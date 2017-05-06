Обстановка между США и Россией накаляется

По Сафонов Сергей -
16:47
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Обстановка между США и Россией накаляется
Обстановка между США и Россией накаляется

В Кремле жестко отреагировали на решение конгресса США принять ограничительный законодательный акт в отношении КНДР, так как содержание данного документа противоречит государственным интересам Российской Федерации. Стало известно, что в законе об усилении экономических санкций в отношении Северной Кореи прописано наблюдение за экономическими и военными портами Дальнего Востока России. Речь идет о жестком контроле американскими военно-морскими силами российских портовых городов Находка, Ванино и Владивосток.

Американская разведывательная техника будет тщательно отслеживать передвижение торговых и военных кораблей РФ, которые заходят в порты Приморья. В частности, сообщается, что любые попытки доставить в КНДР продукты питания или прочие гуманитарные грузы будут пресекаться ВМС США. В Вашингтоне считают, что Россия является скрытым союзником северокорейского режима и может всячески способствовать военно-промышленному и экономическому развитию этой страны.

В Москве уверены, что данный законопроект не найдет своей поддержки в конгрессе США и будет отправлен на доработку, так как подобные дипломатические маневры Штатов могут перерасти в полномасштабное военное столкновение двух держав в акватории Тихого океана и Японского моря. Руководство РФ официально заявило, что в случае принятия закона расценит действия США, как объявление акта войны. Россия не позволит никому вводить военный надзор над своими объектами инфраструктуры, которые носят стратегическое значение.

В подтверждение этому военно-морские силы РФ, размещенные во Владивостоке утром 5 мая были подняты по боевой тревоге для отражения возможной атаки условного противника с моря. В Вашингтоне пока никак не отреагировали на заявление Кремля и заняли выжидательную позицию. Голосование за скандальный законопроект назначено на 15 мая текущего года. Стоит напомнить, что аналогичная по остроте ситуация была только в 60-х годах прошлого века, когда США ввели экономическую блокаду Кубы и организовали круглосуточное дежурство военных кораблей под угрозой уничтожения любого иностранного судна, которое попытается зайти в экономические воды этого государства.

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Сафонов Сергей
Сафонов Сергей

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