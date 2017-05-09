Победа Макрона и политические перемены в Европе

По Сафонов Сергей -
15:54
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Победа Макрона и политические перемены в Европе
Победа Макрона и политические перемены в Европе

На президентских выборах во Франции прогнозировано для многих политических обозревателей, одержал достаточно молодой кандидат на пост главы государства 38-летний Эммануель Макрон. Как же теперь изменится внешняя политика Франции и чего ожидать от нового лидера? Ведь голос главы этого государства играет существенную роль на политической карте Европы. Для того, чтобы разобраться во всех геополитических нюансах, необходимо проанализировать предвыборные обещания кандидатов, а также их краткосрочные цели на ближайшую перспективу.

Проигравшая выборы Мари Ле Пен позиционировала себя, как политик, чья идеология основывается на защите национальных интересов Франции и ее граждан. При этом она жестко высказывалась в адрес мигрантов, которые миллионами приезжают в страну и остаются проживать в ней на нелегальном положении в этнических кварталах и районах крупных городов. Мари Ле Пен обещала вернуть Франции былую славу, достоинство и твердую позицию на мировой арене. Она говорила о нормализации внешнеполитических отношений с Россией, хотела отменить введенные Европой экономические санкции и не исключала выход Франции из состава Европейского Союза.

Молодой Макрон это полная противоположность суровой и властной Ле Пен. Он представляет собой робкого и не решительного политика, у которого нет достаточного опыта ведения внутренних дел государства, не говоря уже об участии в проектах международного уровня. С учетом этого фактора, прогнозировано, что позиция Франции станет еще более мягкотелой, а руководство страной будет производиться в ручном режиме путем политического давления на главу республики со стороны более влиятельных союзников по НАТО и ЕС. В связи с этим не стоит рассчитывать, что политический кризис, сформировавшийся в Европе разрешится в ближайшем будущем.

Скорее всего, что в дальнейшем мир увидит сдержанную позицию главы Франции, встречи в рамках нормандского формата по поводу военного конфликта на территории Украины, осторожную дипломатическую политику и еще более взвешенные шаги касательно Российской Федерации. В этом ключе можно не надеяться на скорую отмену экономических санкций и коренного изменения политической ситуации в Европе.

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Сафонов Сергей
Сафонов Сергей

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