Бизнес-навигатор, что это?

Что такое этот бизнес-навигатор – поскольку не все малые предприятия и средние предприятия об этом знают. Какие его достоинства, какие недостатки, какова востребованность? Что хотели сделать и что получили на выходе, с вашей точки зрения? Поскольку к разработке не как структура, которая получала за это деньги, а как структура экспертная, которой в принципе это было интересно, вы как эксперт и как представитель общественной организации “Деловая Россия” участвовали в его разработке. Итак, что это за фрукт, с чем его едят?

Алексей ПОРОШИН: Прежде всего, основная направленность разработки бизнес-навигатора – это было сделать удобный помощник для предпринимателей. Прежде всего для микро-предпринимателей, которые только определяются, хотят начать свой бизнес, а также для тех, кто хочет развить свой бизнес, его тиражировать, возможно на районах своего города, возможно на территории других субъектов федерации. Поэтому изначально идея бизнес-навигатора была в создании единого инструмента, единого окна, в рамках которого предприниматель, либо еще будущий предприниматель, может, наемный менеджер, который уже хочет стать предпринимателем, мог бы получить весь объем информации, позволяющий ему принять это решение. Соответственно, прежде всего наша задача была – предостеречь его от тех ошибок, которые он может постичь в этом огромном пространстве, рассчитать примерный бизнес-план, исходя из трех составляющих. Исходя из того, что он, допустим, вообще не знает, какой он бизнес хочет. Тогда бизнес-план позволяет ему, исходя из анализа спроса и предложений в его районе, в других городах, посмотреть, какие, соответственно, есть виды бизнеса вообще – исходя из спроса и предложения. Допустим, у него есть определенное количество денег и он хотел бы на основании этого количества денег посчитать, каким опять же бизнесом заняться. Он может ввести количество денег. Программа может просчитать ему количество собственных и заемных средств, исходя из бизнес-плана. Также система может обучать. Если он знает, допустим, конкретный бизнес – хочет он заниматься автосервисом, хочет он, сейчас очень модна тема здорового питания, хочет он открыть небольшую точку или небольшой заводик. Также система позволяет ему проведение определенного набора…

– Мне показалось, вы немножко противоречили сами себе в ответе. Вы сказали сначала, что это позволяет предпринимателю, который даже не знает, чего хочет, открыть свой бизнес.

Алексей ПОРОШИН: Все верно.

– А второе – как бы исходя из того, чего он хочет. Так что это за предприниматель, который не знает, чего он хочет, и зашел в инструменты… Бизнес-навигатор – это просто инструмент. Зашел в инструмент, попользовался им и решил, чего он хочет. Так бывает?

Алексей ПОРОШИН: Бывает. Во-первых, бизнес-навигатор – это еще некая образовательная платформа прежде всего, именно, не побоюсь этого слова, образовательная. На текущий момент очень много детей моих знакомых пытаются почтись некие азы бизнеса. Тот же самый бизнес-навигатор. Они регистрируются, получают доступ. Им очень удобно красочно двигать различные точки, допустим, по территории Москвы или по территории, допустим, Санкт-Петербурга. Посмотреть, какой платежеспособный спрос. Они изучают виды бизнеса, какие вообще есть. Это то же самое образование.

– То есть это что – ликбез для детей?

Алексей ПОРОШИН: Отчасти да, а почему нет? Это такая… Вы задали вопрос, игрушка это или не игрушка. Отчасти это образовательная игрушка, которая позволяет детям понимать, как, за счет чего можно выстроить бизнес, в рамках единого окна. Это тоже отчасти правда. И на ваш вопрос. У нас очень много на текущий момент так называемых самозанятых. Очень много наемных менеджеров, которые хотят уйти в бизнес. И они сомневаются, реально сомневаются, куда им пойти, куда им приложить свои силы. И очень многие не знают, куда приложить себя.

– Самозанятые все себя уже приложили.

Алексей ПОРОШИН: Не согласен.

– У нас попробовали их легализовать, придумали несколько видов деятельности – три, по-моему, которые через обнуление могут стать самозанятым. За три месяца таких из многих миллионов оказалось сорок единиц.

Алексей ПОРОШИН: Согласен.

– То есть те, кто самозаняты, которые уже в бизнесе, они прекрасно знают, чем они заняты. Вопрос стоит легализации или не легализации. Но чтобы дать им инструмент для поиска их бизнеса… Это точно для самозанятых? Или все-таки для самозанятых?

Алексей ПОРОШИН: Одна из ниш – это опять же самозанятые. Мы старались для них, в принципе, предусмотреть, это и упрощенная процедура регистрации. Из самозанятых сделать уже непосредственно…

– Сколько времени уже работает бизнес-навигатор полноценно, не в тестовом режиме? Понятно, что год уже давно…

Алексей ПОРОШИН: Реально, полноценно – наверное, с конца ноября прошлого года.

