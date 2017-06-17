Творение Стоуна «Интервью с Путиным»

И вот, наконец, свершилось. Четыре серии фильма, которого так ждал весь мир, выходит на экраны.

Снимал очень известный режиссер, очень известного политика. Многие, заинтересованные журналисты, во всем мире, ждали откровений и реального негатива от предстоящей премьеры. Но их ожидания не подтвердились.

Режиссер, это как говорят, классик своей профессии Оливер Стоун и известный политик, президент России Владимир Путин.

В первую очередь, информационного взрыва ожидала западная пресса. Но после выхода первой серии, надежды рухнули и разбились, о позитивный образ всемогущего президента России.

Западные СМИ обрушились с небывалой критикой на известного режиссера. Но его всемирная известность, дает ему право высказывать и озвучивать в фильме, свое личное мнение и ощущение о Президенте Путине.

Фильм снимался порядка двух лет и сделана была качественная трудоемкая работа. В нем было задано и озвучено множество важных вопросов и ответов на всевозможные темы, интересующие зрителя. Конечно, Стоун сглаживал некоторые острые тематические вопросы. Но это не умоляет достоинств его картины в целом. Как говорил сам режиссер, задавались вопросы на различные темы, но Владимир Путин, всегда отвечал прямо и со знанием дела. В фильме озвучены некоторые подробности из личной жизни президента. В которых показано, что он не только жесткий политик, но и жизнелюбивый человек.

Огромное количество журналистов, интересует вопрос, почему российский президент, отдал предпочтение для съемки фильма, зарубежному режиссеру? Ведь в России великое множество талантливых и компетентных людей, занимающихся подобной проблематикой. Но, по мнению многих экспертов, президент сделал правильный шаг, пригласив иностранца. Показано будет непредвзятое мнение, великого классика кино.

Главное в показах фильма, это направляющая мысль и правильная подача, ориентированная на качественное сближение Запада и России. Польза наверняка будет и привлечение известнейшего режиссера, не пройдет даром для России и президента Путина в частности.