Навальный об Алишере Усманове и Кирилле Серебренникове

Я днем спрашивал в Твитере, и у меня здесь несколько тем: “Гоголь-центр”, дополнительное смешное развитие истории с вилками про “Роснефть”. Об этом еще не говорили. Митинг 12 июня, вот эти вот чуваки из “Серп”, которые на меня нападали; различные видеообращения ко мне, которые публикуют сейчас и требуют ответа. Все это я хочу обсудить с вами. А начать, конечно, я хочу с продолжения… Вынужден, вернее. Не хочу, мне надоело даже немножко об этом говорить. Вынужден начать с продолжением истории под названием “Лайкшер Алишер”. Алишер Бурханович Усманов выпустил второе видеообращение ко мне, взорвал танцполы. Я вчера захожу в Twitter, вижу: снова все пишут про какое-то видеообращение. Думаю: ну не надоело обсуждать одно и то же? Выяснилось — он выпустил второе, второе видеообращение. Мы сорок секунд самого интересного вырезали из него. Давайте посмотрим.

Алишер УСМАНОВ: Ну вообще, если честно, давным-давно уже великий русский писатель Булгаков в повести “Собачье сердце” описал такого персонажа — с огромной разрухой в голове: Полиграфа Шарикова, который все мечтал отнять и поделить. Вот ты, Алексей, Полиграфович становишься прямо, достойный продолжатель. Врал-то ты персонально, и извиняться надо тебе. И вообще, какие дебаты? Это то же самое, что делать дебаты между правдой и ложью. У нас с тобой дебаты будут теперь в суде, Алексей Полиграфивич Навальный. Тьфу на тебя ещё раз.