– С конца ноября прошлого года. Смотрим. Мы читаем в бизнес-навигаторе. “Это ресурс, который позволяет работать честно, легально, платить все налоги и отчисления, зарабатывая на свое будущее и будущее своих детей”. Если мы посмотрим: за три месяца текущего года легализовалось всего сорок самозанятых, это значит что? Эффект навигатора, что ли? Нет?

Алексей ПОРОШИН: Ни в коем случае.

– Но вы же сказали, что это и для этого тоже – чтобы дать им возможность выбрать бизнес. А невозможно выбрать бизнес, не легализуясь. И как декларирует это бизнес-навигатор?

Алексей ПОРОШИН: Я готов пояснить. Смотрите. В этом году корпорация МСП объездила… Боюсь соврать, но точно больше тридцати регионов. Я ездил вместе с корпорацией. Это прежде всего мы рассказывали о нем предпринимателям. У нас же многие просто боятся заходить, многие предприниматели не знают о том, что такое интернет, как вообще им пользоваться. Тем более не будем говорить про чиновников. Поэтому мы объездили полстраны, рассказали, что такое бизнес-навигатор и как им пользоваться. И действительно, пока уровень регистрации на нем только-только стартует.

– А сколько там сейчас зарегистрировано? Или примерно, или точно? Я понимаю, что можете не помнить.

Алексей ПОРОШИН: На текущий момент, если мне память не изменяет, это порядка двухсот тысяч человек уже прошли регистрацию. Наша задача в любом случае состоит в том, чтобы на этом портале постоянно вращались огромное количество народу, чтобы был обмен мнениями, чтобы бизнес находил бизнес, то есть B2B. Для этого используется платформа ТАСС-Бизнес, которая позволяет коммуницировать. Для того, чтобы бизнес мог понимать госзакупки, понимать всю специфику, оставлять там свои метки, когда будет разыгрываться тендер по их специфике. То есть это такая огромная субстанция, которая в дальнейшем, на наш взгляд, должна привести к увеличению вовлеченности бизнеса, предпринимателей в общий оборот. А то, что сейчас самозанятых стало на сорок человек меньше, это, я считаю, не заслуга бизнес-навигатора. Абсолютно не заслуга бизнес-навигатора. Я абсолютно уверен, что они стали через абсолютно другие каналы. Потому что я каждый день мотаюсь по стране, вот вчера прилетел из Томска. И о самой корпорации МСП, что такое корпорация МСП, знает, наверное, один человек из ста. Понимаете, это уровень информированности нашего бизнеса. Вообще о роли государственных мер поддержки. А вы говорите о том, что бизнес-навигатор должен за шесть месяцев уже помочь кому-то превратиться в предпринимателя.

– А если о корпорации знает один человек из ста, то кто в этом виноват или, наоборот, не виноват?

Алексей ПОРОШИН: Ну, я бы не стал искать виновных. Зачастую… Мы вот с вами активные предприниматели. Я активный. Но зачастую, приезжая в регион, видя предпринимателей… Ну, у всех же у нас есть какая-то жилка активности. Он встал, он запустил фитнес-центр – и ему хорошо. Он считает, он сделал уже полдела. А есть люди, которые открывают, открывают… Серийные предприниматели, которые интересуются. Это прежде всего интерес. Опять же, спущено по всем регионам, по всему министерству экономического развития, сейчас по всем банкам – о том, что есть бизнес-навигатор. Сейчас на сайтах всех госбанков, крупнейших банков…

– Административно спущено?

Алексей ПОРОШИН: Административно, конечно.

– То есть административно можно заставить пользоваться…

Алексей ПОРОШИН: В том-то и дело, что нельзя заставить, понимаете? Административно было спущено, было огромное количество выездов корпорации МСП. Мы от “Деловой России” постоянно рассказываем, что такое бизнес-навигатор, на местах. Но если у человека нет потребности, если он нам как бы не верит, на первый взгляд, и не посмотрит, как это работает, – не будет он сюда заходить.

– Вот сейчас, судя по всему, потребность есть у двухсот тысяч человек, да? Тех, кто зарегистрирован, как вы сказали. К концу года, по вашей оценки, потребность возникнет у какого количества людей?

Алексей ПОРОШИН: Ну, это мои опять же субъективные оценки. И я, видя все возможности бизнес-навигатора, – а поверьте, у меня огромное количество знакомых бизнесменов, у меня много знакомых в том же самом “Рыбаков фонде”, который сейчас развивает национальную предпринимательскую сеть. Вот мы проводили фокус-группу с ними. И могу вам сказать, что молодежь в возрасте 18-25 лет, для них бизнес-навигатор… Они считают, что это уникальная вообще вещь для понимания, для образования, для открытия бизнеса.

