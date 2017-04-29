В. А. Гонтарева – человек и политик

По Сафонов Сергей -
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В. А. Гонтарева - человек и политик
В. А. Гонтарева - человек и политик

Гонтарева Валерия Алексеевнауроженка Днепропетровска. Первая женщина, которая возглавила Национальный банк Украины (2014 год). У Гонтаревой техническое и экономическое высшие образования, она магистр экономики. Замужем, мама двоих сыновей. Карьера Валерии Алексеевны стремительна: от бухгалтера на Чернобыльской АЭС до председателя совета директоров группы компанийИнвестиционный Капитал Украина“. Сама В. А. Гонтарева объясняла этот успех особенностями характера:

  • ответственно относится к выполняемой работе,
  • перенимает опыт у коллег,
  • знает законы макроэкономики,
  • дает свободу подчиненным, главноерезультат,
  • признает ошибки,
  • не комплексует, что женщина,
  • организована,
  • пытается обеспечить комфорт своей семье.

По данным критиков Гонтаревой, успеху ее карьеры способствовали деловые контакты с Юрием Соловьевым (заместитель главыВТБ банка“), Виктором Януковичем и Петром Порошенко. Используя свое положение и профессиональными знаниями, банкир помогала им реализовывать рискованные операции, приносящие миллионные прибыли. Имеет государственные награды, входит в число наиболее влиятельных женщин Украины.

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Сафонов Сергей
Сафонов Сергей

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