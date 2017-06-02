Компания “Феско” планирует реализовать план по сухим терминалам

Компания “Феско” собирается вернуться к реализации плана по развитию сети сухих терминалов, но только после того, сообщает РИА “Новости”, как будут заключены соглашения с держателями облигаций, решены вопросы с долгами и опубликована отчетность. Ранее сообщалось, что “Феско” временно приостановила начатое в 2014 году строительство в Московской области сухого терминала “Усады”. Сейчас у компании подобные активы есть в Хабаровске, Новосибирске и кэптивный терминал в Томске.