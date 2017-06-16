Жители Опалихи рассказали Путину о запущенной территории пенсионата на 12 гектаров земли

Жители подмосковного Красногорска, района Опалиха сделали видеообращение на прямую линию президенту России, в нем они рассказали Владимиру Путину о том, что в их районе уже больше 10 лет закрыта и пришла в запустение территория бывшего советского пансионата и это почти 12 гектаров земли. Как сообщает информационное агентство “Росбалт”, уже есть план облагородить этот парк, построить там несколько современных домов, школу, детский сад, площадки. Есть даже на это деньги и есть желание властей, однако владельцы 8 элитных коттеджей противятся любой застройке. Сейчас пользоваться данной закрытой территорией могут только они из-за близости к лесу, в связи с чем требуют признать этот лес объектом культурного наследия. Между тем, государственные эксперты таких объектов не обнаружили.