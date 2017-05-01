Авианосцы США приблизились к берегам КНДР — обстановка накаляется

Группа атомных стратегических авианосцев ВМС США, во главе с основным носителем корабельной авиации судном «Карл Вилсон» впервые за последние 10 дней максимально приблизилась к берегам Северной Кореи. В полдень 29 апреля морская эскадра прошла через Корейский пролив и вошла в акваторию Японского моря. До этого вооруженные силы Северной Кореи заявляли о том, что все военные объекты США будут уничтожены в случае подозрительных маневров в непосредственной близости от КНДР.

Одновременно с продвижением американских боевых кораблей, вооруженные силы Японии были приведены в полную боевую готовность. Напомним, что Япония вместе с Южной Кореей являются военными союзниками Штатов за пределами НАТО. Японские ВМС обладают самым мощным флотом в данном в Тихоокеанском регионе. Проведение совместных учений, обмен разведывательной информацией, встречи высшего командования данных государств, свидетельствует о том, что в случае военного конфликта между США и КНДР, Южная Корея и Япония выступят вместе со Штатами единым фронтом.

Представители военного ведомства США заявляют, что они уже располагают всеми необходимыми информационными данными о нахождении стратегически важных объектов армии КНДР. В случае необходимости по ним будет нанесен тактический удар ракетами типа земля-земля. Также в случае обострения и расширения зоны конфликта не исключается проведение наземной операции с привлечением авиации и солдат морской пехоты. В госдепартаменте заявили, что не дадут Северной Корее создать полноценное ядерное оружие, боеголовки которого способны долететь до берегов Штатов. Аналогичное заявление было сделано Дональдом Трампом.

Напомним, что Северная Корея располагает одной из сильнейших и многочисленных армий мира, старшие офицеры которой имеют боевой опыт, приобретенный во время гражданской войны с Южной Кореей. В случае военного столкновения армий США, Японии, Южной Кореи и КНДР сценарий развития событий может быть самый катастрофический и привести к тяжелейшим последствиям. Одним из таких является тотальное загрязнение окружающей среды в результате использования ядерного оружия.