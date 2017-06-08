В Росгосстрах задумались над устранением двоевластия в управлении

Дело в том, что, согласно действующему уставу, есть сразу два единоличных исполнительных органа – президент, коим является Данила Хачатуров, и генеральный директор Дмитрий Маркаров. Они в пределах своей компетенции действуют независимо друг от друга. И вот на годовом собрании акционеров, сообщает “Интерфакс”, будет решаться вопрос о новом уставе, где прописано, что единоличный исполнительный орган у “Росгосстраха” теперь будет только один – гендиректор.