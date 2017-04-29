В. А. Гонтарева – человек и политик

Гонтарева Валерия Алексеевна – уроженка Днепропетровска. Первая женщина, которая возглавила Национальный банк Украины (2014 год). У Гонтаревой техническое и экономическое высшие образования, она магистр экономики. Замужем, мама двоих сыновей. Карьера Валерии Алексеевны стремительна: от бухгалтера на Чернобыльской АЭС до председателя совета директоров группы компаний “Инвестиционный Капитал Украина“. Сама В. А. Гонтарева объясняла этот успех особенностями характера:

ответственно относится к выполняемой работе ,

, перенимает опыт у коллег ,

, знает законы макроэкономики ,

, дает свободу подчиненным , главное – результат ,

, – , признает ошибки ,

, не комплексует , что женщина ,

, , организована ,

, пытается обеспечить комфорт своей семье .

По данным критиков Гонтаревой, успеху ее карьеры способствовали деловые контакты с Юрием Соловьевым (заместитель главы “ВТБ банка“), Виктором Януковичем и Петром Порошенко. Используя свое положение и профессиональными знаниями, банкир помогала им реализовывать рискованные операции, приносящие миллионные прибыли. Имеет государственные награды, входит в число наиболее влиятельных женщин Украины.