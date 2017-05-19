Навальный отказался извиняться перед Усмановым

Тема, с которой я, очевидно, начну, потому что это была новость не просто дня и новость не только для меня, – это была главная новость сегодняшнего дня во всех новостях: появление нового прекрасного видеоблогера. Алишер Бурханович Усманов, один из основных российских олигархов, обладатель состояния, по-моему, 15 миллиардов долларов… Ну, там пятнадцать, тринадцать… По-моему, по последнему Forbes все-таки 15 миллиардов долларов. Он прямо записал видео, видеообращение ко мне на целых двенадцать минут. Может быть, вы его смотрели, может быть, вы его недосмотрели. Мы сделали для вас выжимку, одну минуту из этих двенадцати. Давайте посмотрим это, а потом обсудим. Включите, пожалуйста, Бурханыча.

Алишер УСМАНОВ: К интернету я имею гораздо более глубокое отношение, чем ты. Я его не пользую, я его развиваю. Из нас двоих уголовник – это ты. Самое важное: ты врешь, что я не плачу налоги в России. А ты-то сам где платишь налоги? И вообще, ты платишь налоги? А вот я плачу налоги только в России. Тоже хочется как-то сказать. Вообще чувствую страшную зависть лузера и неудавшегося бизнесмена, который начал свой бизнес с откатов на мелких сделках. Я тебе просто это хочу объяснить, чтобы ты не завидовал. Я и купил все то, что я имею. В том числе и прекрасную лодку, и самолет. Потому что я вообще живу в счастье, Леша, в отличие от тебя. Хотя, в принципе, нельзя понять то, как можно сравнивать зарплаты России и Соединенных Штатов Америки – экономик, которые разнятся в десять раз. Тебе все равно придется ответить передо мной, Леша. И твои потуги меня оболгать – это лай моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный.

– Какой молодец. Какой зайка! Какой хороший, честный человек и безукоризненный бизнесмен. Ну буквально русский Илон Маск, русский Билл Гейтс. Заработал все вот этими вот руками! Сам создал все горно-обогатительные комбинаты, заплатил все налоги в России, платит огромную зарплату своим рабочим! Просто прослезиться можно – какой прекрасный человек! Интересно, что вот все рассказы российских олигархов о том, как они стали олигархами и о том, что они делают в России, они примерно одинаковые – и Усманов это продемонстрировал. Они все время звучат примерно так: “Ну, я был обычным советским человеком, а потом я за миллиард долларов очень честно купил какие-то заводы”. А где ты взял эти миллиарды долларов? Откуда взялись эти деньги? “Мы с друзьями получили кредит”, – говорит нам Усманов. Поллтора миллиарда – и очень честно что-то купили. Но для того, чтобы получить кредит на полтора миллиарда долларов, наверное, ты должен иметь залог на три миллиарда? Кто даст кредит на полтора миллиарда долларов? Или вам такого кредита никто не даст. А вот у них почему-то получилось. Вот вчера у тебя ничего не было, а сегодня ты покупаешь за полтора миллиарда, за два миллиарда какой-то горно-обогатительный комбинат, и считается, что это удовлетворительная история, которую мы должны послушать и сказать: да, да, да, какой честный бизнесмен.

Вот у меня здесь огромное количество вопросов по Усманову. Я их разбил на части такие смысловые. И действительно хочу подробно на это ответить, потому что это, конечно, явление выходящее немножко за рамки того, что обычно происходит в России и, мне кажется, такое довольно знаковое. В первую очередь что такое это по форме? Это отдельный вызывает интерес у меня такой, можно сказать, антропологический. Я смотрел на это видео и просто удивлялся, потому что это то ли девяностые к нам вернулись, то ли такая небольшая пародия на девяностые. Но человек на полном серьезе, значит, сидит, и он же знает, что он вещает, он хочет вещать на миллионную аудиторию. И он говорит: “Ты, Леша, должен ответить передо мной. Ты должен извиниться передо мной”… И вот сам этот формат обращения – “Знайте, что я здесь самый главный. Я не стесняюсь того, что я привык всех покупать или запугивать. Я знаю, что вы все боитесь меня. И даже вот через интернет смотрите на меня и бойтесь – потому что я такой крутой”. При этом эти же люди, этот же Усманов, посмотрите любое видео, как он на каком-то путинском совете. И все эти олигархи – это просто такие холуи, которые трясутся, которые там кланяются в ножки, подобострастно хихикают над каждой глупой шуткой. Вот они готовы пресмыкаться перед своим богом – Путиным и Медведевым. Но зато ко всем остальным у них вот ровно такое обращение – “бойтесь меня, вы должны извиниться передо мной”. Да мы не боимся. Никто перед вами извиняться не будет. Потому что мы знаем, кто вы такой, и ответим на все ваши вот эти вот высказывания.

