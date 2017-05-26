Договоренности “Роснефти” с Государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA

Венесуэльская оппозиция подключает Вашингтон к своей игре против одного из совместных бизнес-проектов Каракаса и Москвы – речь идет о договоренностях “Роснефти” с Государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA. По условиям соглашения, в качестве обеспечения выполнения обязательств перед российским гигантом, ему в залог передана доля венесуэльского холдинга, который расположен в США. Глава подконтрольного оппозиции парламента Боливарианской Республики направил письмо американскому министру финансов с предложением отменить сделку, выведя ее за правовое поле, при этом в самой “Роснефти” уже заявляли, что в ее планы не входит получение контроля над американскими активами PDVSA.