– Ну вот к концу года, по вашей оценке, по прогнозу, сколько там появится зарегистрированных пользователей?

Алексей ПОРОШИН: С учетом того, какую активность сейчас проявляет корпорация, какую активность проявляем мы – люди, связанные с этими навигатором, – я думаю, что на миллион спокойно можно выйти.

– Можно почетче – аудитория этого бизнес-навигатора? Вы говорили о детях, самозанятых, о молодежи, да?

Алексей ПОРОШИН: Да.

– То есть это не только действующий бизнес, но практически все? Все экономически активное население?

Алексей ПОРОШИН: Нет, неправильно. Не все экономически активное население. Допустим, если мы берем уже тот же самый малый и средний бизнес, в частности производственный, – для него бизнес-навигатор может представлять интерес только в части каких-то мер поддержки. То есть он может зайти просто посмотреть, какие есть меры поддержки.

– Он зашел на сайт мэра и то же самое увидел…

Алексей ПОРОШИН: Неправда. Абсолютная неправда.

– По крайней мере при том, что создавался этот сайт, СМБ.ру – знаете его – smb.gov.ru, сайт мэра, сколько он создавался? Лет десять-пятнадцать на моей памяти. Там все это самое декларировалось – что там можно увидеть все меры поддержки, которые предоставляются государством.

Алексей ПОРОШИН: Вы когда на него последний раз заходили?

– Я заходил уже давно…

Алексей ПОРОШИН: Понимаете, вы заходили давно. Я вас уверяю, что на текущий момент нет ресурса в стране нормального, где собраны меры поддержки. Мы проводили в прошлую среду…

– То есть сначала создавали одно, теперь решили, что там все плохо, создали корпорацию?

Алексей ПОРОШИН: Задача бизнес-навигатора была как раз для тех слоев населения и предпринимателей, которые именно целевая аудитория бизнес-навигатора, все меры поддержки собрать на единой платформе. Я просто говорю вам, в прошлую среду мы были в Фонде развития промышленности. Они сейчас запускают также навигатор мер поддержки, так называемый ГИСП – государственная информационная система промышленности, где собраны все субсидии, все меры поддержки Министерства промышленности.

– Но все-таки давайте мы поговорим о навигаторе, а не об этом.

Алексей ПОРОШИН: Хорошо.

– Все-таки целевая аудитория, с вашей точки зрения, кто это? Если перечислить: действующие предприниматели; те, кто хочет стать предпринимателями… Еще кто?

Алексей ПОРОШИН: Соответственно, прежде всего целевая аудитория – это именно студенты. Люди, которые уже определяются, стать им предпринимателями либо наемными менеджерами. Мы им позволяем посмотреть, пощупать, куда можно идти.

– Студенты, понятно.

Алексей ПОРОШИН: То есть люди, которые именно хотят стать предпринимателями. Вторая аудитория – это самозанятые. Мы от нее не отходим, от этой аудитории, которая сейчас работает в различных плоскостях. Но они могут посмотреть, как открыть официальный бизнес.

– Самозанятые. Кто еще?

Алексей ПОРОШИН: Третья составляющая – это уже действующие предприниматели. Микробизнесы. Это торговля, услуги различные. Это позволяет им оценить конкурентное предложение, посмотреть: может, их бизнес на текущий момент и не имеет будущего?

– Понятно. Кто еще?

Алексей ПОРОШИН: Наверное, все.

– Все? Давайте посчитаем тогда количественно. Действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно реестру налоговому, сколько у нас? Больше шести миллионов, правильно?

Алексей ПОРОШИН: Ну, пять, пять с половиной.

– Да. Какой объем самозанятых у нас оценивается, по данным… по официальным данным? Не один десяток миллионов, да?

Алексей ПОРОШИН: Конечно.

– Там от пятнадцати миллионов до двадцати пяти, по разным оценкам.

Алексей ПОРОШИН: Точно.

– Какой объем студентов в России? Ну примерно? Я этой цифра не знаю.

Алексей ПОРОШИН: Порядка миллиона человек точно есть.

– Миллион. Вот складываем. Условно говоря, берем по минимуму. Самозанятых – 15 миллионов, 6 миллионов субъектов МСП – 21. Плюс миллион. Получается 22 миллиона. На самом деле мы по минимуму оценивали. 22 миллиона потенциальных пользователей.

Алексей ПОРОШИН: Конечно.

– На сайте за прошедшие несколько месяцев… Не на сайте, а на портале, зарегистрировано 200 тысяч. Какой эффект?

