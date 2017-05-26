Чайная ложечка Сечина за четырнадцать тысяч рублей

У нас на этой неделе были такие три победы ФБК, важные для нас. Во-первых, мы добились все-таки, как я считаю, отставки мэра Нижнего Новгорода Ивана Корнилина. Он заявил, конечно, что уходит в отставку потому, что он просто устал, потому что он старенький, он достиг какого-то возраста… Но мы отлично понимаем, что это просто с некоторым отложненным временем. Он был фактически отправлен в отставку — потому что мы нашли его квартиры в Майами. И нам очень легко теперь вести работу в Нижнем Новгороде, потому что на любое возражение со стороны власти, на любой упрек относительно того, что мы делаем что-то не то или за нами стоит Запад, — но мы говорим: ребята, вы помолчите. У вашего мэра скрытые квартиры в Майами, которые он купил неизвестно неизвестно на какие деньги. Для “Единой России” было это очень болезненно. Мы знаем, что они дого это все обсуждали. “Нельзя уступать Навальному”, “Нельзя снимать людей”… Но тем не менее они его сняли и отправили в отставку. И это отличный пример того, как все-таки реальное общественное давление и широкое распространение информации помогают добиваться каких-то вещей. Мы добились, кроме этого всего, мы добились, что Федеральная антимонопольная служба признала все-таки наличие картеля, который организовал так называемый повар Путина Евгений Пригожин. Это действительно тоже очень большая победа. Крупнейший картель на 23 миллиарда рублей. Вот он, повар Путина, видите, он слева стоит на этой картинке. К сожалению, Антимонопольную службу не смогли дожать до конца и не включили в этот картельный сговор все компании, которые мы указали. Но по крайней мере мы провели отличную работу: картельный сговор доказан. Это сейчас юридический факт, что вот этот человек создал картель и похищал деньги миллиардами из Министерства обороны. И мы очень надеемся, будем за этим следить, что они понесут наказание, и уже уголовное. Потому что картель — это уголовное преступление.

Ложечки. Прекрасная история с ложечками “Роснефти”. Вы видели, наверное, это было довольно популярное видео, которое мы очень быстро записали. Потому что пришла эта закупка, в которой мы увидели, что “Роснефть” покупает себе какие-то икорники по 80 тысяч рублей и чайные ложечки по 14. Ну, естественно, разозлились. Быстро записали видео, отправили его. Миллионы просмотров, всяких смешных вещей наговорил пресс-секретарь компании “Роснефть” Михаил Леонтьев. Но тем не менее, как они ни кричали про то, что “Навальный предлагает нам есть руками”, как они ни возмущались, как они ни заявляли там какие-то вещи, — мы вынудили их отменить эту закупку. И они отменили ее. При этом Леонтьев много раз сказал, что “мы отменяем по своим каким-то причинам, но на самом деле цены были адекватные”. И вот сегодня какой-то такой дотошный человек… Я просто каюсь, мы сами этого не сделали. Он простую вещь сделал и написал нам об этом. Он нашел, сколько стоят эти ложечки. Там же указано в закупке конкретная спецификация. Вот эта ложечка на сайте производителя. Она стоит 58 долларов, то есть 3300 рублей. А закупали они их по 14 тысяч рублей. Вы понимаете уровень наглости? То есть они даже когда вынуждены отменить эту закупку, даже когда их поймали, когда их уже вся страна измордовала, — они по-прежнему нам доказывают, что эта цена была нормальной. И даже на такой резонансной закупке: вы покупаете какие-то…. Это рискованная закупка. Вы решили купить какие-то икорницы, повесили это на сайт, плед за 124 тысячи рублей… Ну, рискованно, что кто-то это найдет и кто-то будет кричать. Ну хотя бы на такой опасной закупке не увеличивайте цену в четыре раза! Но все равно увеличивают. Потому что так все это устроено, что они не могут украсть меньше, чем то, что называется “в четыре конца”. 400 процентов прибыли они хотят получать даже на таких закупках, где их с высокой вероятностю, поймают. И это потрясающая история. Мы потребуем у “Роснефти” провести расследование на эту тему. Мы потребуем у правоохранительных органов провести расследование на эту тему. И нам очень интересно, что же нам скажет замечательный пресс-алкаше, как его все называют, компании “Роснефть” Михаил Леонтьев, которые вот эти цены, увеличенные в четыре раза, называл адекватными и честными. Ну, если это адекватные и честные целы, то наверное, вы и трубы покупаете в четыре раза. Наверное, вы и строите, переплачивая в четыре раза? Это риторический вопрос. Мы знаем, что они переплачивают, и каждая закупка “Роснефти” — это чудовищно коррупционная закупка. Просто здесь еще очень конкретный пример того, что происходит.

Yutube канал #НАВАЛЬНЫЙ LIVE, НАВАЛЬНЫЙ В 2018, 25.05.2017, 20:18

Ведущий Алексей Навальный