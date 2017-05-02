Ангела Меркель прибыла в РФ, чтобы встретится с Путиным

Канцлер ФРН Ангела Меркель прибыла в РФ для встречи с президентом страны Владимиром Путиным. Известно, что переговоры между главами двух государств пройдут в узком кругу и за закрытыми дверями. Сама встреча запланирована в Сочи. Напомним, что последний визит Меркель в Москву был в мае 2015 года, когда она вынуждена была посетить главу российского государства после сорванных переговоров в нормандском формате. Нынешняя встреча не менее важна для обеих сторон, чем предыдущая.

Стало известно, что основная тема предстоящих переговоров это ситуация на Донбассе, в Сирии, нормализация немецко-российских отношений, возможная отмена санкций и возобновление торгово-промышленного сотрудничества между странами. Также особенное внимание в ходе переговоров будет уделено вопросам экономической блокаде украинской стороной временно не подконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей. Из-за отсутствия сырьевой базы и энергоносителей в этих регионах, многие промышленные предприятия с немецким капиталом находятся на грани прекращения производства.

Кроме того, Ангела Меркель заявила, что она заинтересована в скорейшем решении сирийского вопроса. На встрече будет уделено особое внимание использованию в Сирии химического оружия, в результате которого погибло большое количество гражданских лиц и детей. Не исключается, что стороны предложат друг-другу свои сценарии решения конфликтов в Сирии и Украине. То, что основная часть переговоров пройдет без присутствия журналистов, а текущие вопросы, которые подлежат обсуждению не освещаются, указывает на то, что от результатов этой встречи зависит дальнейшее развитие геополитических событий.

Знаковым фактором является и то, что Ангела Меркель прибыла в Сочи на встречу с Путиным перед саммитом G20, который состоится в июле текущего года и будет проходить в Гамбурге. Очевидно, что канцлер ФРН хочет согласовать с российским лидером ряд очень важных политических вопросов, чтобы учесть позицию России на европейской политической арене в ходе проведения июльского саммита.