Значит, что это такое? Зачем это? Очень частый вопрос: а зачем они это сделали? Действительно, Усманов, совершенно точно, не самый публичный олигарх. Он довольно редко дает интервью, он пытается не так много светиться – меньше, наверное, чем остальные олигархи. Ну, у меня здесь такое объяснение: что это, конечно, просьба Кремля. Возможно, Медведева, возможно, самого Путина – для того, чтобы просто сместить дискуссию. Они хотят, чтобы не было противостояния Навальный… Ну, обобщенный Навальный, все мы – против Медведева и Путина. Все мы задаем вопросы Медведеву и Путину о их коррупции. Им хочется, чтобы это было некое противостояние Навального и Усманова. Ну, пусть лучше ругает олигархов, чем он ругает нас. Именно поэтому, обратите внимание, на своем канале. Так и называется же видео: пиарщики Усманова назвали видео “Алишер Усманов против Алексея Навального”. Они хотят переместить. Ребята, у вас не получится. Безусловно, Алексей Навальный против Алишера Усманова. Безусловно, я его считаю крайне вредным человеком, олигархом, который не приносит ничего полезного. Но мы не забудем о том, что в этой нашей концепции и в нашем расследовании Усманов – просто это один из эпизодов. Да, этот человек дал взятку, дал взятку роскошным особняком. И мы знаем, для чего, и мы расскажем об этом чуть позже. Но это всего лишь эпизод. Это просто один из олигархов, который несет денежки в кремлевскую кассу. И мы помним, что главный злодей здесь – это Медведев. Это Путин, о котором все знают. И в этом смысле изменить повестку у них не получится. Хотя мы с удовольствием поспорим и с самим Усмановым. И по поводу Усманова нам есть что обсудить.

Значит, что это по сути? Форму мы обсудили, зачем – это мы обсудили. Что это по сути? Как мне кажется, Кремль попросил Усманова сделать это. Ответь – а дальше уже явно пиарщики его и сам Усманов, который, мне кажется, уже немножко лично его зацепило, – они сделали такой свой вариант того, как это должно быть. Это получилось очень интересно, потому что по сути это вышел такой олигархический манифест. “Мы такие крутые, мы считаем, что, значит, мы настоящие легитимные бизнесмены. Не имеете вы права задавать нам никакие вопросы. А будете задавать вопросы – значит, ответите перед нами и будете извиняться”. Я сегодня в Twitter видел такую довольно меткую мысль о том, что это обращение не к Навальному, это обращение к населению: что вот так мы будем с вами разговаривать, если вы будете слишком много болтать, если вы будете задавать слишком много вопросов, очевидных вопросов о происхождении этих денег. Очевидных вопросов о том, откуда в России вообще существуют олигархи. Как в довольно бедной стране, которая совсем недавно вышла вообще из социализма, появились эти олигархи? В чем источник происхождения их денег? При этом, опять же, никто не обобщает. Мы понимаем, что олигархи, богатые люди бывают разные. Есть люди, которые абсолютно честно заработали. Да, они тоже миллиардеры. Ну, какой-нибудь… Я все время привожу в пример ребят из Яндекса. Не то что ребят – я их не знаю никого, Воложа видел пару раз. Но они всамделишные миллиардеры. И они всамделишные миллиардеры, которых мы очень все уважаем и которым мы говорим спасибо большое за то, что вы создали, например, Yandex. Но таким людям, как Усманов, мы говорить спасибо не хотим и никогда не будем. А вот их манифест заключается в том, что мы им все обязаны. И вот это даже обращение, судя по всему, оно же было записано на той самой лодке, про которую он говорит. Там так зашторены шторы, такая мебель… И вот нам несколько человек написали, что записано на яхте – на той самой яхте “Дельбар”, которая стоит 400 миллионов евро. И ровно сегодня вышла новость о том, вот сейчас на экране появилась, – что она признана одной из лучших яхт в мире водоизмещением свыше трех тысяч тонн. То есть среди самых огромных яхт яхта Усманова получила приз. А он ее купил за 400 миллионов евро. Деньги он получил от этих горно-обогатительных комбинатов, где средняя зарплата, о которой он тоже мне говорит “Мы платим такую зарплату…”, “Люди должны быть довольны…” – 38 тысяч. Тридцать восемь тысяч рублей у него, значит, средняя зарплата людям, которые там пашут во вредных условиях труда, вот эти вот горняки. И он сидит на яхте, и он записывает эти обращения и говорит: “Вы не докажете, что я нечестный человек, все извиняйтесь передо мной, я плачу вам прекрасную зарплату – тридцать восемь тысяч рублей”. Так у вас, Алишер Бурханович, потому и есть состояние в эти пятнадцать миллиардов долларов, потому что вы не платите ни налогов, ни зарплату этим людям. Нельзя покупать яхту за 400 миллионов евро, если вы своим рабочим платите 38 тысяч рублей. Потому что на 38 тысяч рублей нельзя прожить. И с каким бы наглым лицом вы нам ни говорили, что это очень круто и вы облагодетельствовали всех там рабочих на Лебединском ГОКе или на Михайловском ГОКе, но это не так. Они живут в нищете. И вот эта вот вся система, когда власть это устраивает, олигархи на этом зарабатывают, а люди нищие, – мы будем продолжать говорить об этом, несмотря на все эти ваши манифесты.

Следующая вещь, про которую у меня много спрашивают: воспринимаю ли я это как угрозу. Ну, оно же по форме так сделано, что, конечно, это выглядит как угроза. Я воспринимаю, безусловно, как угрозу. Другое дело, что я не боюсь. Довольно много таких вот аферистов, они выступают с такими угрожающими заявлениями. Это, безусловно, угроза. Но мне все равно, сколько у него миллиардов. Если вот кто-то считает, что он выпилил из российского бюджета, похитил фактически у нас… Это же национальное богатство – руда, которую они выкапывают из земли, она им не принадлежит. И вам принадлежит, и всем она принадлежит. Но если они считают, что если у него есть пятнадцать миллиардов и яхта, на которой он, как он говорит, доволен жизнью, я должен его бояться, – нет, я не боюсь вообще ни капли. Но, безусловно, воспринимаю как угрозу, и семья моя воспринимает это как угрозу. Но тем не менее мы говорить об этом и я говорить об этом не прекращу.

Ответ. Я просто уезжаю завтра утром открывать несколько штабов в Положье, мы должны открыть пять или шесть штабов, поэтому прямо совсем оперативно ответ у меня записать не получится. Но, безусловно, в начале следующей неделе мы ответ этот опубликуем.

Помимо этого, сегодня довольно много средств массовой информации написало – я видел РБК и “Дождь” – о том, что они готовы организовать какие-то дебаты, и не боюсь ли я прийти на такие дебаты, меня спрашивали сегодня довольно много раз. Не боюсь. Я обращаюсь в том числе к Алишеру Бурхановичу Усманову, на “вы”. Говорю, что да, я готов участвовать в таких дебатах. Лучше всего их прямо здесь провести. Приходите сюда, в Фонд борьба с коррупцией. Мы вам еще раз расскажем о том, что мы про вас знаем. Присядете здесь, вот рядом со мной, и мы обсудим все вопросы, начиная от уголовных дел в Узбекистане и заканчивая лодками, зарплатами, кто там платит налогов… Давайте. Если вы не боитесь этого диалога, если готовы отвечать не в режиме видео на YouTube, а в режиме дебатов – пожалуйста, я этого не боюсь.

Обращаю, кстати говоря, внимание всех и хотел бы напомнить замечательному Алишеру Бурхановичу Усманову, что это здесь, в России, он так всем хамит и записывает такие видео: там, “Алексей, ты должен передо мной ответить” и типа “вы все слушайте меня”. Когда он покупал футбольную команду “Арсенал”, я вот сейчас посмотрел, – он как зайчик, как маленькая девочка, отвечал покорно на все вопросы британских СМИ. Тридцать семь вопросов газеты The Guardian, где у него спрашивали и про изнасилования, и про все уголовные дела. Как миленький на все вопросы отвечал и совсем никому не дерзил. Ну почему? Потому что тех он боится. Он боится английских судей, он боится английского общественного мнения. Он же отвечал на эти вопросы потому, что болельщики “Арсенала” были против покупки им футбольного клуба. Но зато здесь-то, в России, он сюда приезжает – он хозяин жизни. Он считает, что может хамить кому угодно. Когда обратно туда вернется, в Швейцарию свою или Великобританию, где он проводит большую часть года, – там он снова будет тихинько сидеть и очень вежливо отвечать на вопросы общественного мнения, отвечать на вопросы медиа. Вот, друзья мои, наша задача – создать такую страну и самим себя вести таким образом, чтобы все эти олигархи, от Усманова до Абрамовича, от, не знаю, Ролдугина до еще бог знает кого, – все они, да вообще любые люди были обязаны отвечать и здесь так же тщательно и прилежно, как они отвечают в Великобритании. Потому что иначе получается, что вот они здесь, значит, говорят, как они вместе с Путиным затянут пояса. При этом внутри страны, где они зарабатывают деньги, они всех презирают демонстративно. А там, куда ни инвестируют деньги, ни вот такие вот милые ребята. Мы должны себя вести по-другому. Это от нас зависит. Они будут другие видео записывать: менее наглые. И не с лодки за четыреста миллионов евро, а в каких-то других местах. Мы должны вести себя по-другому и требовать с них.