Этот ролик понравился мне гораздо больше. Он лучше сделан, несмотря на то, что все такие якорные вещи остались на своих местах. Например, фирменный граненый стаканчик для виски — ну как мой стаканчик здесь, да? Но записано все это по-прежнему в такой веселенькой, я бы сказал, хамоватой манере опять же с фирменным “Тьфу на тебя еще раз”, которое всех нас очень сильно повеселило. И меня повеселило. И мне окончательно стало ясно, что я прав. И был прав, когда в прошлой программе говорил о том, для чего выпущено это видео. Конечно, вот уже после второго ролика, очевидно, что попросил Дмитрий Анатольевич Медведев Усманова переключить на себя внимание. И это, в общем, довольно хорошо работает. Посмотрите: вчера об этом написали абсолютно все газеты, все средства массовой информации. Все кругом забито: баттл “Навальный против Усманова”, версус, показывают лучшие отрывки, кто кому отвечает. Много каких-то смешных шуток на эту тему есть. Политологи анализируют, кто-то пишет “Смотрите, сколько было книжек раньше на фоне, сколько стало книжек”, “Раньше микрофон был похуже, сейчас микрофон получше”. Содержательно это комментируется. Много конспирологических теорий, что же это означает. Только один вопрос: а в этой дискуссии где Медведев-то? Ничего нет. И срабатывает их затея потому, что некий мой поединок с Усмановым, обсуждение каких-то вопросов, вообще не имеющих значения, к сути нашего расследования: изнасилование — не изнасилование, сидел, за что сидел, и должен ли он мне говорить на ты или на вы. И красиво ли или некрасиво говорить “Тьфу на тебя”. Это стало главной и единственной темой обсуждения. Но нет никакого Медведева, нет крупной коррупции. И вроде бы как ушло из массового сознания то, что Усманов и дворец на Рублевке, который Усманов подарил Медведеву — я настаиваю и докажу, что в виде взятки. Это просто один эпизод. Там много дворцов, там много всего разного. Но опять же обсуждается один Усманов. Это делается абсолютно намеренно, это делается в том числе для того, чтобы вот он в суд на меня подал… Ну, мы понимаем, что такое российский суд. Если Усманов выиграл… Сказано: ну вот Усманов опроверг расследование Навального. Досаждает ли это мне? Ну, меня, безусловно, немного раздражает то, что средства массовой информации так устроено, что они очень легко переключаются. И в этом смысле ими легко довольно манипулировать. Ну, делай что-то такое яркое, новое — и каждый день олигарх обращается к кому-то на YouTube. И все бросаются на эту тему, забывая то, что произошло еще совсем недавно. Но с другой стороны, Усманов — очень вредный человек. Он вредный олигарх, он вредный коррупционер, он коррумпирует высших должностных лиц. Поэтому и диалог с ним для нас вещь важная и содержательная. Я одной из важнейших целей своей избирательной кампании ставлю то, что мы должны вернуть в политическую повестку вопрос о том, кто такие российские олигархи, особенно сырьевые олигархи. Потому что считается, к сожалению, что если ты человек демократических взглядов; если ты человек, выступающий за рыночную экономику, то ты должен почему-то любить олигархов. А я их не люблю и не считаю, что они — рыночная экономика. И не считаю, что они бизнесмены. И считаю, что их правильно критиковать, потому что они рушат вообще и структуру экономики, и структуру общества. Они навязывают абсолютно неправильный стереотип о том, что такое бизнес. Они в целом прививают населению ненависть к бизнесменам. Ну потому что обычный человек смотрит на эту физиономию и вот на вот эти “вы должны тут все извиниться передо мной”, и он начинает в принципе негативно относиться к бизнесу. Поэтому и эта полемика с Усмановым для нас тоже важна, и я поэтому в ней с удовольствием участвую. И я выпущу видео, которое я должен выпустить в ответ Алишеру Бурхановичу. Я, честно говоря, вообще погрузился в жизнь Усманова так основательно. Несколько тысяч страниц документов мы прочитали за последнее время. И я книжку теперь, наверное, могу написать. И уж точно о нем может написать книжку отдел расследования. Мы выпустим видео, и в это видео — в отличие от того, что говорит нам Усманов, у которого из доказательств есть только стакан, будет снабжено всей доказательной базой. 30 числа в Люблинском суде пройдет суд мой с Алишером Бурхановичем Усмановым на тему чести его и достоинства. Я примерно знаю, как проходят суды в этом моем родном Марьинском суде. До этого несколько единороссов крупных у нас судило, и меня судило. Каждый раз это одна и та же картина. Никакие доказательства наши не приобщаются, никакие наши ходатайства не удовлетворяются. Мы показываем фотографии домов — а единороссы нам смеются в лицо и говорят “Это не мой дом, а дом моей тещи” — как это было с известным единороссом Сергеем Неверовым. Но тем не менее. И в этот суд — я надеюсь, что он будет открытый, я надеюсь, что там будет трансляция, по крайней мере мы будем ходатайствовать об этой трансляции, — мы предъявим все документы. И конечно, мы докажем о том, что мы правы в каждом слове относительно коррупции Усманова и в каждом слове относительно оценки его личности. Ну а какое уже решение примет суд… Это же российский суд. Но тем не менее посмотрим. Я уверен в своей правоте.

