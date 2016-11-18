В Петропавловск-Камчатском будет построен рыбоперерабатывающий завод — его проектирование, строительство и запуск, сообщает ТАСС, будет производиться российской компанией «Город 415» с помощью южнокорейской корпорации «Корея Трейдинг энд Индастриаз». Реализация проекта стоимостью 643 миллиона рублей запланирована на первый квартал 2018 года. Продукция будет поставляться на рынки России, а также в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Южную Корею и Японию.