Последняя, но очень важная вещь. В конце своего ролика Усманов говорит о том, что Навальный пытается доказать, что в России весь бизнес какой-то плохой, коррупционный, а вот бизнес в России не такой. Вот это важная вещь. Никакой Усманов не является российским бизнесом. И я точно совершенно не считаю его частью бизнеса. Не считаю частью нормального бизнеса. Не считаю его частью капитализма, если хотите. Потому что он вреден бизнесу. Он противоположен капитализму. В нормальном капитализме никогда не возник бы никакой Алишер Усманов. Мы не видим такого рода олигархов ни в Германии, ни в США, нигде, где развита рыночная экономика. Они там не могут появиться. И здесь мы проводим, конечно, безусловно, просто китайскую стену между нормальным бизнесом, который, к сожалению, в России просто с трудом выживает. И между даже богатыми людьми, которые сделали что-то новое, которые принесли общественное благо – и такими, как Усманов, которые не сделали по сути ничего, кроме того, что получили в свою собственность так или иначе. И да, я считаю, через приватизационные сделки. Потому что Усманов это получил у “Газпрома”. Он-то считает, что приватизация – это только у государства. Когда ты покупаешь у “Газпром Инвеста”, это тоже такая же приватизация, такая же незаконная. Мы проводим китайскую стену. Я не считаю его бизнесом. Я не считаю, что он имеет право говорить от лица российского бизнеса. Он вредит. Благодаря таким, как Усманов, бизнес в России развивается плохо.

Давайте я посмотрю, какие тут вопросы. “Он сидел за изнасилование или нет?” Ну, я, к счастью наверное, не сидел с ним в одной камере в узбекской тюрьме. Но история про изнасилование – это книга посла Великобритании в Узбекистане тех времен. И этот человек – историк по профессии. Он сейчас преподает историю. И я вполне доверяю послу Великобритании в Узбекистане, который описывал это все и который явно написал, что Усманов сидел в том числе и за изнасилование. Я не знаю, у меня нет никаких подтверждений, кроме этой книжки, но книжке я вполне доверяю. Поэтому Усманов, если хочет оспорить на эту тему, пусть спорит не со мной, а с бывшим послом Великобритании.

“Усманов накрутил лайки”. Да я видел на своем канале, где он повесил это видео. Конечно, он накрутил лайки. Ну а вы думаете, они как будут действовать? Если они всю жизнь мухлевали? Ну конечно, они будут накручивать лайки. Ну опять же, это смешно. Они думали, что они выйдут в интернет, и в интернете, значит, тут всех тоже так же облапошат, как они делали на Первом канале. Но здесь-то народ немножко иначе устроен, и все их махинации сразу видны, и видны всем. Поэтому им здесь будет… Мы видим, что такая есть активная интервенция Кремля в интернет и, в частности, в YouTube последние несколько недель, особенно последнюю неделю, с этими прекрасными клипами – Алиса Вокс, Птаха и так далее. Но я не думаю, что их здесь ждет легкая жизнь. “Почему Великобритания крышует их всех?” Слушайте, ну, Великобритания, она действует в рамках своей логики. Вот ни видят, что есть страна, население которой почему-то позволило себя обокрасть, население которой почему-то позволило кучке людей получать все деньги от продажи нефти и газа. И власть этой страны крышует этих олигархов и занимается ровно тем же самым – и тащит миллиарды в Великобританию. Ну а что они должны сделать? Они должны встать перед границей и сказать “Нет! Вы обижаете русских людей, и поэтому мы не примем ваши деньги”? Ну конечно, они не сделают такого. Они немножко брезгливо относятся к этому всему, но деньги… Деньги поступают в страну, ну привез олигарх Усманов. Да, эти деньги… Они понимают, что эти деньги более-менее краденые. Ну, это же не задача британцев – бороться за наше с вами счастье.

Youtube канал “НавальныйLive”, НАВАЛЬНЫЙ В 2018, 18.05.2017, 20:18