Алексей ПОРОШИН: Владимир, вы слишком критично относитесь…

– Я не критично. Я вопрос задаю.

Алексей ПОРОШИН: Я понимаю. 200 тысяч. При том, что навигатор в режиме таком работает сколько? Буквально пять месяцев.

– Это не пилотный режим уже, я так понимаю, это уже действующий.

Алексей ПОРОШИН: Я повторяю: пять месяцев. Понимаете? Это абсолютно новый механизм, инновационный, где людям нужно зарегистрироваться. Сколько у нас из предпринимателей, из ваших знакомых пользуются интернетом, которые находят какие-то механизмы, меры поддержки через смартфон, через интернет? Еще хочу добавить, что пока приложение бизнес-навигатор работает только через компьютер, оно не работает через смартфон. Оно будет запущено на смартфоне после 1 июля. Вот сколько из ваших знакомых пользуются, ищут кредитование, ищут какие-то идеи по развитию бизнеса через интернет? Я думаю, их не так много. Больше ищет по знакомству, по рекомендации, тому подобных вещей. Тем более, как вы правильно сказали, в городах меньше миллиона, в более маленьких городах. Пока у людей не перевернулось мышление, понимаете? Они считают, что пока эта машинка создана для других. Я приезжаю в регион, спрашиваю: вы знаете, что такое корпорация МСП, что такое Фонд развития промышленности? 99 процентов говорят, что это все структуры для избранных, и мы не будем туда подавать документы, потому что знаем, что там нам ничего не дадут. Вот у людей такое мнение. У большинства бизнесов именно такое мнение.

– А почему такое мнение? В этом сам бизнес виноват?

Алексей ПОРОШИН: В этом виноват не бизнес, ни в коем случае. В этом виновата вся наша система общая. Вся наша экономическая и политическая система. Что мы…

– Ну, про политику говорить не будем.

Алексей ПОРОШИН: Не будем.

– Не политическая передача.

Алексей ПОРОШИН: Не будем. Но мы видим ситуацию, что бизнес не верит государству. Он не верит во все механизмы создаваемые. Есть реальное недоверие. Бизнес считает: “вы меня не трогайте, я сам здесь разберусь. Только меня не трогайте. Все ваши механизмы, навигаторы, фонды, институты развития – это не для меня”. Это их текущая позиция. К сожалению, это правда жизни.

– Насколько я помню, эта позиция уже лет на семнадцать, по крайней мере. В девяностые годы бизнес – это “Я чего-то хочу получить от государства”. Конец девяностых годов, по нашим замерам, где-то 1998-1999 годы, эта позиция уже четко была: “Я ничего не хочу, только меня не трогайте”. То есть если, исходя из этой позиции, когда маркетинговые исследования проводились, наверняка эта позиция, по крайней мере это самочувствие, мироощущение замерялось. Если она есть, то как планируется ее менять? Если она есть, то понятно, что в навигатор могут и не пойти. Тогда почему такие оценки – “сейчас 200 тысяч, к концу года будет миллион”, – если люди не верят?

Алексей ПОРОШИН: Поясню.

– Значит, что-то другое надо делать или что?

Алексей ПОРОШИН: Я поясню, как разрушать это недоверие. Только через удачный опыт. Через реальные кейсы помощи. Как мы выезжаем в регионы, показываем на реальных примерах. Учим, что вот зайди сюда, 38 секунд регистрация на портале. Все упрощено. Ты ничем не рискуешь. Тыкаешь сюда. Один клик. Понимаешь все меры поддержки. У тебя здесь вся база, пять тысяч бизнес-планов различных, расчет. Эти бизнес-планы прошли апробацию в банках. Прошли апробацию. Мы очень долго работали с банками, чтобы они принимали данные бизнес-планы. Здесь же, в едином окне, ты можешь подобрать персонал, ты можешь посмотреть, как тебе сертифицироваться, посмотреть…

– А подобрать персонал – это как? Откуда черпается информация?

Алексей ПОРОШИН: Опять же, из официальных сайтов трудоустройства.

– То есть это те, кто стоит, грубо говоря, в службе занятости как безработный?

Алексей ПОРОШИН: Абсолютно, да. Здесь идет просчет всех налогов. Ты можешь через портал зарегистрировать свою компанию. Ты можешь стать сразу же субъектом МСП. Все в едином окне. Ну разве это не хорошо для бизнеса? И мы ведем эту разъяснительную работу. А люди говорят: нет, мы боимся, мы не хотим. И пока вся эта ситуация преодолеется, пока мы на реальном бизнесе… Пока ваш знакомый не скажет вам, что у него все получилось, у вас тоже будет недоверие. Это нормальная ситуация. Когда тебя государство с разных сторон постоянно – налоговый режим закручивается, Центробанк закручивает, банки кредитование не дают – понятно, что идет недоверие. Ежедневное недоверие бизнеса к любым разработкам государства. И только через удачные истории, через понимание этих процессов…

– Сколько таких удачных историй уже есть? Грубо говоря, сколько с помощью бизнес-навигатора, пункт первый, выбрали и открыли свои бизнесы? Кейсы удачные?

