Жители Опалихи рассказали Путину о запущенной территории пенсионата на 12 гектаров земли

Жители подмосковного Красногорска, района Опалиха сделали видеообращение на прямую линию президенту России, в нем они рассказали Владимиру Путину о том, что в их районе уже больше 10 лет закрыта и пришла в запустение территория бывшего советского пансионата и это почти 12 гектаров земли. Как сообщает информационное агентство “Росбалт”, уже есть план облагородить этот парк, построить там несколько современных домов, школу, детский сад, площадки. Есть даже на это деньги и есть желание властей, однако владельцы 8 элитных коттеджей противятся любой застройке. Сейчас пользоваться данной закрытой территорией могут только они из-за близости к лесу, в связи с чем требуют признать этот лес объектом культурного наследия. Между тем, государственные эксперты таких объектов не обнаружили.
СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА
Оставайтесь на связи
180ФанатыМне нравится
203ПодписчикиЧитать
215ЧитателиЧитать
47ПодписчикиПодписаться
Услуги
Мониторинг СМИ
Что такое мониторинг СМИ? Мониторинг СМИ - способ получения открытой информации о рынках, брендах, компаниях, персоналиях, общественно-политических процессах и событиях. Правильный выбор источников и непрерывность поиска гарантируют...
Тематические обзоры
Материалы, предоставляемые Агентством WPS, могут использоваться только для внутренних исследовательских и аналитических целей. Любое воспроизведение, опубликование, последующая передача в эфир или публичный показ могут...