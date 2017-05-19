Иски на Порошенко об отмене санкций на социальные сети и it компании

По Сафонов Сергей -
11:37
0
46
Иски на Порошенко об отмене санкций на социальные сети и it компании
Иски на Порошенко об отмене санкций на социальные сети и it компании

В высший административный суд Украины 18 май 2017 года был подан иск юристом «Чугуевской Правозащитной группы» Романом Лихачевым в отношении президента страны Петра Алексеевича Порошенко. Поводом обратиться в инстанцию стал недавно изданный указ (от 15 мая) главой государства о введении санкций сроком на 3 года в отношении ряда российских социальных сетей и компаний, а именно: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», «Мэйл.ру», 1- С, Касперский и пр. Текст иска был размещен на странице юриста в Фейсбуке. Как отмечается в документе, президент незаконно ввел запрет на деятельность этих организаций, попирает права граждан на свободу слова. Лихачев Р. просит суд признать незаконным данный указ с точки зрения буквы закона, ссылаясь на нарушения, допущенные в ряде его пунктов.

Граждане Украины в ходе горячо обсуждаемых дискуссий на всех каналах, всевозможных форумах в очередной разделились на два лагеря, поддерживающий и не поддерживающий начинание президента. В этот раз указ Порошенко затронет многие слои общества. Даже те, кто до сих пор проявлял равнодушие и не высказывал интерес к политике, заговорили и стали ввязываться в ожесточенные споры. По статистике некоторые социальные сети охватывают каждого третьего гражданина Украины. Для многих из людей общение в сетях – это на сегодняшний день единственная возможность поддержания родственных, дружественных связей с Россией, да и всем постсоветским пространством.
Пострадают от указа и предприятия всех отраслей страны, так как учет и бухгалтерия большинства из них практически на сто процентов прописаны под программы 1-С.
Несмотря на все эти негативные последствия, которые напрямую коснутся именно граждан Украины, президент издал указ и не намерен от него отступаться.

Таким образом, рядовые граждане (в данном случае в лице юриста) в очередной раз предпринимают попытки противостоять системе, недальновидности отдельных политиков, в том числе занимающих столь высокие посты в государстве. По мнению экспертов и политических обозревателей на Романа Лихачева может начаться травля, власти не допустят отмены указа и не пойдут на попятную. Высокие политические амбиции верхушки страны, желание все подмять под себя, ограничить доступ к любой информации извне, пресечение инакомыслия – все это будет способствовать тому, что машина власти постарается снести на ее пути мешающие преграды.

Подпишись на новости этой тематики!

Подписка на выпуск позволит непрерывно быть в курсе публикаций СМИ по интересующим вас вопросам. Это дает полный контроль над ситуацией. Будь на шаг впереди конкурентов.

Узнать больше
ПОДЕЛИТЬСЯ
Сафонов Сергей
Сафонов Сергей

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