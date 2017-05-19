Иски на Порошенко об отмене санкций на социальные сети и it компании

В высший административный суд Украины 18 май 2017 года был подан иск юристом «Чугуевской Правозащитной группы» Романом Лихачевым в отношении президента страны Петра Алексеевича Порошенко. Поводом обратиться в инстанцию стал недавно изданный указ (от 15 мая) главой государства о введении санкций сроком на 3 года в отношении ряда российских социальных сетей и компаний, а именно: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», «Мэйл.ру», 1- С, Касперский и пр. Текст иска был размещен на странице юриста в Фейсбуке. Как отмечается в документе, президент незаконно ввел запрет на деятельность этих организаций, попирает права граждан на свободу слова. Лихачев Р. просит суд признать незаконным данный указ с точки зрения буквы закона, ссылаясь на нарушения, допущенные в ряде его пунктов.

Граждане Украины в ходе горячо обсуждаемых дискуссий на всех каналах, всевозможных форумах в очередной разделились на два лагеря, поддерживающий и не поддерживающий начинание президента. В этот раз указ Порошенко затронет многие слои общества. Даже те, кто до сих пор проявлял равнодушие и не высказывал интерес к политике, заговорили и стали ввязываться в ожесточенные споры. По статистике некоторые социальные сети охватывают каждого третьего гражданина Украины. Для многих из людей общение в сетях – это на сегодняшний день единственная возможность поддержания родственных, дружественных связей с Россией, да и всем постсоветским пространством.

Пострадают от указа и предприятия всех отраслей страны, так как учет и бухгалтерия большинства из них практически на сто процентов прописаны под программы 1-С.

Несмотря на все эти негативные последствия, которые напрямую коснутся именно граждан Украины, президент издал указ и не намерен от него отступаться.

Таким образом, рядовые граждане (в данном случае в лице юриста) в очередной раз предпринимают попытки противостоять системе, недальновидности отдельных политиков, в том числе занимающих столь высокие посты в государстве. По мнению экспертов и политических обозревателей на Романа Лихачева может начаться травля, власти не допустят отмены указа и не пойдут на попятную. Высокие политические амбиции верхушки страны, желание все подмять под себя, ограничить доступ к любой информации извне, пресечение инакомыслия – все это будет способствовать тому, что машина власти постарается снести на ее пути мешающие преграды.