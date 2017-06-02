Интервью с юристами Навального и Усманова

Мы сейчас будем говорить о фильме – фильме “Фонда борьбы с коррупцией”. Вы помните, там много было нашумевших расследований. Одно из них оказалось в центре внимания из-за вот этого продолжающегося конфликта между Навальным и Усмановым. У нас наконец-то появилось решение суда, и суд, между прочим, установил, что премьер Дмитрий Медведев не получал взятку от предпринимателя Алишера Усманова. Суд установил, что от Алишера Усманова не получал взятку и Шувалов. И суд установил, что Алишер Усманов платит налоги в России, между прочим, вопреки сообщениям пресс-службы холдинга USM, согласно которому Усманов вообще там когда-то становился нерезидентом налоговым.

Юрист Алишера Усманова – Владимира Усенко.

Владимир, вы удовлетворены в полной мере, я так понимаю, решением и тем, как всё было оглашено на заседании. Вы согласны полностью с решением суда и ничего там не хотите ни уточнять, ни добавлять, ни опротестовывать?

– Поскольку решением суда наши требования удовлетворены в полном объёме, то было бы странно, если бы мы хотели что-то там в нём изменить.

Поясните, пожалуйста, вот есть одна маленькая деталь, которую я не понимаю, которая расходится. В решении суда сказано, что должно быть полностью удалено расследование и полностью должен быть из Интернета вымаран фильм “Он вам не Димон”. С другой стороны, представители Усманова говорят, что всё-таки нет.

Это фрагменты фильма должны быть удалены, в другом виде он может существовать. Разъясните ситуацию.

– Да, совершенно правильно. Мы в нашем исковом заявлении сформулировали требование об удалении именно фрагментов, т.е. мы никогда не просили удалить эти фильмы целиком. И поэтому мне кажется, что логично было бы дождаться решения суда в окончательном (в письменном) виде и посмотреть, что будет вписано там.

Поясните, пожалуйста, момент с резидентством налоговым. Давайте пройдёмся по деталям. Действительно ли Алишер Усманов является налоговым резидентом России и нам следует игнорировать заявление пресс-службы холдинга?

– Этот вопрос вчера очень активно обсуждался в ходе судебного заседания. Наши оппоненты обратили внимание на это противоречие. На что мы дали им, на мой взгляд исчерпывающе объяснили. Во-первых, Алишер Усманов конечно же является налоговым резидентом России. Мы вчера в ходе заседания, вернее даже позавчера, представили справки из налоговой службы. Одна справка говорит о том, что он полностью исполняет свою обязанность по уплате налогов в России и приводится даже сумма конкретная (это около 12,5 миллиардов рублей). Вторая категория справок, их целых 22 штуки было представлено за 11 лет по двум странам, о которых упоминал Алексей Навальный, по Великобритании и по Швейцарии. Он говорил, что Алишер Усманов является то ли резидентом Англии, то ли резидентом Швейцарии. Соответственно, мы за 11 лет взяли справки из налоговой инспекции, которые прямо говорят, что ни резидентом Великобритании, ни резидентом Швейцарии он конечно же не был, а был резидентом России.

Служба ошиблась или наврала?

– Ни в коем случае. Значит, вчера эта ссылка была озвучена в суде, ссылка была на статью Forbes.

– В этой статье было отражено понимание корреспондентом Forbes того, что он узнал из нашей пресс-службы. В пресс-службе ему сообщили следующее: что в том году, про который он спрашивал, Алишер Усманов провёл физически фактически в России менее 183 дней. На этом основании был сделан не совсем корректный преждевременный вывод, потому что окончательный вывод делает только налоговая инспекция. Был сделан вывод о том, что он утратил статус налогового резидента России. Однако в налоговом кодексе есть норма, а именно 207 статья, которая говорит о том, что если человек выезжает за пределы России на лечение, то вплоть до 6 месяцев он может быть там и это никак не повлияет на перерасчёт дней для цели резидентства. И это именно наш случай. Поэтому, когда по итогам года налоговая инспекция получила, с одной стороны, количество дней, фактически проведённое в году, а с другой стороны – увидела информацию, что Алишер Усманов попадает под исключение, которое предусмотрено законом, она признала его.

Медицинская справка была предоставлена, правильно?

– Конечно, полный пакет документов. Соответственно, на этом основании уже инспекция сделала окончательный вывод и начислила ему налоги как налоговому резиденту, о чём мы собственно вчера и сообщили суду.

Ещё один момент, Алишер Бурханович в одной из своих видеозаписей рассказал некоторые подробности о сделке, в рамках которой он передал земельный участок спорный и вообще что там с ним происходило. Все подробности могут быть раскрыты общественности, для того чтобы исключить всякое сомнение в репутации Алишера Усманова?

– Конечно, все подробности этой сделки, которые известны нашей стороне, они и могут, и в общем-то практически всё и было раскрыто уже, в ходе этого процесса. Те сделки, стороной которых был непосредственно Алишер Усманов, были проанализированы в ходе судебного заседания. Более того, мы сами по собственной инициативе представили в суд основной договор, который вызывал сомнения у ответчика. Это был договор пожертвования от 9 июля 2010 года вместе с приложенным к нему актом. Этот документ находится в материалах дела и, более того, ещё и в Росреестре.

За что же всё-таки тогда был передан, поясните пожалуйста в двух словах, человеческим языком, не юридическим, как это в ходе судебного заседания обсуждалось, чтобы поняли наши слушатели. За что был отдан участок?