Следующая тема, которую я хотел бы обсудить, это, конечно же, ситуация с “Гоголь-центром” и Кириллом Серебренниковым — российским режиссером, у которого прошли обыски, который является сейчас фигурантом уголовного дела, то ли свидетелем, то ли обвинение ему собираются предъявить. Мы знаем, что обыски прошли в самом театре “Гоголь-центр”. Артисты были задержаны на некоторое время, их запихнули куда-то. И огромное количество вопросов, как я к этому отношусь, и считаю ли я, что там на самом деле нет дыма без огня. Что-то там они, значит, исполняли с бюджетными деньгами. Ну, я, опираясь исключительно на свой опыт, хочу сказать, что, глядя на то, как это происходит, я, конечно, считаю, что дело Серебренникова сфабриковано. Потому что это типичное вообще развитие событий, как это происходит. Никому ничего не объясняют, вообще абсолютно ничего не понятно. Одновременно с тем, что заявляется, что Серебренников был причастен к каким-то махинациям, идет следующая новость — что у него дома уже нашли гашиш. Это происходит постоянно, значит, потому что не хватает им доказательств по какому-то основному делу, и вот они что-то либо подкидывают, либо пытаются что-то найти в компьютере или в телефоне. И исходя просто из этой внешней стороны, я могу утверждать, что это очень похоже на сфабрикованное дело. И обычно сфабрикованные дела делаются так. В прекрасной России будущего подобные вещи должны происходить совершенно иначе. Ну, если резонансное дело: хищение бюджетных средств, и расследование уже дошло до такой стадии, что нужно проводить обыск в жилище и массовые обыски людей — ну значит, нужно находить представителю Следственного комитета или кому-то и подробно объяснять, что происходит. И когда вы проводите обыск в жилище у человека, ну это серьезная вещь, это неприятная вещь. У меня несколько раз обыски происходили. И каждый раз ты не понимаешь, почему у тебя обыск происходит дома. Тебе показывают бумагу, из которой либо ничего не понятно… Непонятна суть обвинений тебе. Ну, это просто судья сказал “разрешаю провести обыск”. На этой стадии должны быть даны всем нам, обществу, Серебренникову, “Гоголь-центру”, вообще всем на свете, ясные объяснения, что же там такое произошло, что заслуживает того, что труппу мы должны запереть в зале и изъять у них телефоны и несколько часов держать. Это же все-таки свобода людей. Поэтому я, опять же, не сомневаюсь, что много желающих занять место Серебренникова. Не сомневаюсь, что в власть в целом рассматривает его театр как оппозиционный, как неприятный. Несмотря на то, что Серебренников в течение какого-то периода своей карьеры довольно плотно дружил с этой властью, – мы помним, он ставил спектакль по пьесе Суркова “Около нуля” и вообще был таким их дружбаном. Тем не менее, конечно, они воспринимают театр как оппозиционный. Это на уровне ощущений. Как вот Таганка в советские времена была оппозиционным театром. Как бы непонятно, почему. Они же не кричали там “Долой советскую власть!”, но по стилистике, по ощущениям было понятно, что они против власти. Так и с “Гоголь-центром”, который, конечно, существует на бюджетные деньги. Но по всему там ясно, что то, что происходит, оно идет вразрез с основной политикой власти. Поэтому это очень сильно бесило всех и бесит. Это богатый театр, это новый театр, много желающих его захватить. И я думаю, таким образом переплелись интересы, что вот давайте мы немножко здесь сделаем, подшаманим — и можно будет Серебренникова либо из страны выдавить, либо посадить — я надеюсь, этого не произойдет, — а театр забрать себе. Эта вся дискуссия, она была очень дополнена любопытной вещью, за которой я наблюдал в соцсетях и которую, мне кажется, сейчас интересно обсудить. Около “Гоголь-центра” собрались люди, которые пришли поддержать Серебренникова. И естественно, соцсети взорвались: правильно ли эти люди поддерживают? Имеют ли они право? Поддерживают ли они достаточно сильно или, наоборот, слишком сильно, слишком слабо? Не лицемерят ли они, стоя там и зачитывая какие-то гневные свои обращения к собравшимся? Это довольно любопытный вопрос. Давайте сначала послушаем, что сказала Чулпан Хаматова, собравшись там перед театром, заступаясь за своего друга Серебренникова, которого, судя по всему, несправедливо прессует этот режим. Включите нам, пожалуйста, видео.

Чулпан ХАМАТОВА “Почему я голосую за Путина”: Все обещания, данные Владимиром Путиным фонду “Подари жизнь”, всегда были выполнены. Помочь должна быть осязаема. Поэтому я буду голосовать за него.

Ой, наверное, это какой-то не тот ролик. Боже мой, режиссер ошибся и включил какую-то не ту запись Чулпан Хаматовой. Ну, там был еще Федор Бондарчук же, перед “Гоголь-центром”, он тоже пришел заступиться за своего друга Кирилла Серебренникова, которого несправедливо прессует этот режим, проводит беспредельно у него обыски. Давайте, с Хаматовой не получилось, послушаем Бондарчука, что он сказал там.

Федор БОНДАРЧУК: Второго декабря мы все будем голосовать за Путина. За Россию, за новую страну. За то, чтобы ничего не изменилось в том направлении, которое выбрал для себя Владимир Путин.

