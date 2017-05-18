Безвизовый режим для Украины

17 мая 2017 года случился такой долгожданный для Украины, его правительства прорыв в деле предоставления гражданам страны безвизового режима. Во Франции, в Страсбурге, был подписан окончательный документ, закрепляющий право граждан “Незалежной” на гостевое, туристическое пребывание в ряде стран сроком до 90 дней в течение полугода. Верхушка, депутаты могут ликовать, жители страны паковать чемоданы в ожидании к началу лета беспрепятственного посещения стран Европейского союза.

Так называемый «безвиз» не оставляет шансов тем, кто мечтал выехать заграницу с целью трудоустройства или обучения. Это не предусмотрено документом. Зато он открывает “широкие” возможности примерно 5% жителям Украины, которые в состояние, даже в условиях кризиса, обеспечить себе путешествия по миру. Их экономия на визе при этом составит примерно 30-40 евро. Подавляющая масса из них и до этих пор не испытывала проблем с выездом зарубеж.

Желающим гражданам лицезреть мир необходимо обзавестись новым заграничным биометрическим паспортом, билетом на обратный путь, подтверждением бронирования отеля или желания принимающей стороны, медицинской страховкой и немалой суммой денег (из расчета 45 евро на человека в сутки). Теперь окончательное право пускать или нет в Европу новоиспеченных европейцев получат пограничники стран, входящих в Еврозону. Они будут контролировать въезд, выезд граждан Украины, предоставление ими полного пакета документов.

Президент Украины Петр Порошенко при подписании документа не смог перед телекамерами сдержать радости. На официальном мероприятии его переполняли эмоции от собственного величия, значимости по его уразумению исторического момента. Наконец-то единственное его обещание перед Майданом воплотилось в реальность! Этакий пшик, иллюзия безграничного людского счастья! Активно жестикулируя, в возбужденном состоянии, приподнятом настроении он жал руки спикеру Европарламента А. Таяни и министру внутренних дел Мальты К.Арбела.

Наверняка, уже в ближайшее время эту «значимую» дату узаконят, сделают новым праздником в молодом европейском государстве. Ведь как выразился украинский президент – Украина вернулась в европейскую семью, ознаменовав этим шагом, окончательное прощание с советской, российской империями.