В Росгосстрах задумались над устранением двоевластия в управлении

Дело в том, что, согласно действующему уставу, есть сразу два единоличных исполнительных органа – президент, коим является Данила Хачатуров, и генеральный директор Дмитрий Маркаров. Они в пределах своей компетенции действуют независимо друг от друга. И вот на годовом собрании акционеров, сообщает “Интерфакс”, будет решаться вопрос о новом уставе, где прописано, что единоличный исполнительный орган у “Росгосстраха” теперь будет только один – гендиректор.
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