Большие данные в банках: подлежат коммерции?

Вопросы, связанные с регулированием так называемых больших данных, продолжают обсуждать эксперты. Речь идет об огромных массивах информации, накопленных в базе банков сотовых и торговых компаний. Как коммерциализировать эту базу? Кто займется регулированием и, возможно, даже ограничением рынка? Об основных рисках, связанных с использованием потребительских данных, рассказывает руководитель проекта IDEX, член рабочей группы по регулированию больших данных Светлана Белова.

Самые главные ожидания сегодняшнего дня связаны с тем, чтобы регулирование рынка было организовано своевременно, быстро, потому что в противном случае этот рынок будет упущен и коммерциализация данных будет закрыта для нас, вполне возможно, навсегда. Один из самых актуальных вопросов, которые сейчас есть в связи с безопасностью, это вопрос о возможности использования данных, накапливаемых иностранными организациями на территории Российской Федерации и российским бизнесом. Это вопрос самый актуальный. Понятно, что исключить возможность сбора и получения данных на нашей территории другими государствами мы не можем, но надо отрегулировать условия доступа к такой информации, подобно тому как это было отрегулировано для персональных данных. Ну и разумеется, есть еще вопросы государственной тайны, но они регулируются соответствующим законодательством. К сожалению, анонсированная ранее инициатива представителей разных отраслей бизнеса по созданию ассоциации больших данных пока запаздывает с реализацией. Поэтому урегулирование вопроса с большими данными решил взять в свои руки Фонд развития интернет-инициатив. В рамках реализации этой программы фонда проведена конференция, созданы рабочие группы и начата работа над новым законопроектом.

Сбор данных требует серьезных инвестиций, по-настоящему хорошие данные никто не будет собирать, пока на этом нельзя будет зарабатывать, отметила Светлана Белова. Капитализацию компаний, работающих с большими данными на российском рынке, эксперты оценивают сегодня в 40 миллиардов долларов, подчеркивая также, что большие данные – это и колоссальный резерв для роста отечественного ВВП.