Рост поступлений страховых взносов в мае превысил 10 процентов в годовом отрезке

По Редактор -
16:47
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Между тем рост поступлений страховых взносов, который с начала этого года администрирует Федеральная налоговая служба, в мае превысил 10 процентов в годовом отрезке. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин напомнил, что налоговая служба активно работает по выведению на белый свет тех компаний, которые находятся в серой зоне. Сама ФНС ранее сообщала, что поступления во внебюджетные фонды в апреле выросли на 7,6 процента после 7-процентного увеличения за март месяц.

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Редактор

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