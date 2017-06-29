Трамп – русский шпион, а Россия главный соперник Америки

А ведь в одном Порошенко прав: когда гордо заявляет, что Трамп не похож на человека, связанного с Россией. Как такие люди выглядят обычно – ему виднее. Но с ним хочется согласиться: не связан. Причем уже даже советники попросили Трампа не упоминать Россию всуе, чтобы люди успокоились. По опросам, почти 60 процентов американцев устали от бесконечной русской тоски по телевизору и не хотят ничего уже слышать про расследование “русских связей”. И одновременно уже Конгресс заявляет: пакет антироссийских санкций, принятый Сенатом, надо бы отправить на доработку. Белый дом уже заявил: мы тоже сомневаемся, надо еще подумать. То ли бизнес нажал, то ли европейцы. И при этом непонятно, как вообще действовать всему Белому дому. Куда ни кинь, вот посмотрите: Госсекретарь Тиллерсон предлагает план в трех пунктах, как строить отношения с Россией. Тиллерсон требует, если коротко, чтобы Москва отказалась от антиамериканской политики и, грубо говоря, сдалась и согласилась на все американские условия. В качестве примера плохого поведения приводятся, конечно, кибератаки и вмешательство в американскую политику. То есть ничего конкретного. В ответ предлагают сотрудничать по Сирии, Северной Корее и против кибершпионажа. Так вроде давно сотрудничаем? То есть это некий набор мер по усилению давления на Москву и некое обещание перезагрузки по итогу. Согласитесь, вообще не похоже на пакет уступок. И при этом же в ответ Тиллерсон от своих же СМИ слышит: “Да его же в интересах Кремля назначили! С ним все понятно, помните, Орден Дружбы от Путина получил?” И вот что теперь делать? Белый дом даже уже не понимает, как провести гипотетическую встречу Трампа с Путиным в Гамбурге, чтобы не подставиться. Трамп и так, судя по The Washington Post, день начинает в 06:30 утра с телефонного разговора с юристами по вопросам, связанным с Россией. Каждый день.

– Бой Фёдора Емельяненко в Мэдисон-сквер-гарден продавали как “Возвращение императора”. Но после приезда в Нью-Йорк “император” Емельяненко внезапно пригласил на свой бой президента Трампа, чем сразу расширил целевую аудиторию поединка.

Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам: Я был бы очень рад, если бы президент Америки пришел поддержать.

– Бои Емельяненко в Америке Трамп обычно не пропускал. Еще лет пять назад он легко мог бы стать лицом фан-клуба российского бойца на Манхеттене. А сегодня у них, как подчеркнули бы в фейк-ньюс, совместных фотографий – ни на одно уголовное дело. Сам президент за этим поединком если и наблюдал, то незаметно, дома. Федор пригласил и после боя уехал – а Трампу здесь еще жить. Политические бои без правил давно у самых подступов к Белому дому. И каждый новый русский, пусть и с добрыми намерениями, сегодня только умножает печали всей команды Трампа.

Рэйчел МЭДОУ, ведущая телеканала NBC: Это заявленная встреча Эрика Принса и представителя Владимира Путина. Это же самое горячее время, за девять дней до инаугурации, за неделю до публикации доклада спецслужб о вмешательстве России в выборы в США.

– Эрик Принс давно вызывал подозрения: поддерживал Трампа большими деньгами, его видели в Нью-Йоркском офисе кандидата в президенты. К Эрику Принсу, создателю знаменитой частной военной компании Blackwater, так просто не подберешься. Встречи с русскими в Вашингтоне или Нью-Йорке – да кто в это поверит! Поэтому человека с репутацией секретного агента американских властей отправляют куда подальше, за тридевять земель – на Сейшельские острова, за 15 тысяч километров, устраивать очередную встречу с очередными русскими. Источник этой информации не назван ни в одной из публикаций в американских СМИ. Посыл примерно такой: Трамп снова тянется к русским, у которых слишком длинные руки.

– Ведущая NBC цитирует The Washington Post: там не статья, а обвинительное заключение Принса. Никаких постов не занимал и даже не претендовал, но на встрече на Сейшелах с доверенным лицом Путина, по газете, называл себя неофициальным советником Дональда Трампа. И опять промах: с кем именно встречался из русских – загадка. Не сообщается.

Патрик ЛОУРЕНС, колумнист отдела международной политики журнала The Nation: Сейчас любой контакт с русскими под подозрением. С вас обязательно спросят зависимость от вашей политической позиции.

– Зять, генпрокурор, советник по нацбезопасности, консультанты, модели, спортсмены… Российская угроза над каждым. У госсекретаря Тиллерсона отягчающие обстоятельства: бывший работодатель, нефтяной гигант Exxon Mobil хотел бы продолжить сотрудничество с “Роснефтью” – ради интересных проектов в Карском и Черном морях. На русофобию впору жаловаться самому Трампу. Дозвонившийся во время недавней прямой линии до Путина Джереми Боулинг объяснил схему “охоты на ведьм”.

Джереми БОУЛИНГ, журналист: Русофобия – прибыльный бизнес для политиков. Ведь сейчас у нас есть враг – тот, на кого мы можем указать и сказать: “Смотрите, Трамп вел закулисные переговоры с русскими – значит, он русский шпион”. Но у нас всегда были такие переговоры.

Патрик ЛОУРЕНС: Проблемы в политике, идеологии и предложения Трампа улучшить отношения с Россией – это идея, которую не все приветствуют в нашем оборонном истеблишменте, разведсообществе и НАТО. Все они очень сильно зависят именно от сопернических отношений с Россией. Без обиняков давайте: им нужны именно такие отношения. Нужен враг.

– Рейтинг одобрения президента Трампа сейчас рекордно низок. Советники рекомендуют избегать любого упоминания о России. Во время недавнего выступления в Айове Трампу удалось сдержать себя лишь на время. И после – снова сорваться в Twitter.

“Администрация Обамы до выборов 8 ноября знала о вмешательстве России. Ничего не было сделано. Почему?”

– CNN удаляет со своего сайта информацию о встрече бывшего советника Трампа Энтони Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым на форуме в Давосе. Повод для волнений – Скарамуччи, цитата, “подавал надежду на смягчение санкций”. Но когда выяснилось, что просто поздоровались с дежурными улыбками, спросив, как дела, – заметку удалили: не соответствует редакционным стандартам. Американскому финансисту принесли извинения. Тут же The Washington Post сообщает о переданном Обаме секретном отчете ЦРУ, судя по которому Путин чуть ли не лично руководил кибератаками, а Обама, тоже лично, разрабатывал пропорциональный ответ. Журналисты уверены: задача кибератак была в нанесении непоправимого вреда кандидату Хиллари Клинтон и помощь в избрании президентом ее оппонента.

Патрик ЛОУРЕНС: Отношения слишком отравлены. Слушаешь президента Путина или министра иностранных дел Лаврова – они называют нас “наши американские партнеры”. Вот чем это должно быть. А когда вы слушаете американцев? Русских мы называем нашими соперниками. Это неправильно.

Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО: Мне иногда непонятно, почему такое негативное отношение, такая негативная реакция идет от, скажем, американского народа. Мне кажется, она необоснованная.

– Даже в супертяжелом весе бойцы и до, и после драки без правил жмут друг другу руки, пусть и в крови. Вероятно, этот бой Трампа закончится еще не скоро. Он, конечно, пропускает удары, но держится пока вполне уверенно.