Алексей ПОРОШИН: Смотрите, таких людей с каждым днем становится все больше.

– Все больше – это понятно. С каждым днем все больше – это понятно. А сколько, можно конкретно сказать? Или такой статистики нет?

Алексей ПОРОШИН: Скорее всего, она есть. Я не являюсь сотрудником корпорации МСП и не отвечаю в полном объеме за это направление. Я могу судить, опять же, по тому, общаясь каждый день с огромным количеством предпринимателей в регионах, я могу судить по их… И вижу, что запускаются новые различные магазины того же самого здорового питания, у меня есть друзья, которые запустили. Открываются различные инновационные проекты по обуви больших размеров. Запускаются различные проекты для детей инновационные. Садики, развивающие центры. Бизнес-навигатор используется. Многие, многие люди, пытаясь тиражировать свой бизнес, просто изучают спрос. Они тыкают на карте Рязани в таком-то районе и смотрят, что здесь открывать бизнес нельзя. Это тоже ресурс. Он не запустил свой бизнес в этом регионе – но мы его спасли от этих ошибок.

Олег АЛЕКСАНДРОВ: Добрый день.

Что, с вашей точки зрения, представляет бизнес-навигатор МСП, какие у него достоинства, недостатки? Видите ли вы фишки, что хотели, с вашей точки зрения? Поскольку вы не участвовали в разработке. Коллега участвовал как волонтер в разработке – так обозначим. Что, с вашей точки зрения, хотели, ставили как цель – и что получили как результат на выходе? Как бы по вашим тестам, по вашим ощущениям, по вашему общению в другими предпринимателями.

Прежде всего хотелось бы отметить, что действительно этот продукт я тестировал. Мне удалось воспользоваться его преимуществами и недостатками. И хотел бы отметить вот что. Продукт в целом, я бы сказал так, хороший. Как продукт, я имею в виду – хорошо сделан как программный продукт. Но я бы отметил, что если бы он появился в середине девяностых, в начале девяностых, когда начинался весь бизнес, когда я начинал свой бизнес, еще в начале девяностых годов, – то он был бы, наверное, сверхактуальным. С точки зрения того, что можно найти предприятие, можно провести маркетинговые исследования, есть привязка предприятий к местности, есть статистика определенная по отраслям. Тогда он бы смотрелся ко времени, к месту и, наверное, очень многим бы помог. Если говорить про сегодняшний день, то мы живем в такую эпоху, когда на рынке появилось очень много продуктов. Прежде всего хотел бы отметить продукты поисковиков. Это продукты Yandex, продукты Google, в которых тоже, в принципе, если разобраться, можно набрать по любому городу, по любому району интересующую вас сферу торговли, сферу услуг. Он покажет, соответственно, эти продукты, тоже даст возможность сформировать мнение о том, какой бизнес есть в том или ином районе.

– Правильно я понял, с вашей точки зрения, основная мысль – продукт безнадежно отстал от времени? Плюс, продукт за бюджетные средства дублирует те продукты, которые созданы рынком. Или я не так понял?

Олег АЛЕКСАНДРОВ: Частично, да. Как бы продукт действительно безнадежно отстал по времени. Сейчас уже очень многие, особенно сфера торговли, ушла в сектор интернет-торговли. И то, что есть сейчас привязка в этом бизнес-навигаторе к адресу и расположению предприятия, это не значит, что оно там расположено.

– Это вопрос об актуальности…

Олег АЛЕКСАНДРОВ: Это вопрос об актуальности, полноте информации. О том, что уже давно работают немножко по другому принципу. То есть, если магазин зарегистрирован по одному адресу, интернет-магазин, то это не значит, что торговля ведется именно в этом районе. Потому что торговля осуществляется с точки зрения доставки, логистики и так далее. И та статистика, которая сейчас есть в бизнес-навигаторе, нельзя сказать, что она в полной мере отвечает… То есть она не является актуальной с точки зрения этих сегментов. Возможно, в некоторых секторах, допустим сфера услуг – парикмахерские как были расположены, они и будут расположены, и можно по ним посмотреть актуальную статистику. Но вот по сфере торговли, по сфере других предприятий, которые работают с использованием интернет-технологий, это, конечно, уже не актуальная информация. И та статистика об объемах спроса, предложения, она, конечно, с моей точки зрения, весьма спорна.

– То есть, если это неактуально и отчасти недостоверно, получается, что если ты воспользуешься навигатором, ты можешь сделать системную ошибку при открытии бизнеса, да?

Олег АЛЕКСАНДРОВ: Абсолютно верно. То есть я понимаю, что пока система новая. Я понимаю, что формат так называемых больших данных – а это формат именно больших данных, Big Data – он еще только развивается. Но…

– А можно еще вопрос? Вы сказали о неактуальности, недостоверности. Вы сами находили эту неактуальность?

Олег АЛЕКСАНДРОВ: Да.

– То есть это не со слов, не предположение, не гипотеза…

Олег АЛЕКСАНДРОВ: Не со слов. Не предположение, не гипотеза. Да, предприятие может быть зарегистрировано. Но это не значит, что оно ведет свою деятельность именно в этом районе, где указан в бизнес-навигаторе, что это именно этот район. Кроме того, помимо этих аспектов, привязки ГИС-данных к адресам, местонахождение предприятий, у меня есть большие сомнения по поводу муниципальной статистики.

– Ну, по поводу любой статистики есть сомнения.

Олег АЛЕКСАНДРОВ: То есть тоже понимаю вопрос, что проект только начинается. Проект только развивается. Но тем не менее могу сказать, что на примере, допустим, Москвы, статистика в городе Москве, особенно на муниципальном уровне, организована еще очень, очень плохо. И та информация… Я уже не говорю о задержках поступления информации. Допустим, объемы инвестиций – они собираются раз в год. То есть нельзя сказать, что мы смотрим какие-либо данные, что это данные на текущую дату. Это данные, которые были актуальны, может быть, за прошлый какой-то отчетный период. А за это время могло уйти много предприятий. За это время могло измениться количество жителей. Это не данные, которые есть именно на определенную точку времени. И пока таких данных, я могу сказать точно, в Москве нет. Если нет в Москве, нет и в любом другом городе. Это только технологии будущего. И возможно, мы лет через пять-десять только придем к такой актуальности данных, когда мы все статистические данные сможем видеть в режиме реального времени. Это если, допустим, у нас будет развиваться программа цифровой экономики. Вот тогда да, можно будет говорить, что эти данные свежие, эти данные актуальные и по ним можно делать верные какие-то бизнес-расчеты и принимать какие-то решения.

– Исходя из того, что вы говорили, вопрос мой немножко прозвучит, может быть, смешно. Но все-таки я его задам. Можно ли, открыв бизнес-навигатор, понять, каким бизнесом ты хочешь заняться? Протестировать его, поиграться – и после этого открыть свой бизнес. Возможно ли это, в принципе? И, если невозможно, или возможно, то в скольки случаях из ста процентов?

Олег АЛЕКСАНДРОВ: Я бы так сказал, что есть, как вы знаете, такие программные продукты тренировочные. Типа обучение пилотов…

– Мы с Алексеем говорили об обучении.

Олег АЛЕКСАНДРОВ: Как бы можно сказать, что это пока продукт, который позволяет получать некие основы бизнеса, основы маркетинга, в принципе. Но говорить о том, что ими можно воспользоваться при ведении реального бизнеса – я бы сказал, что еще рано.

– Алексей, с чем согласны, с чем не согласны? Интересно с точки зрения дублирования рыночных продуктов и с точки зрения неактуальности информации.

Алексей ПОРОШИН: Ну, начну с того, что я с коллегой в корне не согласен, абсолютно. Видно, что коллега достаточно мало работал с бизнес-навигатором, исходя из текущих предположений. Первый тезис, что бизнес-навигатор должен быть запущен в девяностых годах. Ну, давайте скажем, что текущие технологии, которые есть, в девяностых годах быть запущены не могли никак. У нас интернета в девяностых годах не было.

– Я так понял, Олег говорил немножко о другом. Не о том, что мог бы быть или при тех технологиях. Он говорит – “был бы актуален”. Он об этом говорил.

Алексей ПОРОШИН: Ну, давайте пойдем дальше. Коллега говорит, что предпринимателю проще зайти в Google или в Яндекс и разобраться. Ну, сколько… В Google и в Яндексе огромное количество различного мусора, огромное количество не нужной ему информации. Сколько ему нужно лет, чтобы разобраться, как открыть бизнес, через Google или Яндекс? Честно, я этого тезиса немножко не понимаю. И третье. Коллега, когда говорит, что его на текущий момент не удовлетворяет то, что идет привязка, допустим, какого-то объекта, несоответствие бизнеса адресу. Коллеги, но как из этой ситуации выходить? Мы эту ситуацию разбирали огромное количество раз, со всеми службами. Это выстроено опытным путем. Когда предприниматель видит несоответствие, говорит об этом разработчикам бизнес-навигатора, и это несоответствие устраняется. То есть опять же, только опытным, эмпирическим путем. По-другому этого сделать сейчас никак нельзя. И ни Google, ни Яндекс на этот вопрос ответ дать тоже не сможет.

