местного населения. В некоторых районах даже дошло до кровопролитных столкновений с боевыми частями Национальной гвардии Украины.