Рекордная выручка девелопа “Донстрой”

По Редактор -
15:58
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Девелопер “Донстрой” показал рекордную в истории компании выручку. В первом полугодии показатель составил 15 миллиардов 700 миллионов рублей. Более половины выручки пришлось на продажи квартир бизнес-класса. Доля сегмента делюкс в объеме продаж выросла до 32 процентов.

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Редактор

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