И снова какое-то не то видео. Тоже ошибся режиссер. Ну, может быть, довольно это такая интересная была ошибка. Он уместно эти видео поставил. И тут вы, конечно, подумали: ну, Навальный, ты решил все-таки присоединиться к тем людям, которые, значит, хохочут, гигикают и пытаются затравить или обидеть тех артистов, которые пришли, заступились за своего друга Серебренникова. Нет, на самом деле нет. Я просто считаю, что все люди имеют право напомнить нашим замечательным артистам, что они являются частью вот этой системы, которая сейчас конкретно прессует Кирилла Серебренникова. Они внесли туда большую лепту. Для того чтобы поддержать тех людей, которые… Не просто известных режиссеров, а любых обычных людей — сажают, выселяют, закрывают их соцсети, делают их жизнь невыносимой. Это их большая ответственность. Но при этом, кроме всяких шуток, я действительно считаю, что и Хаматову, и Бондарчука, и вот Миронова, который сейчас у вас на экране… Мы много шутили над тем, был такой заголовок даже: “Евгений Миронов шепотом рассказал Путину о том, что же там происходит с Серебренниковым”. Над этим довольно много издевались. Я хочу сказать такую вещь. Тут важно помнить, что артисты (спортсмены, кстати говоря, тоже), все эти представители творческой интеллигенции, конечно, ужасно зависимы от власти. И чаще всего, давайте скажем честно, они ужасно пугливы. Они страшно боятся сказать что-то против этой власти, потому что вся их жизнь, карьера, будущая работа от этого зависит. Ну, вот так сделали, отрезали тебя от телевизора — и все, и ты никто. И рекламу у тебя никто не купит, и никто ничего не сделает. Поэтому мы должны ценить любых людей из этой артистической среды, которые превозмогают свой страх и говорят хоть что-то. Но мы тем более должны ценить вообще смелых. Безусловно, среди артистов есть смелые люди, которые вообще не скрывают свою точку зрения. Вы знаете таких. Вы знаете, что их отовсюду гонят. Но тем не менее, они совершенно честно говорят все прямым текстом. Это люди героические. Но даже и Хаматова в этой ситуации, и Бондарчук, который по политическим взглядам, понятно, мне совсем не нравится, и Миронов, которые тоже мне совсем не близок по своим политическим взглядам… Нужно ценить это. То, что он дает эту бумажку Путину, и у него, конечно, все клеточки его тела говорят ему: “Упади на колени, как ты это делаешь всегда перед этой властью”. А он все-таки превозмогает себя, достает бумажку и говорит про Кирилла Серебренникова, говорит про своего друга, который подвергается репрессиям. Поэтому все нужно делать. И нужно поддерживать и ценить всех людей, которые все-таки сказали что-то. Артистов-то много, но к “Гоголь-центру” пришли далеко не все. Но некоторые пришли, молодцы, пришли. Но при этом, глядя на этот правильный абсолютно жест, совсем будет нелишним и весьма уместным напомнить им и сказать: ребята, вы создавали эту систему, вы несете в том числе ответственность за то, что сейчас какие-то люди ходят по квартире Серебренникова, вытряхивают все вещи и ищут какие-то пакетики или подбрасывают их. Вы помогали этой системе. Поэтому помните об этом и не делайте такого впредь. Мне кажется, это очень важная история, и никто из нас не должен друг друга, что называется, осаждать. Ни тех, кто критикует, ни тех, кто не поддерживает. Каждый просто должен смотреть на эту ситуацию комплексно.

Исинбаева, — мне пишут, — удобно устроилась в Министерство обороны”. Ну да, много их устроилось. И артистов, и спортсменов и так далее. Ну потому что жизнь их ткова, что другого ничего делать они не умеют, и они могут существовать более-менее комфортно и безбедно, большинство из них, только пристроившись к власти. Увы, так российское государство устроено. И поэтому этот артист понимает, что без государства он никто, без бюджетных денег он никто. Театры в России фактически не существуют на частные деньги, какие-то редкие очень исключения. В основном это бюджетные деньги. И это абсолютно неправильно, что их лично распределяет министр культуры и от министра культуры зависит все на свете. Поэтому да, такая ситуация.

Yutube канал #НАВАЛЬНЫЙ LIVE, НАВАЛЬНЫЙ В 2018, 25.05.2017, 20:18

Ведущий Алексей Навальный