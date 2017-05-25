Дональд Трамп прибыл в Италию для встречи с папой римским

Президент США Дональд Трамп прибыл в Италию рейсом из Израиля в рамках своей первой зарубежной поездки. Утром глава Белого дома собирается встретиться с папой римским.

Встречу папы Франциска с Трампом ждут с большим нетерпением международные обозреватели и аналитики. Дело в том, что еще во время избирательной кампании в Соединенных Штатах Трамп очень рассердил папу Франциска тем, что пообещал построить стену между Мексикой и Соединенными Штатами. Возвращаясь из латиноамериканской поездки, папа Франциск сказал, что настоящий христианин не строит стены, а строит мосты. И вот буквально недавно, несколько дней тому назад, возвращаясь из своей другой зарубежной поездки, он по нашей просьбе прокомментировал предстоящую встречу. Он сказал, что он не хочет никаких делать предварительных заключений, он хочет выслушать человека, дать ему возможность высказаться и уже судить по его делам и по тому, что он скажет.

В Италии и Ватикане Трамп пробудет менее суток, после чего направится в Брюссель, чтобы провести переговоры с представителями ЕС и НАТО, а затем вернется в Италию на очередной саммит.