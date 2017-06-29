Телеканал CNN вводит жесткие ограничения в том, что касается новостей о России

Теперь любые темы, которые так или иначе касаются нашей страны, сотрудникам CNN необходимо согласовывать со своим руководством. Что может стоять за сменой редакционной политики и почему все новости теперь пропускают через вице-президента?

Телеканал CNN, главный рупор антироссийских новостей, кажется, решил немного сменить стратегию. Как стало известно сетевому изданию BuzzFeed, после недавнего скандала со статьей о якобы связях сенаторов США с русским инвестфондом, которую сначала опубликовали, а потом резко удалили, CNN вводит режим жесткой премодерации. В распоряжении BuzzFeed оказалось вот это внутреннее письмо руководства телеканала, а именно главного редактора CNN Money Рича Барбьери. Тот просто строго запретил сотрудникам публиковать какой-либо контент о России без предварительных консультаций с ним.

Кирилл КОКТЫШ, доцент кафедры политической теории МГИМО: Все-таки информационная война входит в какие-то рамки приличия, поскольку CNN превратился в период президентской кампании в Соединенных Штатах в откровенное орудие пропаганды и таким орудием и остался. В общем-то, фейковых новостей, непроверенных новостей, предвзятых комментариев, оскорбительных комментариев было более чем достаточно. CNN начнет проводить другую редакционную политику, начнет фильтровать, в общем-то, тот поток новостей, который есть, возможно, станет не идеологизирован. Наверное, можно это только приветствовать.

Еще это может быть связано с тем, что американский конгресс решил расследовать, каким это, собственно, образом ФБР на полном серьезе приняло к изучению так называемое русское досье Трампа – скандальный документ о связях, которые у американского президента якобы есть с Россией, и о компромате, который у русских якобы на него есть. Текст грешил огромным количеством фактических ошибок, и все-таки Демпартия без конца ссылалась на него как на безусловно достоверный. Недавно выяснилось, что за публикацией этого досье могут стоять люди, тесно связанные с семьей Клинтонов, и американский конгресс хочет призвать их всех к ответу.

Пол СПЕРРИ, колумнист: Готовится расследование происхождения этого дискредитированного досье, которое демократы использовали, чтобы запустить охоту на ведьм против Трампа из-за его якобы связей с Россией. Теперь эта охота на ведьм может обернуться против них – сначала слушания, но возможно и уголовное дело.

Кирилл КОКТЫШ: Это был всегда вопрос, когда начнут расследовать связь с Фондом Клинтонов, потому что, в отличие от Трампа, там можно найти много нового, интересного, и даже сенсационного, и, наверное, впрямую нарушающего американские законы. Если CNN умолкает, это означает, что нашли что-то интересное. И в этом случае CNN нужно дистанцироваться от войны и, в общем-то, демонстрировать себя как нейтральный канал.

Наблюдатели допускают: расследование конгрессом может затронуть не только Фонд Клинтонов, но и их связи с телеканалом CNN. Это объясняет ту спешку, с которой канал меняет информационную политику. Репутацию нужно спасать, а для этого необходимо делом подтвердить: инфовойны для CNN дело прошлое и более он в подобном не участвует.