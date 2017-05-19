Президент Молдовы не спешит принимать помощь Евросоюза

Как стало известно, 16 мая 2017 года на очередном заседании европейских парламентариев был отложен на месяц вопрос о предоставлении финансовой помощи республике Молдова в размере примерно 100 миллионов евро для нормализации экономического положения страны. Причина приостановки выделения транша – явно выраженная озабоченность европейских законодателей нестабильной политической ситуацией внутри Молдовы.

Давая интервью «Радио Свобода», президент молдавского государства вежливо поблагодарил европейских партнеров за участливое отношение к делам в республике, а также отметил, что до сих пор подобного рода помощь была не столько направлена на улучшение жизни простых граждан Молдовы, сколько являлась некой геополитической составляющей, предназначенной для финансового поддержания устойчивости властьимущих слоев и коррупционеров.

В этой беседе с журналистом молдавский руководитель, в свою очередь, также обратился с призывом к чиновникам Евросоюза о заморозке пакета помощи его стране. Мотив отказа от денег явно прослеживается. Ведь Игорь Додон совсем недавно, 3 апреля этого года, подписал меморандум о сотрудничестве Молдовы с другими государствами в рамках Евразийского экономического союза, стал активно восстанавливать практически утерянные экономические связи с Россией. Цель президента Молдовы – добиться полноправного членства республики в этой структуре.

Несмотря на то, что страна несколько лет назад выбрала путь развития и направление в сторону Европы, это практически не принесло никаких благ простым жителям республики. За исключением отмены визового режима и незначительных вливаний инвестиций в инфраструктуру Молдовы, больше ничего из массированной помощи не дошло по назначению в бюджет, а уплыло в карманы, банки олигархов местного пошива, лояльных прозападному курсу развития государства.

Президент Молдовы не спешит, таким образом, принимать помощь Евросоюза, мудро оценивая сложившуюся за многие годы ситуацию, и не желая подпадать под влияние еврочиновников, привыкших диктовать и навязывать всем свою волю.

Пауза в этом вопросе – верное решение со стороны главы молдавского государства.