Туры на российский юг подешевели

Как рассказали телеканалу РБК представители туриндустрии, путевки в Крым и Краснодарский край с начала лета потеряли в цене уже до 15 процентов по сравнению с прошлым годом. Первыми снижать цены начали авиакомпании. Даже в пиковые летние месяцы некоторые из них запустили акции. Затем присоединились и отельеры. Впрочем, эксперты говорят, рынок лишь отыгрывает повышение цен, которое было в прошлом году из-за небывалого спроса. В южных регионах рост доходил до 40 процентов. Сейчас же вернулись дешевые туры в Турцию, плюс сыграла роль плохая погода. По итогам сезона падение может составить до 30 процентов, прогнозируют туроператоры.

Марина САМОРОДСКАЯ, генеральный директор компании “Премьер Тур”: Сейчас как раз место имеем быть горячим предложениям на зарубежные страны, и это еще больше подорвет отдых в России. Пошли горячие предложения, пошли истории, где в стоимость тура заложен билет в долларах или в евро, эквивалент в рублях. И июль – это горячий зарубеж, то есть это признано уже и это факт, который многими годами проверен. И это еще больший удар будет по российским направлениям.