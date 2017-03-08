Среда, Март 8, 2017

Агентство Мониторинга СМИ

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Услуги

Мониторинг СМИ

Мониторинг СМИ

Услуги Администратор -
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Что такое мониторинг СМИ? Мониторинг СМИ - способ получения открытой информации о рынках, брендах, компаниях, персоналиях, общественно-политических процессах и событиях. Правильный выбор источников и непрерывность поиска гарантируют...
Выпуски

Тематические обзоры

Услуги Администратор -
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Материалы, предоставляемые Агентством WPS, могут использоваться только для внутренних исследовательских и аналитических целей. Любое воспроизведение, опубликование, последующая передача в эфир или публичный показ могут...

Аналитика

Услуги Администратор -
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Что такое мониторинг Аналитика? Аналитика тесно связана с Мониторингом СМИ, так как, заказывая мониторинг, заказчик получает большой объем релевантной структурированной информации. Часто она бывает нужна...
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