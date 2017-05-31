Навальный проиграл суд Усманову

Алексей НАВАЛЬНЫЙ: Я все понял. Я сидел, слушал вас и недоумевал. Господи, что же происходит, что вы говорите такое? Я все понял, на самом деле, друзья мои. Уважаемый Суд, и про вас я тоже все понял. Вы, видимо, не смотрели нашего фильма. Генрих Павлович, вы должны были посмотреть все вместе. Вы не смотрели его, и какие-то злые люди — может быть, Усманов сам — рассказал вам о выдранном из контекста эпизоде с домом. А не рассказал вам о всех остальных фондах, о взаимосвязи этих фондов. О документах, которые подтверждают, что эти фонды, включая Фонд “Соцгоспроект”, де-факто являются одним огромным фондом, которым управляют одноклассники Медведева. Где работает человек, на имя которого Медведев заказывает себе кроссовки. И этот человек является управляющим этого самого…

Вы же ничего этого не знаете! Если бы вы все это знали и в комплексе оценили это все, я был бы уверен, что вы бы на второе заседание попросили бы мне принести вам футболку с надписью “Навальный 2018” и вместе со мной бы шли на наши антикоррупционный митинг 12-числа. И еще бросались бы на автозак первыми, если бы меня задержали. Так бы оно все и было, я уверен.

Но, ваша честь, виню не вас. У нас какой-то удивительный процесс происходит. Вообще-то на самом деле вроде как мы здесь обсуждаем больше всего наше расследование под названием “Он вам не Димон”. Мы его смотрели в процессе? Нет. Его вообще нет. Оно вроде как приобщено, но мы делаем вид, что ничего не было: расследования не было, фильма не было, документов приложенных никаких не было.

Вы не забыли, Ваша честь, что такая мелкая часть… Вообще-то мы говорим здесь про расследование. Значит, то, что вы отказываетесь его обозревать в суде; то, что вы игнорируете все изложенные там документы — потому что расследование это не только фильм, но и файл с огромным количеством документов, где все подтверждено, — приводит к тому, что Генрих Павлович вообще просто даже не в курсе ситуации. Совсем не в курсе. Он обманут — и он защищает Алишера Усманова и даже произносит такие фразы, что вообще аморально его критиковать. Значит, я просто хочу, прежде чем мои коллеги больше остановятся на процессуальных вещах, хочу напомнить, что невозможно рассматривать ситуацию Усманова, который, безусловно, заплатил взятку в виде этого дома, в отрыве от всего остального расследования. Цепочка доказательств охватывает всю коррупционную схему империи Медведева.

Сергей СМИРНОВ: Ну вот вы послушали начало выступления Алексея Навального в суде. Вот у меня нет никаких ни иллюзий, ни сомнений, чем закончится сегодняшнее рассмотрение, какое будет решение принято. Всегда довольно тяжело, знаете, когда знаешь, чем все закончится, смотреть. Знаете, как футбол смотреть, когда уже знаешь счет. Так и тут. Примерно знаешь решение, там оно может быть немножко отличаться по формулировкам. Но понятно, что оно будет вынесено в пользу Усманова. И вообще вот эта вот обстановка постоянных судов, она очень серьезно часто и неприятно сказывается.

Да, сегодняшний день взять, прямо сегодня. Что у нас происходит по судам? Сегодня у нас суд Люблинский, рассмотрение дела “Усманов против Навального”. Сегодня продолжается процесс по Немцову, сегодня очередное заседание в процессе по Немцову, по убийству Немцова, где нет ни заказчика, ни организатора. И мы все понимаем, что далеко не все причастные к этому преступлению находятся на скамье подсудимых. И вообще это очень большой вопрос. Мы обязательно еще рассмотрим дело Немцова и о нем подробно поговорим уже после прений.

Одновременно, буквально сколько — пятнадцать, десять минут назад — стало известно, что Мосгорсуд признал законным арест еще одного фигуранта “Дела 26 мая” Дмитрия Крепкина, это пятый человек, задержанный за акцию. Его тоже продлили. Когда ты живешь в этой атмосфере судов, очень такой велик соблазн… Я вот себя часто ловлю на мысли, что не слишком ли я глубоко погружаюсь в эту тему и нет ли внутренних очень серьезных проблем, что ты перестаешь адекватно воспринимать действительность и начинаешь думать только исключительно о судах и о правах человека. И вообще слишком сосредоточен на своей теме, что остальные люди со стороны тебя воспринимают не очень, не совсем адекватно. Такая вот очень часто, я себя…

Я хочу сказать, знаете, я за последнее время наибольшее впечатление из всех книг, которые я прочитал, произвел “Русский дневник” американского писатели Стейнбека. Американский писатель Стейнбек с известным фотографом едут в сталинский Советский Союз в 1947 году, и их интересует именно, как живут там простые люди. Вот спросили бы меня, что я знаю о 1947 годе? Я знаю, что это расцвет ГУЛАГа, это репрессии, это новые лагеря. То есть, безусловно, у меня первая мысль была об этом. А вот Стейнбек, писатель, он пишет совсем о другом. Он встречается с обычными людьми, чем они занимаются, чем они заняты, в чем они одеты. И все, может быть, то же самое переживают. Знаете, у меня очень серьезное было такое понятие, что не всегда, может быть, вы правильно смотрите на жизнь. И всех призываю, безусловно.

Суды — это очень плохо, это отвратительно. И безусловно, необходимо бороться за справедливость. Но при этом надо понимать, что вокруг есть и другая жизнь; радоваться каким-то другим моментам. Ничего в этом плохого нет. А вот эта борьба за справедливость, которая необходима и абсолютно нужна, эта борьба с огромным количеством лицемерия, которым пропитаны сейчас, к сожалению, наше общество и наша власть, все-таки параллельно этому существует и что-то хорошее. Меня вот часто просто обвиняют в том, что название передачи “Будет хуже” и вообще акценты передачи “Будет хуже” — они исключительно негативные. Нет, друзья мои. Конечно же, нет. Я уверен, что есть что-то позитивное. И даже в сегодняшнем решении суда по Навальному и Усманову, поверьте, будет позитивный момент.

И я думаю, что фильм про Димона посмотрят в итоге еще больше людей и еще больше людей захотят посмотреть, на что же так обиделся олигарх Алишер Усманов, который, кстати, в суде его представители очень просили не называть его олигархом. Поэтому именно олигархом мы называть его и будем.

Yutube канал НАВАЛЬНЫЙ LIVE, БУДЕТ ХУЖЕ, 31.05.2017