– Сможет Google или Яндекс дать ответ на этот вопрос, нет?

Олег АЛЕКСАНДРОВ: Он сможет дать те же самые данные, которые сейчас есть в бизнес-навигаторе.

Алексей ПОРОШИН: В зачем их искать в Google или Яндексе, тратить бесчисленное количество времени, когда это можно получить все в едином окне? Опять же вопрос. Идем дальше. Вопрос, вы спрашиваете, что на текущий момент это некая такая игрушка, которая не позволяет открыть бизнес. У меня, я привел уже Владимиру, куча знакомых примеров, которые этот бизнес открыли. Я очень часто, когда у меня есть друзья, знакомые, говорим: зайдите, попользуйтесь, поймите. И люди получают эти данные. Вы говорите – нет, бизнес открыть невозможно. Но уже есть реальные истории, есть реальное огромное количество примеров, которые воспользовались. И в торгах, и в различных делах. Поэтому у меня здесь… Просто очень удобно критиковать модель, что здесь данных нет, здесь данных нет. Но мы для того его и создавали, чтобы не сейчас, не сегодня – по итогам работы трех месяцев – а именно через два, три, четыре года этот ресурс был. Когда мы, все предприниматели, постоянно будем в него что-то добавлять, добавлять, добавлять, тогда он уже будет иметь реальную пользу. Но мы не ждали от него, что н запустится и сейчас уже прорвет рынок, что у нас все предприниматели станут…

– А что ждали? Вопрос: когда его разрабатывали и запускали, наверняка были какие-то KPI? Цифровые величины какие-то были. Какие они были? Три месяца прошло. Насколько они ставились – на год? Наверное, об этом еще рано говорить. Но по крайней мере, какие были? Или вы не знаете?

Алексей ПОРОШИН: Я могу сказать следующее. Вот скорее всего в МСП есть какие-то внутренние KPI.

– Они не публичны, да?

Алексей ПОРОШИН: Я думаю, что нет. Я в этом процессе участвовал из того… Понимаете, каждый человек занимается из того – нравится или нет. Мне действительно, исходя из моей опять же общественной деятельности, исходя из моих бизнес-инициатив, я понимал, что этот ресурс очень востребован рынком, особенно в регионах. Не беря территорию Москвы.

– А вот вопрос сразу. Если ресурс очень востребован рынком, значит, на него есть платежеспособный спрос – если он встребован.

Алексей ПОРОШИН: Конечно.

– А почему тогда рынок сам не предложил точно такой же продукт? Если он востребован рынком.

Алексей ПОРОШИН: Вы только что мне, в начале передачи, говорили, что тратят у нас огромное количество времени и денег на разработку различных платформ. Но давайте начнем с того, что каждое государство должно рисковать. Оно имеет право тратить деньги, рискнуть, без четкого понимания, как они вернутся. Бизнес такого права не имеет. Игрушка достаточно дорогостоящая. И вывести ее на рынок, соответствовать его маркетинговому спросу, потратить кучу денег – я вот, допустим, как бизнесмен, сам в это не вложился, честно.

– Ну, для меня немножко тезис спорный, хотя, может быть, он и имеет право, основание – что государство может тратить деньги без четкого понимания, как они вернутся.

Алексей ПОРОШИН: Нет, не совсем так, вы меня правильно услышьте.

– Я процитировал вас.

Алексей ПОРОШИН: Все-таки у государства есть некая социальная функция, как я уже сказал. И образовательная, и в целом поддержки малого и среднего предпринимательства. То есть оно может ждать долго. Бизнес у нас какой? Вы же не вложите деньги в пятнадцати-, в двадцатилетний проект, правильно? Вы все равно будете ожидать некий горизонт, максимум пять лет. Мы четко понимаем, что эта вся технология с донесением до бизнеса, с огромным количеством перелетов, переездов… Для бизнеса сам этот маркетплейс общий будет актуален лет через пять. Может быть, будут такие же инициативы по созданию своего частного инструмента. Но я бы с позиций бизнеса в него бы не вложился. Честно.

– И крупный бизнес тоже вряд ли?

Алексей ПОРОШИН: Абсолютно. Крупному бизнесу зачем? Для чего ему вообще этот инструмент? Если мы говорим, что этот инструмент для студентов, для самозанятых и для микробизнесов? Именно так.

– Да, вот такой вопрос. Может быть, он частный. На навигаторе бизнес-планы. Откуда они брались, эти бизнес-планы? Собственно говоря, кто их разрабатывал?

