В Петропавловск-Камчатском будет построен рыбоперерабатывающий завод – его проектирование, строительство и запуск, сообщает ТАСС, будет производиться российской компанией “Город 415” с помощью южнокорейской корпорации “Корея Трейдинг энд Индастриаз”. Реализация проекта стоимостью 643 миллиона рублей запланирована на первый квартал 2018 года. Продукция будет поставляться на рынки России, а также в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Южную Корею и Японию.