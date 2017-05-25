Как устроено современное СМИ

Хотите знать, как устроена машина для промывания мозгов – тот самый телевизор, по которому нам целыми днями рассказывают, что мы в кольце врагов, должны затянуть пояса и сплотиться вокруг нашего лидера? Казалось бы, кнопок на пульте много, не Первым же каналом единым, где-то больше цензуры, где-то меньше, есть в конце концов, передачи не про политику, а про инопланетян или про рукоделье, вот уж где точно можно не ждать пропаганды. Вообще, создается даже некая иллюзия выбора, как будто есть разные центры более или менее независимые. Вообще, звучит смешно, но в российской действительности как будто вполне естественно, но на самом деле это неправда – никаких разных центров нет, телевизор, радио, газеты принадлежат одному путинскому другу. Этот друг получил от государства, то есть от Путина наши с вами деньги, на них купил все медиа и через них рассказывает нам, какое это самое государство, то есть опять же Путин, прекрасное.

Фрагмент программы

– В любом случае у Путина чемпионский рейтинг.

Вам кажется, я драматизирую? Вы думаете, что сериал “Доярка из Хацапетовки” на телеканале “Домашний” не может принадлежать этому зловещему путинскому другу? Но это так – всё от телеканала “Домашний” до НТВ, от “Авторадио” до “Эха Москвы” принадлежит именно ему. Знакомьтесь, Юрий Ковальчук – давний друг Путина и его сосед по кооперативу “Озеро”, а также председатель Совета директоров банка “Россия”, которому формально и принадлежит весь медиа-бизнес России. Расскажу по порядку: в 2006 году он купил управляющей компанию “Лидер”, “Лидер” управляет “Газфондом”, в котором лежат пенсионные накопления сотрудников “Газпрома”, “Газфонд” владеет контрольным пакетом “Газпромбанка”, а уже тому, в свою очередь, принадлежит “Газпром-Медиа”, крупнейший медиа-холдинг в стране. Получив контроль на ним, Ковальчук получил контроль над каналами НТВ, НТВ+, ТНТ, ТВ3, 2х2, “Пятница”, кабельной сетью “Триколор ТВ”, радио – “Эхо Москвы”, “Детское радио”, Comedy Radio, “Сити FM”, Relax fm, “Авторадио”, радио Energy, радио “Романтика”, “Юмор FM” и над издательским домом “7 дней”. И это на самом деле даже не всё. Но “Газпром-Медиа” не единственный холдинг, подконтрольный банку “Россия”, – ему также принадлежит “Национальная медиа группа” – это та самая, где председателем Совета директоров теперь является Алина Кабаева. Здесь я не развлеку вас бодрым перечислением десятков СМИ, но зато сюда входит главное – Первый канал, таким образом, Ковальчук имеет контроль над главной кнопкой на вашем пульте. И, помимо этого, над “5 каналов”, “Рен ТВ”, газетами “Известия” и “Спорт экспресс”, а еще радио “Русская служба новостей”, которое теперь называется “Life звук”. Но даже это еще не конец – Ковальчук владеет 25 процентами холдинга “СТС Медиа”, куда, помимо самого канала СТС, входят еще два – “Перец” и “Домашний”. Здесь особенно интересно: 25 процентов – это существенная доля, но все же не контрольный пакет. Впрочем, Ковальчук умудрился назначить на должность директора холдинга абсолютно лояльную ему Юлиану Слащеву. Слащева жена и соруководитель Сергея Михайлова – основателя пиар-агентства “Михайлов и партнеры”. Это агентство оказывает поддержку большинству проектов Ковальчука, но, что для нас важнее, сам Михайлов в 2012 году возглавил ИТАР-ТАСС – так Ковальчук дотянулся и до государственного информагентства. Получается, что какую бы кнопку на пульте вы ни нажали, какую бы волну на радио ни нашли, почти наверняка вы наткнетесь на подконтрольное путинскому другу Ковальчуку СМИ. По сути, нет никакой разницы между политическими шоу на Первом канале или “Детским радио” – ими всеми управляют одни и те же люди. Если вам кажется, что смотря “Дом-2” по ТНТ, вы уж точно вне политики, то это не так – за любой даже самой безбидной программой стоит Путин с его дружками и нет СМИ из перечисленных, которых бы не коснулась цензура. Поэтому никогда еще мой призыв подписываться на наш канал не звучал так искренне – в Интернете сохраняется свобода от путиных и ковальчуков, здесь есть возможность говорить открыто и прямо на любую тему.

Youtube “НавальныйLIVE”, 25.05.2017

Ведущая Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального