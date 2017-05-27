Дональд Трамп “покоряет” Ближний Восток и Западную Европу

По Сафонов Сергей -
12:16
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Дональд Трамп
Дональд Трамп "покоряет" Ближний Восток и Западную Европу

Своим экстравагантным поведением 45-й президент США уже вряд ли способен кого-то сильно удивить. Вопрос лишь в том, чего больше в поступках Дональда Трампа: неуклюжести или непосредственности? Представителям СМИ остается лишь неустанно пополнять коллекцию казусов, связанных с его именем.

В длительном турне по странам Ближнего Востока и Западной Европы американский президент все также эксцентричен. Но началось все с оплошности несколько иного плана. Еще до начала своего визита Трамп опубликовал карту с маршрутом поездки в Facebook. На этой карте французская Корсика оказалась итальянской территорией.

А вот по прилету в Саудовскую Аравию солировала уже супруга президента – Мелания Трамп. Вопреки строгим мусульманским запретам она появилась перед взором публики с непокрытой головой. Правда, в данном случае она не была оригинальна, а лишь последовала примеру Ангелы Меркель, Терезы Мэй и своей предшественницы на посту первой леди – Мишель Обамы.

Зато дань саудистским традициям должным образом отдал сам президент. Вместе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном он поучаствовал в традиционном для этой страны действе – танце арде с мечами.

Иногда складывается впечатление, что экстравагантность Дональда Трампа непонятным образом передается не только его ближайшему окружению. «Инфицирует» он и тех, с кем встречается за рубежом. Депутат парламента Израил Орен Хазан, достав из кармана мобильный телефон, устроил селфи с президентом США прямо на летном поле. На видео, которое появилось на просторах Интернета, можно заметить как израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху активно пытался воспрепятствовать этому нарушению протокола. Зато в момент проведения официальной фотосессии Трамп долго не реагировал на попытку рукопожатия уже самого Нетаньяху. И только усилия помощников американского президента сгладили неловкость момента. Трамп все-таки обратил внимание на протянутую ему руку.

Похоже, что проблемы с рукопожатием приобретают хронический характер. В Брюсселе даже состоялась небольшое силовое противоборство между Трампом и президентом Франции ЭммануэлемМакроном. Зная о том, что американский президент всегда долго и крепко сжимает руку визави, Макрон явно подготовился. О точных итогах этого противоборства остается только догадываться, но американский президент разжал руку первым.
Следующий инцидент произошел в Брюсселе. Во время одной из встреч Дональд Трамп применил силовой прием против премьер-министра Черногории. Пробираясь в первый ряд, он грубо оттолкнул его в сторону. До международного скандала дело не дошло, так как Душко Маркович все-таки попытался свести все к шутке.

Ну что же, ждем продолжения…

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Сафонов Сергей
Сафонов Сергей

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