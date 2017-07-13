Рекордная выручка девелопа “Донстрой”

Девелопер “Донстрой” показал рекордную в истории компании выручку. В первом полугодии показатель составил 15 миллиардов 700 миллионов рублей. Более половины выручки пришлось на продажи квартир бизнес-класса. Доля сегмента делюкс в объеме продаж выросла до 32 процентов.
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