– Здесь всё на самом деле предельно просто. Алишер Усманов имеет загородную резиденцию уже на протяжении многих лет. В один прекрасный момент он понял, что на прилегающей к нему земле будет осуществляться масштабное строительство. Там уже был реализован строительный городок, были завезены рабочие, прокладывались коммуникации, строились заборы. Он обратился к застройщикам с предложением эту землю у них выкупить. Они согласились, но были поставлены 2 условия: провести компенсацию обоим участникам этого проекта. Одному такая компенсация была согласована в натуральной форме, т.е. недвижимостью, недвижимым имуществом, а другому деньгами, что и было сделано.

Имя премьера, конечно, никак и нигде не фигурировало и вообще он не имеет к этому даже близко никакого отношения?

– Мы изучили большое количество документов. Конечно же этого имени там нет и быть не может в принципе, потому что стороной ни одной из этих сделок он не являлся. Более того, он даже не был бенистаром, учредителем, должностным лицом ни одной из сторон, но и по понятным причинам в силу закона просто не мог ими быть.

Последний вопрос. Алексей Навальный заявил, что конечно не будет удалять расследование и фильм. Что в таком случае будете делать?

– На этот вопрос сложно ответить, потому что всё-таки мы до конца не верим, что человек, который претендует на очень высокий пост, позволит себе проявить такое прямое неуважение к закону и к судебной системе, поэтому нужно как-то об этом думать преждевременно.

Если всё же позволит себе, что делать будете – судиться будете дальше?

– Вы знаете, смотрите, нам предстоит, скорее всего, следующая инстанция, поскольку мы полагаем, что ответчик обжалует это решение. По итогам апелляции будем думать дальше.

Если по итогам апелляции всё равно не будет удовлетворять, у вас есть какие-то рычаги давления?

– Какие могут быть рычаги давления, кроме предусмотренных законодательством?

Исполнительное производство. Настаивать на том, чтобы оно было возбуждено.

– Мы, наша юридическая команда, пока инструкций таких не получали, поэтому, я думаю, что просто преждевременно об этом говорить.

Владимир Усенко, юрист Алишера Усманова.

Представитель – адвокат ФБК

Продолжаем обсуждение фильм Навального и решение Люблинского суда, судьи Марины Васиной по иску Алишера Усманова к Алексею Навальному и его “Фонду борьбы с коррупцией”. С нами адвокат Иван Жданов.

– Добрый вечер. Я не адвокат, а юрист.

Юрист. Очень важное уточнение. Иван, поясните пожалуйста, мы уже знаем, Алексей Навальный сразу же заявил, что это всё будет оспорено. Можете вкратце обрисовать, какие конкретно позиции из решения суда вы намерены оспаривать?

– Смотрите, там огромное количество разных процессуальных нарушений и это непринятые ходатайства. Мы просто с этого начнём, потому что это очень важно. Невозможно рассматривать дело и нарушения какие-то норм материального права, когда просто не было возможности достаточно обоснованно обосновать свою позицию, опираясь на доказательства, опираясь на возможности суда, и стребовать эти доказательства. Поэтому это будет прежде всего процессуальные все моменты, связанные с нарушением состязательности сторон, с непосредственностью исследования доказательств. Безусловно, это будет обсуждаться. А уже на основе этих нарушений в процессе, если Мосгорсуд удовлетворит наше ходатайство, мы будем уже основывать свою жалобу на нормах материального права.

Скажите, пожалуйста, вы будете как-то добиваться всё-таки судебного признания утверждения о том, что премьер Дмитрий Медведев получал взятку от Алишера Усманова посредством крупного земельного участка?

– Судебное признание невозможно. Мы можем защищаться, защищать это утверждение, “нападать” с этим утверждением в суде невозможно. Мы будем, это просто линия правоохранительных органов. Мы можем подать заявление в прокуратуру, которое до сих пор рассматривается, и мы пытались это представить в суд свидетельство, что до сих пор идёт рассмотрение в Генеральной прокуратуре, вот, и уже идти другим путём, но не в этом процессе.

Вы не можете в рамках вот этого разбирательства затрагивать вопрос именно взаимоотношений?

– Нет, мы не можем, в рамках этого разбирательства мы не можем.

Почему и как Алексей Навальный, будучи законопослушным гражданином, каким мы его знаем, заявляет, что он не намерен удалять ни расследование, ни видеозапись? Правильно ли мы понимаем, что он говорит о том, что не намерен исполнять решение суда, если оно останется даже в силе?

– Вы правильно понимаете это. Мы не будем удалять этот ролик просто потому, что мы абсолютно уверены, что все сведения, которые сообщены в нашем фильме, являются достоверными и мы просто не удаляем достоверные сведения, правду зачем нам убирать.

Как же быть с вопросами законности? Вы же не можете всё равно удалить из Интернета всё, почему нельзя сказать, что неспособны?

– Смотрите, это Люблинский суд. Говорить о законности в Люблинском суде мы уже много раз убедились, что не приходится. Поэтому это решение то всё равно будет отменено. Такие процессуальные нарушения позволят нам выйти в Европейский суд по правам человека, просто на это потребуется очень много времени.

Сколько времени может занять вообще всё это разбирательство, как долго оно будет “греметь” в информационной повестке?

– Я думаю, что два месяца и будет рассмотрено в апелляционной инстанции, а дальнейшие процедуры уже не будут сильно “греметь”, но тем не менее юридическая работа будет проводиться достаточно долго ещё и может затянуться на годы.

Это был юрист “Фонда борьбы с коррупцией”

– Видимо, мы всё правильно понимаем – Алексей Навальный действительно не намерен соблюдать закон и решение суда, даже если оно останется в силе, просто исходя из своей принципиальной позиции, а не объясняя это тем, что на самом деле вот невозможно удалить все эти материалы.