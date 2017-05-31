Навальный рассказал о том, как Усманов уклоняется от уплаты налогов

Алишер УСМАНОВ: А за 10 лет заплатил почти полмиллиарда долларов, если переводить по курсу.

Полмиллиарда долларов за 10 лет? Серьезно? Вы считаете, что мы поверим в то, что это существенная сумма? Да вы должны были заплатить в несколько раз больше. И я сейчас это докажу, а вы, уважаемые зрители, ну, опять же кроме Алишера Бурхановича, пожалуйста, слушайте внимательно, потому что это и есть главная схема, почему в России, такой богатой стране, население такое нищее, почему мы ничего не зарабатываем на собственном сырье, а обогащаются на нем только такие люди, как Усманов. Ведь эта схема типична для любого российского сырьевого олигарха. Смотрите, ну, вот он хапнул горно-обогатительные комбинаты, они производят сырье, сырье продается за границу, это такая простая цепочка: поставщик – клиент. Ты добыл в России, продал по рыночной стоимости, заплатил налоги, заплатил зарплаты, заплатил экспортные пошлины – вот так оно должно работать. И так оно будет работать, когда я стану президентом. А у Усманова это работает иначе: предприимчивый Алишер Бурханович продает не напрямую, а через своих собственных посредников.

По английской отчетности мы видим, что с середины 90-ых годов львиная доля экспорта и Лебединского ГОКа, и Оскольского комбината продается через фирмы-прослойки, подконтрольные Усманову и его партнерам. В 90-ые годы это были швейцарские и британские компании, а с момента, как Алишер Бурханович оттяпал долю «Газпрома», экспорт замкнулся на гибралтарский и ирландский оффшоры.

Вот, например, если брать конкретно: Лебединский ГОК производит железорудные окатыши – это измельченный рудный концентрат, продает их своим же конторам – гибралтарскому и ирландскому посредникам по 40 долларов за тонну, а посредник уже по рыночной цене продает их по всему миру – в страны Восточной Европы, в Турцию, в Азию, везде. А рыночная цена уже в этом время была по самой скромной оценке в районе 100 долларов, то есть разница больше, чем в 2 раза. Благодаря этой очень нехитрой схеме, российская прибыль Лебединского ГОКа и Оскольского комбината ежегодно занижалась, соответственно, занижаются и налоги, и экспортные пошлины, идущие в бюджет. При этом все издержки, понятно, в России: карьеры, производство, зарплаты, а прибыль оседает на гибралтарском оффшоре.

Эта схема ухода от налогов называется «трансфертное ценообразование». Я уверен, многие хорошо помнят это словосочетание хотя бы из новостей, ведь формально именно за это Ходорковского в 2003 году посадили на 10 лет. А теперь оцените масштаб. Из таможенной статистики (снова документы) видно, что только за 2006 год на усмановские посреднические оффшоры было продано сырья больше, чем на 700 миллионов долларов. По скромному расчету перепродажа уже реальным покупателям принесет в 2 раза больше. Вот они эти сотни миллионов долларов, не заплаченные в российский бюджет. Не верите таможенной базе? Вот, Алишер Бурханович, документ, разосланный одной из ваших фирм, в 2008 году инвесторам на Лондонской бирже. Там упоминается ваша гибралтарская компания. Раскрывается, что она принадлежит лично Усманову, и указан годовой оборот, цитата: «US$3,010 million». 3 миллиарда долларов США. Гибралтарский оффшор продал российского сырья на 3 миллиарда долларов, уверяя их от налогообложения в России. И эта схема работала постоянно. Так что это и есть те самые деньги, которые и возносят вас, Алишер Бурханович, в список «Форбс» на 5 место с состоянием 15 миллиардов 200 миллионов долларов. И вы должны за это сидеть в тюрьме, но почему-то плаваете на яхте стоимостью 500 миллионов долларов.

И это отдельно возмутительно, Алишер Бурханович, что вы и власть России – Путин и Медведев – пытаетесь всерьез убедить нас, что мы должны быть вам благодарны за эти 500 миллионов долларов налогов, оставленных в России, хотя в это же время вы, как минимум, смотрите, купили яхту «Дильбар», назвав ее в честь своей мамы, за 500 миллионов долларов, купили самолет «Бурхан», назвав его в честь своего папы, за 350 миллионов долларов. Вы купили акции футбольного клуба «Арсенал» британского за 150 миллионов долларов и хотите купить еще этих акций на 2,3 миллиарда долларов. Вы купили особняк в Лондоне за 70 миллионов долларов и виллу на Сардинии за 150 миллионов долларов, и так далее, и так далее. То есть еще раз: вы зарабатываете на российских сырьевых богатствах, принадлежащих всем нам, и вы мухлюете и обкрадываете всех нас. И мы вам еще что, должны спасибо за это говорить, за то, что вы заплатили здесь какие-то копейки? Нет, мы не будем вам говорить спасибо. Вы должны платить столько, сколько положено по закону.

Yutube канал #НАВАЛЬНЫЙ, ОТВЕТ АЛИШЕРУ УСМАНОВУ, 29.05.2017

Ведущий Алексей Навальный