Алексей ПОРОШИН: Есть российская компания EvaBeta, которая создана в партнерстве с итальянскими партнерами. Бралась итальянская модель. Было апробировано пять тысяч бизнес-планов, исходя из…

– В смысле – апробировано? Они же откуда-то взяты. Они с рынка взяты или как?

Алексей ПОРОШИН: Они взяты с рынка. Именно с рынка, на основании анализа огромного количества бизнесов в сфере услуг, из торговых услуг. То есть они апробированы, исходя из количества… Допустим, если берем ресторан, то как схема бизнеса ресторана? Исходя из количества столов, чеков, подобных вещей. Это все было зашито в модель. Бралась итальянская технология, апробированная уже за несколько лет на российском рынке. Эти бизнес-планы были положены в основу бизнес-навигатора.

– Но собственник, владелец, пользователь, распорядитель этих бизнес-планов – кто-то же есть? Или они открыто все где-то валялись в интернете, их собрали и через…

Алексей ПОРОШИН: Нет, они ни в коем случае были не открыты, не валялись в интернете. Соответственно, это был продукт компании EvaBeta.

– То есть все бизнес-планы – это их собственность, получается?

Алексей ПОРОШИН: До настоящего времени было да.

– Потом они их продали.

Алексей ПОРОШИН: Ну, они выиграли конкурс корпорации МСП и были переданы уже корпорации МСП, именно так.

– Понятно. По статистике я спрашивал уже Алексея. Может быть, вы можете тоже что-то сказать? Сколько пользователей там зарегистрировано…

Алексей ПОРОШИН: 310 тысяч.

– 310, да? Просто сказали – 200 сначала.

Алексей ПОРОШИН: Сейчас мне подсказали: 310 тысяч человек на текущий момент.

– Может быть, у вас есть какая-то статистика или экспертная оценка, сколько предпринимателей или субъектов потенциальных предпринимательской деятельности с помощью бизнес-навигатора уже выбрали свой бизнес, открыли его? Ну, как декларирует бизнес-навигатор, сам портал. Сколько рассчитали бизнес-планы, сколько подобрали помещений в аренду… Хоть какая-то статистика, кроме того, сколько там зарегистрировано.

Олег АЛЕКСАНДРОВ: К сожалению, у меня такой статистики нет. Но по моим оценкам и с точки зрения моего опыта ведения бизнеса могу сказать, что таким продуктом, в каком виде он сейчас есть, я бы не воспользовался.

Алексей ПОРОШИН: А какой у вас бизнес, извините пожалуйста.

Олег АЛЕКСАНДРОВ: Ну, разные виды бизнеса. Консалтинговый, полиграфический и так далее.

Алексей ПОРОШИН: Понятно.

Олег АЛЕКСАНДРОВ: Ну, я бы этим продуктов не воспользовался по той простой причине, что действительно есть очень много альтернативных инструментов. Я рассматриваю, что государство все-таки не должно собой подменять бизнес-институты. И если бизнес-институты сами развивают систему Больших данных, систему маркетинга – от же Яндекс, тот же Google через привязку к местности и через анализ статистики. И это только-только будет набирать оборот с каждым годом. Я считаю, что государству не нужно вкладываться в те сектора, где бизнес и так уже присутствует. С моей точки зрения, спрос у этого продукта, как и у многих государственных продуктов аналогичных, будет очень низким. Во-первых, потому что есть аналоги. А во-вторых, потому, что все-таки предприниматель, когда стартует свой бизнес, прежде всего ориентируется все-таки не на государство, а на истории своих знакомых, истории своих друзей, собирает информацию из независимых источников. Только собрав вот такую независимую информацию, он может получить объективную картину.

Последний вопрос будет, или предпоследний, вам: в чем основная фишка бизнес-навигатора?

Алексей ПОРОШИН: Основная фишка бизнес-навигатора, для меня по крайней мере, исходя из его текущего развития, должна состоять в том, что для в принципе молодого предпринимателя, когда бизнес-навигатор будет уже в его смартфоне прежде всего, бизнес-навигатор должен стать удобным инструментом получения всей необходимой информации по ведению бизнеса. Это и работа с менторами, и онлайн и офлайн различные встречи с министрами, с предпринимателями – с успешными предпринимателями. То есть это для него должен стать полный интерфейс его развития, получения информации. Я абсолютно уверен, что мы к этому придем.

– Так называемое любимое единое окно.

Алексей ПОРОШИН: Именно.

– Вы сказали в плане долженствования – должен стать. Должен стать или уже стал?

Алексей ПОРОШИН: Пока еще нет. Пока еще в стадии разработки. Чтобы создать полностью этот интерфейс, требуется ещё очень много времени и усилий всего нашего бизнес-сообщества.