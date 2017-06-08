Рост поступлений страховых взносов в мае превысил 10 процентов в годовом отрезке

Между тем рост поступлений страховых взносов, который с начала этого года администрирует Федеральная налоговая служба, в мае превысил 10 процентов в годовом отрезке. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин напомнил, что налоговая служба активно работает по выведению на белый свет тех компаний, которые находятся в серой зоне. Сама ФНС ранее сообщала, что поступления во внебюджетные фонды в апреле выросли на 7,6 процента после 7-процентного увеличения за март месяц.